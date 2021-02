FC Bayern - News und Gerüchte: Rückkehr von Leon Goretzka und Javi Martinez gegen Frankfurt möglich

Der FC Bayern hofft auf eine zeitnahe Rückkehr von Leon Goretzka und Javi Martinez, vielleicht schon gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende. Derweil wird Offensivspieler Douglas Costa länger ausfallen. News und Gerüchte rund um den FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern - News: Leon Goretzka und Javi Martinez vor Rückkehr

Trainer Hansi Flick hofft vor den anspruchsvollen Aufgaben bei Eintracht Frankfurt und Lazio Rom auf die Rückkehr von Leon Goretzka und Javi Martinez. "Wenn man so viele Ausfälle hat, stößt jeder Kader mal an seine Grenzen", sagte der Coach nach dem turbulenten 3:3 (0:2) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Goretzka und Martinez sollten aber "am Donnerstag zum Training dazustoßen können", meinte Flick. Beide Profis waren zuletzt nach positiven Corona-Tests ausgefallen.

FC Bayern - News: Douglas Costa fällt länger aus

Gegen Bielefeld fehlten den Münchnern insgesamt acht Spieler, darunter überraschend auch der Brasilianer Douglas Costa. Jener erlitt im Training am Sonntag einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen und fällt nach Angaben der Bayern "vorerst" aus.

"Klar, in der Offensive ist es so, dass es aktuell ein bisschen hakt", sagte Flick, dem am Wochenende auch Thomas Müller (Corona) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss) fehlen werden: "Aber das ist so im Verlaufe einer Saison. Wir müssen das Beste daraus machen."

FC Bayern - Gerücht: Alaba verkündet Abschied am heutigen Dienstag

Offenbar gibt es heute Klarheit in Sachen David Alaba. Der Abwehrspieler wird am heutigen Dienstag um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz zugegen sein. Thema der Veranstaltung ist offenbar sein Abschied aus München, wie Bild berichtet.

Allerdings wird nicht erwartet, dass er bereits ein Transferziel präsentieren werde. Hier sollen neben Real Madrid immer noch Manchester City, Chelsea und Liverpool in der Verlosung sein.

