FC Bayern München, News und Gerüchte: 12.000 Fans beim Klub-WM-Halbfinale zugelassen

Beim Klub-WM-Halbfinale des FC Bayern München gegen Al Ahly werden 12.000 Fans zugelassen sein. Trainer Hansi Flick würde beim Gewinn des Titels Geschichte schreiben. Eine englische Fußballlegende kann sich vorstellen, dass Jürgen Klopp in einigen Jahren zum FCB wechselt. News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister im Überblick.

Die Neuigkeiten über Bayern München vom Vortag findet Ihr hier.

FC Bayern bei der Klub-WM: 12.000 Fans zugelassen

Beim Klub-WM-Halbfinale des FC Bayern München am Montag gegen Al Ahly (19 Uhr im Liveticker und LIVE bei DAZN) werden im Al-Rayyan-Stadion 12.000 Fans zugelassen sein. Das entspricht 30 Prozent der Kapazität.

Beim Kauf der Karten musste man einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Im Stadion sind Masken Pflicht. Voraussetzung für den Besuch ist außerdem eine katarische Corona-App auf dem Handy.

© getty

FC Bayern, News: Flick könnte Geschichte schreiben

Trainer Hansi Flick fehlen nur noch zwei Siege, um den sechsten Titel der Saison 2019/20 zu gewinnen. Bisher stehen der Triple-Sieg sowie der deutsche und europäische Supercup zu Buche. Im Halbfinale der Klub-WM trifft der amtierende Champions-League-Sieger am Montag auf die Ägypter von Al Ahly, am Donnerstag würde das Endspiel stattfinden.

Gewinnt der deutsche Rekordmeister das Turnier, würde Flick Geschichte schreiben. Lediglich ein Trainer schaffte das Kunststück, sich alle Titel auf Vereinsebene in einer Spielzeit zu sichern: Pep Guardiola in der Saison 2008/09 mit dem FC Barcelona. "Es ist ein großes Ziel, das zu schaffen", sagte Flick auf der Pressekonferenz am vergangenen Sonntag.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele