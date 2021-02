FC Bayern München - Arminia Bielefeld 3:3: Sechs Tore im Schneegestöber! FCB patzt gegen Bielefeld

Nach dem Gewinn der Klub-WM in Katar hat der FC Bayern München in der Bundesliga gepatzt. Am 21. Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld nicht über ein 3:3 (0:2) hinaus

Der FC Bayern lag in teilweise dichtem Schneegestöber sowohl 0:2 als auch 1:3 zurück, erkämpfte sich dank Treffern von Robert Lewandowski (48.), Corentin Tolisso (57.) und Alphonso Davies (69.) aber immerhin noch einen Punkt.

"In der ersten Halbzeit kam einiges zusammen. Wir haben nicht gut verteidigt. Bielefeld hat es gut gemacht und aus zwei Chancen zwei Tore erzielt", sagte Flick. "Wir mussten einige Spieler ersetzen, aber die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit wieder viel Mentalität gezeigt und noch das 3:3 geschossen. Wir müssen heute mit dem Punkt zufrieden sein."

Mit Hinblick auf die Personalsituation beim Rekordmeister sagte der 55-Jährige: "Wenn man so viele Ausfälle beklagen muss, dann kommt jeder Kader an seine Grenzen." Solche Situationen seien im Laufe einer Spielzeit aber nichts Außergewöhnliches, ergänzte Flick.

"Es war ein schwieriges Spiel, losgelöst von den Wetterbedingungen. Bielefeld war sehr effektiv. Alles in allem geht das 3:3 in Ordnung", sagte Bayern-Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting bei DAZN. Bielefelds Kapitän Fabian Klos resümierte: "Der Schnee in der ersten Halbzeit kam uns entgegen, die zweite Hälfte war ein Ritt auf der Rasierklinge."

Der Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger RB Leipzig beträgt nur mehr fünf Punkte. Bielefeld zog nach Punkten zwar mit der auf Platz 15 rangierenden Hertha gleich, belegt aber weiterhin den Relegationsplatz.

Bayern München - Arminia Bielefeld: Die Trainer-Stimmen

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "In der ersten Halbzeit kam einiges zusammen. Wir haben nicht gut verteidigt, Bielefeld hat aus zwei Chancen zwei Tore gemacht - und der Platz war nicht der beste. Aber was soll ich sagen? Die Mannschaft hat trotzdem wieder Mentalität gezeigt. Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Der Spielverlauf war verlockend, da hofft man auf mehr. Trotzdem sollten wir zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit haben die Bayern einen Gang hochgeschaltet, da hatten wir deutlich mehr Probleme."

FC Bayern München - Arminia Bielefeld: Die Analyse

Im Vergleich zum 1:0-Sieg beim Klub-WM-Finale gegen Tigres änderte Flick seine Startelf auf drei Positionen: Pavard und Kimmich bekamen Pausen, Gnabry fehlte verletzt. Auch Müller, Goretzka, Martinez, Boateng, Costa, Nübel und Nianzou standen aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung.

Lewandowski und Choupo-Moting wechselten sich an vorderster Front ab und spielten gelegentlich auch Seite an Seite, dann fehlte jedoch die Bindung zwischen dem Offensivquartett und den restlichen Spielern. Dieser Umstand erschwerte in der ersten Halbzeit das Kombinationsspiel des FC Bayern genau wie die äußerst widrigen Verhältnisse: Die Linien auf dem schneebedeckten Rasen mussten zweimal nachgezogen werden, die Spieler hatten mit den rutschigen Verhältnissen sichtlich zu kämpfen.

Der FC Bayern verfügte zwar über mehr Ballbesitz, erspielte sich aber kaum zwingende Chancen. Bielefeld stand tief und versuchte nach Ballgewinn schnell umzuschalten, was jedoch nur mäßig gelang. Dank zweier Standards führte der Gast zur Pause trotzdem mit 2:0: Winterneuzugang Vlap traf bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz nach einem schlecht verteidigten Einwurf (9.) und schlug die Ecke zu Piepers 2:0 (37.). Es waren in der ersten Halbzeit gleichzeitig Bielefelds einzige beiden Schüsse aufs Tor.

Nachdem der Rasen zur Pause vom Schnee befreit worden war, spielten beide Mannschaften zielstrebiger nach vorne: Sane scheiterte am Aluminium (48.), Lewandowski verkürzte (48.), Gebauer stellte den alten Abstand wieder her (49.), Tolisso verkürzte abermals (57.).

Anschließend brachte Flick für den enttäuschenden Sarr Kimmich, der dem Kombinationsspiel des FC Bayern mehr Struktur gab, für viel Betrieb über die rechte Seite sorgte - oft aber so weit aufrückte, dass Bielefeld in seinem Rücken Platz für Konter fand. Der FC Bayern griff nun zielstrebig an und kam regelmäßig in gefährliche Abschlusssituationen. Davies traf zum Ausgleich (69.), Cordovas vermeintliches 4:3 nach einem Konter zählte wegen einer ganz knappen Abseitsstellung zurecht nicht.

FC Bayern München - Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Sarr (58. Kimmich), Süle, Hernandez, Davies - Tolisso, Alaba - Leroy Sane, Coman - Lewandowski, Choupo-Moting. - Trainer: Flick

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan (41. Gebauer), Vlap (62. Cordova), Voglsammer (62. Seufert) - Klos (89. van der Hoorn). - Trainer: Neuhaus

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld

Tore: 0:1 Vlap (9.), Pieper (37.), 1:2 Lewandowski (48.), 1:3 Gebauer (49.), 2:3 Tolisso (57.), 3:3 Davies (69.)

Wegen der vielen Verletzten standen beim FC Bayern Maximilian Zaiser und Armindo Sieb bei einem Bundesligaspiel erstmals im Kader.

29 Gegentore nach 21 Partien gab es für den FC Bayern in diesem Jahrtausend zuvor nur 2008/09 unter Trainer Jürgen Klinsmann (damals sogar 30).

Der FC Bayern erzielte sein 61. Saisontor und stellte damit den Bundesliga-Rekord nach 21 Partien des HSV aus der Saison 1981/82 ein.

Lewandowski erzielte sein 25. Saisontor: Nie zuvor hatte ein Spieler nach 21 Spieltagen so viele Tore auf dem Konto.

Der Star des Spiels: Alphonso Davies (FC Bayern)

Sorgte für extrem viel Betrieb über die linke Seite und krönte seine Leistung mit dem Treffer zum 3:3. Verzeichnete eine Passquote von knapp 96 Prozent und die meisten Balleroberungen beim FC Bayern (zehn).

Der Flop des Spiels: Bouna Sarr (FC Bayern)

Der Rechtsverteidiger stand erstmals seit dem 7. Spieltag (3:2 in Dortmund) in der Startelf und rechtfertigte das Vertrauen nicht. Beim 0:1 war er zu weit weg von Torschütze Vlap, vor dem 1:3 hinderte er Vorlagengeber Voglsammer nicht an dessen Flanke. Im Offensivspiel unterliefen ihm zu viele Fehlpässe und Ballverluste. In der 58. ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Florian Badstübner

Badstübner hatte das Spiel gut unter Kontrolle und leistete sich keine nennenswerten Fehler. Dem vermeintlichen 4:3 von Cordova verwehrte er die Anerkennung, weil Klos im Vorfeld ganz knapp im Abseits stand.