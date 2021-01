FC Bayern München: Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick im Liveticker

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München wird am Samstag seine erste Pressekonferenz des Jahres absolvieren. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 (So., 18 Uhr im Liveticker) stellt er sich den Fragen der Medienvertretern. SPOX begleitet die PK im Liveticker.

Vor Beginn:

Wird Benjamin Pavard in die Mannschaft zurückkehren? Spielt Joshua Kimmich von Anfang an? Ist Kingsley Coman einsatzbereit? Was wird aus Leroy Sane? Diese und noch viele weitere Themen wird Flick besprechen.

Vor Beginn:

Hansi Flick wird heute um 13.30 Uhr zur Presse sprechen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der Bayern in diesem Jahr.

FC Bayern: Pressekonferenz im TV und Livestream verfolgen

Ihr könnt die PK sowohl auf fcbayern.com als auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FCB verfolgen. Im TV ist Sky Sport News live dabei.

Die kommenden Pflichtspiele des FC Bayern