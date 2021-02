FC Bayern, News und Gerüchte - Hansi Flick: "Alle lechzen" nach Fan-Rückkehr

Der FC Bayern steht im Finale der Klub-WM und erfreute sich vor allem Umstand, dass Fans im Stadion dabei waren, als Al Ahly im Halbfinale geschlagen wurde. Derweil geht ein Ex-Bayer von einem langfristigen Verbleib von Trainer Hansi Flick aus. News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister im Überblick.

FC Bayern - Flick: "Alle lechzen" nach Fan-Rückkehr

Hansi Flick musste etwas lauter rufen als zuletzt gewohnt, aber das tat er äußerst gerne. "Es ist schön, dass man ein bisschen mehr Stimmung hat, ich habe ein bisschen mehr Stimme gebraucht, um gehört zu werden. Das war ein schöner Anfang", sagte der Trainer von Bayern München nach dem 2:0 (1:0) im Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly SC vor angeblich 12.000 Fans in Katar.

"Wir hoffen alle, dass wir auch irgendwann in Deutschland wieder mit Zuschauern spielen können", betonte Flick: "Wir lechzen alle danach. Die Fans, die Spieler, die Trainer, der komplette Verein. Es wäre eine schöne Sache, wenn es möglichst schnell wieder so weit wäre."

Der Weltverband FIFA hat die Stadien bei der Kontinente-Meisterschaft im Wüstenstaat unter strengen Auflagen für 30 Prozent der maximal möglichen Fassungsvermögen geöffnet.

Für die Bayern war das Halbfinale im für die WM 2022 neu erbauten Ahmed Bin Ali Stadion in Al Rayyan bei Doha das erste Spiel vor Fans seit dem europäischen Supercup gegen den FC Sevilla Ende September in Budapest (2:1 n.V.). "Wenn man sich umschaut: Es ist eine komische Situation, ein bisschen anders als es gewohnt war", sagte Thomas Müller.

FC Bayern - Mehmet Scholl sieht Flick als "Geschenk für den FC Bayern"

Geht es nach Ex-Bayern-Profi Mehmet Scholl, dann wird Flick noch einige Jahre beim FCB tätig sein. Der Trainer sei ein "Geschenk für den FC Bayern. Eigentlich für jede Mannschaft, für jeden Verein", sagte der 50-Jährige gegenüber Bild Live.

Weiter sagte Scholl: "Ich glaube, er wird irgendwann ein Angebot von Bayern bekommen, nach dem er ein zweites Konto aufmachen muss bei der Bank, weil das eine voll ist."

FC Bayern erreicht Finale der Klub-WM

Mit einem eher glanzlosen 2:0-Erfolg über Al Ahly ist der FC Bayern ins Finale der Klub-WM in Katar eingezogen. Weltfußballer Robert Lewandowski erzielte beide Tore für die Münchner, die sich insgesamt aber erneut schwertaten.

Im Finale der Klub-WM, die der FC Bayern bereits 2013 gewann, trifft der Champions-League-Sieger am Donnerstag (19 Uhr live auf DAZN) auf Tigres UANL aus Mexiko, das am Sonntag bereits Palmeiras mit 1:0 im Halbfinale bezwungen hatte.

FC Bayern im Klub-WM-Finale ohne Goretzka und Martinez

Bayern muss im Finale der Klub-WM auf Leon Goretzka und Javi Martinez verzichten. "Leon und Javi werden nicht nachreisen, das haben wir heute entschieden. Das ist schade, weil beide kommen wollten", sagte Trainer Hansi Flick nach dem Halbfinalerfolg über Al Ahly.

Beide Profis mussten nach positiven Corona-Tests in Quarantäne. "Wichtig ist, dass sie in München trainieren und eventuell für Montag zur Verfügung stehen können", ergänzte Flick. Dann treffen die Bayern in der Bundesliga auf Aufsteiger Arminia Bielefeld.

