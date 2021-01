FC Bayern München: Top-Talent Torben Rhein verlängert Vertrag

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Mit Torben Rhein steht nach Informationen von SPOX und Goal ein Top-Talent vom Campus unmittelbar davor, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern.

Wie aus dem Umfeld des 18-jährigen Mittelfeldspielers hören ist, sind bereits sämtliche Vertragsdetails geklärt. Mit dem endgültigen Vollzug und der offiziellen Bekanntgabe vonseiten des FCB ist noch im Januar zu rechnen.

Bei dem neuen Arbeitspapier handelt es sich nicht um einen Profivertrag. Rhein, derzeit Kapitän der U19, soll nach der Wiederaufnahme des coronabedingt lahmgelegten Spielbetriebs in der Youth League auf sich aufmerksam machen, ehe er zur U23 in die 3. Liga stößt, um in die Rolle von Angelo Stiller (19) zu schlüpfen, der im Sommer zur TSG Hoffenheim wechselt.

2022 wollen Rhein und seine Familie sich dann noch einmal mit den Verantwortlichen des FCB an einen Tisch setzen, um über seine Perspektive bei den Profis zu sprechen. Priorität hat für ihn jetzt noch der Campus - obwohl ihn bis zu seiner Entscheidung einige Klubs aus dem In- und Ausland mit Spielpraxis in höherklassigen Kategorien gelockt haben.

