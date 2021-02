FC Bayern – News und Gerüchte: Nübel-Wechsel zu Bayern? DFB-Direktor Bierhoff übt Kritik

Oliver Bierhoff kritisiert den Wechseln von Alexander Nübel zum FC Bayern. Die Münchner holen ein Talent vom FC Dallas. Eine große Einkaufstour wird es im Sommer wohl nicht geben und neben Upamecano hat Chelsea offenbar zwei Bayern-Profis auf dem Zettel. Hier gibt es die wichtigsten Bayern-News des Tages im Überblick.

Hier gibt's die wichtigsten News und Gerüchte rund um den FC Bayern von gestern.

FC Bayern - News: Bierhoff kritisiert Nübels Wechsel-Entscheidung

Oliver Bierhoff hat den Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern kritisiert. "Ich habe die Entscheidung von Alexander Nübel nicht nachvollziehen können", sagte Bierhoff gegenüber der Sport Bild.

"Gerade in jungen Jahren geht nichts über Spielpraxis", so Bierhoff weiter. "Ich hätte mir gewünscht, dass er bei einem Verein spielt, bei dem er kontinuierlich zum Einsatz kommt." Der DFB-Teamchef deutetet an, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Nachwuchsarbeit auch aufgrund von Nübels Entscheidung "mittlerweile sogar bei den Torhütern Probleme" habe.

Der 24-Jährige war im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt. In München musste sich Nübel allerdings hinter Manuel Neuer einreihen und ist die klare Nummer zwei.

In der laufenden Saison machte Nübel bislang nur zwei Spiele. In der Champions League stand er beim 1:1 gegen Atletico Madrid zwischen den Pfosten, zudem hütete er beim 3:0 über den 1. FC Düren in der 1. Runde des DFB-Pokals das Bayern-Tor. In der Bundesliga kam er noch nicht zum Einsatz.

FC Bayern - News: Junges Talent kommt offenbar vom FC Dallas

Der FC Bayern München hat sich offenbar mit einem weiteren Nachwuchsspieler verstärkt. Justin Che stößt vom FC Dallas zum deutschen Rekordmeister. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend.

Zwischen den Bayern und dem MLS-Klub besteht seit 2018 eine Kooperation, im Januar trainierten sechs Nachwuchsspieler von Dallas in München mit. Der 17-jährige Che darf nun offenbar länger bleiben.

Che soll für ein halbes Jahr ausgeliehen werden, anschließend verfügt der FCB über eine Kaufoption. Der US-Amerikaner kann als Innen- und Rechtsverteidiger auflaufen. Zunächst soll er in der U19 zum Einsatz kommen.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: Seine besten und nicht ganz so großartige Sprüche © imago images / poolfoto 1/23 Bayern-Boss Rummenigge hält nicht hinterm Berg, wenn er was zu sagen hat. Am Ende des Tages sind dabei legendäre und witzige Sprüche herausgekommen, aber auch mal Statements höchst fragwürdiger Qualität. Eine kleine Auswahl ... © getty 2/23 "Da ist mir beim Frühstück schwindlig geworden, als ich diese Zahlen gelesen habe. Wenn der FC Bayern einen ähnlich hohen Schuldenstand hätte, könnte ich nachts nicht mehr schlafen", sagte Rummenigge über die Schulden beim FC Barcelona. © imago images / sammy minkoff 3/23 "Ich hoffe, dass er die Dinge geregelt kriegt. Weil: Eigentlich wäre er der Mann, um die FIFA in ruhiges Fahrwasser zu bringen", sagte Rummenigge im Juli 2020 über FIFA-Boss Infantino. Er kenne Infantino als "Freund des Fußballs". © imago images / sammy minkoff 4/23 "Seit Bayern München Partner von Katar ist, hat es nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeiterrechte zum Positiven gegeben", sagte Rummenigge Ende 2019. Den Nachweis blieb er freilich schuldig. © imago images / sven simon 5/23 "Verarschen kann ich mich selber." Rummenigge zu Uli Hoeneß auf der Mitgliederversammlung 2019, nachdem dieser Rummenigge mehrfach für dessen emotionale Rede gelobt hatte. © imago images / lackovic 6/23 "Sagen Sie Ihrem Kollegen, Paste and Copy bei der Bild-Zeitung sei dann doch nicht die Erfüllung Ihres Jobs", schnauzte Rummenigge einen Reporter während der längst Legende gewordenen "Menschenrechte-PK" im Oktober 2018 an. © getty 7/23 Rummenigge stand dem Thema Investoren immer zwiespältig gegenüber. Zuletzt bezeichnete er 50+1 zwar als nicht mehr zeitgemäß, aber ganz auf die Spitze treiben wollte er es nun auch nie: "Wir haben keinen Hasan Ismaik. Gott behüte uns vor solchen Leuten." © getty 8/23 Allgemein verspottete er gerne mal den blauen Stadtrivalen, wie auf der JHV 2008: "Wissen Sie, wann 1860 hier erstmals urkundlich erwähnt wurde? Im Alten Testament. Da stand nämlich: 'Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher.'“ © getty 9/23 Auch ein beliebter Seelenbalsam: die Schadenfreude über den BVB-Börsengang "Wir kaufen keine Aktien von Fußballvereinen, obwohl der BVB ein Übernahmekandidat wäre. Die Aktien sind auf den halben Wert gesunken und die haben immerhin ein schönes Stadion." © getty 10/23 Ein besonderes Kunststück gelang ihm 2004, als Antwort auf die Kritik von Rudi Assauer, dass die TV-Sender ausgerechnet den "fetten Gänsen" des FCB, "den Arsch schmieren" würden. KHR darauf: "Was kümmert es die Eiche, wenn sich die Wildsau dran reibt." © getty 11/23 Für Freunde hat er hingegen blumige Worte übrig. Als Uli Hoeneß seinen 60. feierte, sprudelte der Van Gogh unter den Geburtstagsrednern los: "Uli ist der Vater Teresa vom Tegernsee, der Nelson Mandela von der Säbener Straße und die Mutter aller Manager.” © getty 12/23 Als Franck Ribery sein 100. Tor für den FC Bayern schoss, geizte Rummenigge nicht mit Komplimenten und sagte einfach irgendwas, was mit Frankreich zu tun hat: "Ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Elysees." © getty 13/23 Aber auch intern konnte KHR austeilen, wenn ihm was nicht passte. Zum Beispiel das Betragen von Jerome Boateng: "Jerome muss mal wieder etwas zur Ruhe kommen. Es wäre in seinem Sinne und in dem des Klubs, wenn er mal wieder 'back to earth' kommen würde.“ © getty 14/23 Ging es jedoch um Fußballsachverstand, war Rummenigge nimmermüde, dem gemeinen Fußballnarren seine Taktikdefizite aufzuzeigen - natürlich so trivial, dass der Letzte es kapiert: "Viele können nicht unterscheiden zwischen Viererkette und Fahrradkette.“ © getty 15/23 Amateurhaftes Verhalten war ihm stets zuwider. Das bekam nach dem WM-Debakel 2018 auch der DFB zu spüren: "Mir fehlt da im Moment die professionelle Handhabung der Krise. Es wundert mich auch nicht, weil der DFB ist nur noch durchsetzt von Amateuren." © getty 16/23 Selbstkritisch wie er ist, gab Rummenigge einmal zu: "Ich war nie ein lockerer Vogel." Nach dem Triple-Sieg hörte sich das aber anders an: "Letzte Woche hab ich ja in London gesagt, 1,8 Promille ist das Maß, heute erhöhen wir auf über 2." Prost! © getty 17/23 Rummenigge tischt mit seinen Zitaten auf und lädt zum Frühstück ein: "Die Bundesliga muss unser ’Brot und Butter‘-Geschäft bleiben, die Champions League ist die Marmelade dazu.“ © getty 18/23 Doch die Champions League gewinnt man eben nicht mal so im Vorbeilaufen. Oder um es mit Rummenigges Philosophen-Worten auszudrücken: "Man kann nicht von uns verlangen, dass wir die Champions League so im Nebenwaschgang gewinnen.“ © getty 19/23 Bis es wieder soweit ist, ergötzt sich Rummenigge an dem Bekanntheitsgrad seines FC Bayern, denn es ist ja hinlänglich bekannt: "Wenn Franz Beckenbauer oder Gerd Müller nach China reisen, müssen dort die Straßen gesperrt werden." © getty 20/23 Ein so großer Klub braucht natürlich fähige Mitarbeiter und wenn die auch noch gute Arbeit leisten, ist Rummenigge der Erste, der das honoriert. Zuletzt wurde Sportdirektor Hasan Salihamidzic diese Ehre zuteil: "Hasan ist wie eine fleißige Biene." © getty 21/23 Unvergessen auch sein Lob für Markus Babbel: "Er ist mit allen Salben gesalbt." Oder war das ein Verdienst von Dr. Müller-Wolfahrt? © getty 22/23 Aber genug der Liebkosungen, immerhin führt KHR auch ganz gerne die Abteilung Attacke an. Opfer: Berater. "Das geht mir ohnehin zunehmend auf die Nerven: Die geben heute immer mehr die Statements und die Interviews. Das ist teilweise wie Märchenstunde." © getty 23/23 Und auch zur Özil-Debatte 2018 hatte KHR einiges zu sagen: "Das war nie ein Spieler, mit dem wir uns auch nur zu einem Prozent beschäftigt haben. Nie. Wenn wir in London gespielt haben, hat Uli immer gesagt: 'Hoffentlich spielt der heute.'"

FC Bayern - Gerüchte: Wohl nur ein großer Transfer im Sommer

Die Coronakrise setzt vielen Klubs finanziell gehörig zu. Auch der FC Bayern bekommt die Folgen der Pandemie deutlich zu spüren, bei jedem Heimspiel gehen den Münchnern mehrere Millionen Euro durch die fehlenden Zuschauer verloren.

Dank des berühmten Festgeldkontos plagen die Bayern zwar noch lange keine existenziellen Geldsorgen, exorbitante Ausgaben im Sommer scheinen allerdings äußerst unwahrscheinlich. Die Sport Bild berichtet, dass der FCB im kommenden Transferfenster nur einen großen Transfer stemmen könnte. Das soll aller Voraussicht nach Dayot Upamecano sein, der von RB Leipzig an die Säbener Straße wechseln soll.

Sollten die Münchner einen weiteren teuren Spieler verpflichten wollen, müssten dafür wohl erst andere Spieler verkauft werden. Als wahrscheinlichste Kandidaten dafür werden derzeit Corentin Tolisso sowie der an Olympique Marseille verliehene Mickael Cuisance gehandelt.

© getty

FC Bayern - Gerüchte: Transfer-Gerangel mit dem FC Chelsea?

Die Bayern und der FC Chelsea könnten sich im Sommer offenbar bei einigen Transfers in die Quere kommen. Die Sport Bild berichtet, dass Chelsea mindestens einen Spieler aus dem Trio Upamecano, Niklas Süle und David Alaba verpflichten wolle.

Ersterer gilt als Transferziel des FCB, die anderen zwei stehen in München unter Vertrag, Alabas Kontrakt läuft im Sommer aus und wäre ablösefrei zu haben. Die ausführliche News zu dem möglichen Transferpoker mit Thomas Tuchels neuem Klub findet Ihr hier.

FC Bayern: Der Spielplan