Alabas Vorgänger: Diese 20 Spieler verließen den FC Bayern München seit 2000 ablösefrei © getty 1/41 David Alaba wird den FC Bayern aller Voraussicht nach im Sommer ablösefrei verlassen. Damit steht der Abwehrspieler aber nicht alleine da, in den letzten 20 Jahren tat ihm dies schon der ein oder andere Star gleich. Wir präsentieren Alabas Vorgänger. © getty 2/41 MARKUS BABBEL (wechselte 2000 zum FC Liverpool) - Statistiken beim FC Bayern: 261 Spiele, 17 Tore, 12 Vorlagen © getty 3/41 Stammte aus der Bayern-Jugend und blieb dem FCB bis ins Alter von 28 Jahren treu. Dann zog es den Europameister von 1996 in die Premier League, wo er mit Liverpool den UEFA Cup gewann. Viermal Deutscher Meister, auf seine alten Tage auch mit dem VfB. © getty 4/41 STEFAN EFFENBERG (wechselte 2002 zum VfL Wolfsburg) - Statistiken beim FC Bayern: 234 Spiele, 49 Tore, 48 Vorlagen © getty 5/41 Zweimal spielte der Tiger für den FCB, ab 1999 führte er die Münchner als Kapitän aufs Feld und feierte mit dem Gewinn der Champions League seinen wohl größten Erfolg, zu dem er ein Tor beisteuerte. Danach noch für die Wölfe und in Katar am Ball. © getty 6/41 PAULO SERGIO (wechselte 2002 zu Al-Wahda) - Statistiken beim FC Bayern: 125 Spiele, 34 Tore, 15 Vorlagen © getty 7/41 Bei Leverkusen schaffte er seinen Durchbruch in Europa, über die Station AS Rom kam er 1999 zum FC Bayern und spielte dort an der Seite seines Landsmanns Giovane Elber. 1994 mit Brasilien Weltmeister, Karriereende 2003 beim EC Bahia in seiner Heimat. © getty 8/41 CIRIACO SFORZA (wechselte 2002 zum 1. FC Kaiserslautern) - Statistiken beim FC Bayern: 101 Spiele, 3 Tore, 17 Vorlagen © getty 9/41 Zweimal spielte der Schweizer beim FC Bayern, zweimal kehrte er im Anschluss zum FCK zurück. Beim FCB zählte er nur selten zur Stammformation. 2006 stieg Kaiserlautern aus der Bundesliga ab, der nicht berücksichtigte Sforza beendete seine Karriere. © getty 10/41 MICHAEL TARNAT (wechselte 2003 zu Manchester City) - Statistiken beim FC Bayern: 199 Spiele, 17 Tore, 28 Vorlagen © getty 11/41 Der Linksfuß mit dem strammen Schuss erlebte bereits das Drama gegen Manchester United mit, beim Titelgewinn vier Jahre später nicht eingesetzt. Verbrachte die letzten fünf Jahre seiner Karriere in Hannover und leitet heute das dortige NLZ. © getty 12/41 NIKO KOVAC (wechselte 2002 zu Hertha BSC) - Statistiken beim FC Bayern: 51 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen © getty 13/41 Nach Hertha, Leverkusen und dem HSV war München die vierte Bundesliga-Station für den späteren FCB-Trainer. Zwei Jahre blieb er und gewann unter anderem den Weltpokal, am Ende war er nur noch Reservist. In drei Jahren bei RB Salzburg auch noch Meister. © getty 14/41 BIXENTE LAZARAZU (wechselte 2004 zu Olympique Marseille) - Statistiken beim FC Bayern: 273 Spiele, 8 Tore, 20 Vorlagen © getty 15/41 Zu seinen besten Zeiten war er einer der besten Linksverteidiger der Welt und spielte sich durch seinen Einsatz in die Herzen der Fans. Nach seinem Abschied nach Frankreich kehrte er nochmal für ein Jahr zurück, da Lahm lange verletzt ausfiel. © imago images / Kicker/Liedel 16/41 SAMUEL KUFFOUR (wechselte 2005 zur AS Rom) - Statistiken beim FC Bayern: 277 Spiele, 10 Tore, 4 Vorlagen © getty 17/41 Der Ghanaer kam bereits mit 18 Jahren in die Nachwuchsabteilung der Bayern, nach einer Leihe nach Nürnberg startete er durch und blieb insgesamt elf Jahre in München. Sechsmal Meister und fünfmal Pokalsieger, im Anschluss noch in Italien und bei Ajax. © getty 18/41 ROBERT KOVAC (wechselte 2005 zu Juventus Turin) - Statistiken beim FC Bayern: 144 Spiele, 0 Tore, 2 Vorlagen © imago images 19/41 Kam nach erfolgreichen Jahren in der Bundesliga 2001 für 7,5 Mio. aus Leverkusen und gewann mit dem FCB zweimal die Liga, zweimal den DFB-Pokal und den Weltpokal. Später noch bei Juve, Dortmund und Zagreb, heute Co-Trainer unter seinem Bruder Niko. © imago images / Sammy minkoff 20/41 MICHAEL BALLACK (wechselte 2006 zum FC Chelsea) - Statistiken beim FC Bayern: 157 Spiele, 62 Tore, 40 Vorlagen © getty 21/41 EL Capitano hielt den Bayern vier Jahre lang die Treue und wurde zum absoluten Führungsspieler. Nach Kritik aus der Vereinsführung und verstrichenen Fristen für eine Verlängerung war das FCB-Kapitel aber beendet. Heute sporadisch als Experte tätig. © getty 22/41 ZE ROBERTO (wechselte 2006 zu Nacional) - Statistiken beim FC Bayern: 248 Spiele, 20 Tore, 62 Vorlagen © getty 23/41 Ging gemeinsam mit Ballack 2002 aus Leverkusen zum FCB und gewann dort u.a. viermal die Meisterschaft und ebenso oft den Pokal, ehe er nach nach Uruguay ging. Später noch beim HSV, in Katar und Brasilien, wo er 2018 mit 42 Jahren seine Karriere beendete. © imago images / Action pictures 24/41 CLAUDIO PIZARRO (wechselte 2007 zum FC Chelsea) - Statistiken beim FC Bayern: 325 Spiele, 125 Tore, 53 Vorlagen © getty 25/41 Am häufigsten eingesetzter ausländischer Spieler, ältester Bundesliga-Torschütze, erster Spieler der Liga-Geschichte, der in 21 Kalenderjahren in Folge mindestens einmal traf – das Resümee von Pizza liest sich eindrucksvoll. Heute Bayern-Botschafter. © imago images / Claus Bergmann 26/41 HASAN SALIHAMIDZIC (wechselte 2007 zu Juventus Turin) - Statistiken beim FC Bayern: 365 Spiele, 47 Tore, 53 Vorlagen © imago images / WEREK 27/41 Feierte mit den Bayern die größten Erfolge seiner Karriere (insgesamt 16 Titel) und wurde in neun Saisons viermal zum bosnischen Spieler des Jahres ernannt. Später noch bei Juve und zum Karriereende in Wolfsburg. Seit Sommer 2020 Sportvorstand beim FCB. © imago images / Contrast 28/41 MARK VAN BOMMEL (wechselte 2011 zur AC Mailand) - Statistiken beim FC Bayern: 187 Spiele, 16 Tore, 20 Vorlagen © getty 29/41 Das niederländische Raubein räumte jahrelang vor der Abwehr auf, nach einem Zerwürfnis mit van Gaal kündigte er im Einverständnis seinen Vertrag vorzeitig. Über Milan ging es weiter zu PSV, wo er 2013 seine Karriere beendete. Dort später auch Trainer. © getty 30/41 LUCA TONI (wechselte 2010 zum CFC Genua) - Statistiken beim FC Bayern: 89 Spiele, 58 Tore, 25 Vorlagen © getty 31/41 Obwohl nur zweieinhalb Jahre für den FCB aktiv, entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling. Unstimmigkeiten mit van Gaal beendeten seine Bayern-Karriere aber frühzeitig, später noch in Italien und Dubai. Erhielt im Sommer 2020 seine Trainerlizenz. © imago images 32/41 HAMIT ALTINTOP (wechselte 2011 zu Real Madrid) - Statistiken beim FC Bayern: 109 Spiele, 13 Tore, 16 Vorlagen © getty 33/41 Kam 2007 als Ersatz für den zu Juve gewechselten Salihamidzic zum FCB und sah trotz der großen Konkurrenz viele Minuten. Ging anschließend zu Real, Gala und Darmstadt, wo er 2017 seine Karriere beendete. Heute Vorstandsmitglied beim türkischen Verband. © getty 34/41 MIRSOLAV KLOSE (wechselte 2011 zu Lazio Rom) - Statistiken beim FC Bayern: 150 Spiele, 53 Tore, 27 Vorlagen © imago images / Sportfoto Rudel 35/41 Der leidenschaftliche Hobbyangler schloss sich nach starken Jahren in der Bundesliga den Münchenern an und gewann dort zweimal das Double (2008 & 2010). Anschließend spielte er noch viele Jahre bei Lazio Rom, heute ist er Co-Trainer von Hansi Flick. © imago images / ulmer / cremer 36/41 IVICA OLIC (wechselte 2012 zum VfL Wolfsburg) - Statistiken beim FC Bayern: 80 Spiele, 23 Tore, 13 Vorlagen © getty 37/41 Kam 2009 ablösefrei von HSV nach München, wo er vor allem als Joker immer wieder für Aufsehen sorgte. Sein Highlight war aber sicher das Tor in der Nachspielzeit des CL-Viertelfinals gegen United 2010. Heute Co-Trainer des kroatischen Nationalteams. © getty 38/41 RAFINHA (wechselte 2019 zu Flamengo) - Statistiken beim FC Bayern: 266 Spiele, 6 Tore, 29 Vorlagen © getty 39/41 Über acht Saisons beackerte der Brasilianer regelmäßig die rechte Abwehrseite der Münchener und gewann in dieser Zeit 18 Titel. 2019 ging er zurück nach Italien und 2020 weiter nach Griechenland. Derzeit mit Schalke 04 in Kontakt. © getty 40/41 FRANCK RIBERY (wechselte 2019 zur AC Florenz) - Statistiken beim FC Bayern: 425 Spiele, 124 Tore, 182 Vorlagen © getty 41/41 Gemeinsam mit Rafinha und Robben verließ der Franzose den FCB 2019 nach über zwölf Jahren und 23 Titel in Richtung Italien. Kickt seither für die Fiorentina, könnte sich nach eigenen Aussagen eine Rückkehr in die Bundesliga aber vorstellen.

Gerland über Rhein: "Merkt euch diesen Namen"

"Torben Rhein. Merkt euch diesen Namen", antwortete Bayerns Nachwuchsguru Hermann Gerland im Spätsommer 2017 bei einer Talkrunde im Deutschen Fußball-Museum auf die Frage, welchen Spieler er für den talentiertesten am Campus halte.

Gerland hatte den gebürtigen Berliner Rhein wenige Monate zuvor persönlich in der Hauptstadt gesichtet und den Transfer von Hertha BSC an die Isar abgewickelt. Rhein begann zunächst in der U16 des FCB, katapultierte sich mit starken Leistungen aber im Eiltempo in höhere Jahrgänge.

So hatte er beispielsweise in der U17-Saison 2018/19 unter Miroslav Klose mit zwölf Treffern und sieben Vorlagen in 24 Partien maßgeblichen Anteil an der überraschenden Meisterschaft. In der darauffolgenden U19-Spielzeit wurde Rhein unter dem Trainerduo Martin Demichelis/Danny Schwarz erneut Staffelmeister in der Bundesliga Süd/Südwest, obwohl er noch für die U17 spielberechtigt war.

Kurz darauf, im August 2020, erhielt Rhein hinter Bayer Leverkusens Jungprofi Florian Wirtz (17) die Fritz-Walter-Medaille in Silber der U17-Junioren (Jahrgang 2003). "Er ist ein großes Talent", schwärmte Holger Seitz.

FC Bayern: Rheins Vorbilder sind Thiago und Iniesta

Was zeichnet Rhein aus? Viele Beobachter am Campus sehen in ihm den jungen Toni Kroos. Er ist ein technisch starker, intelligenter Spielmacher. Ein Stratege im Mittelfeldzentrum, der auf der Sechs, Acht und Zehn spielen kann.

Auf der offensiven Acht sieht sich der 1,73 Meter große Rhein wegen seiner Stärken im Passspiel und im Torabschluss aber am besten aufgehoben. Er gilt auch als gefährlicher Standardschütze, ist beidfüßig. Seine Vorbilder: Thiago und Andres Iniesta.

Torben Rhein vom FC Bayern München im Steckbrief