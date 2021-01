FC Bayern, News und Gerüchte: Salihamidzic nennt Transferpläne - scheitert Zirkzee-Leihe?

Sportvorstand Hasan Salihamidzic spricht über die Transferpläne des FC Bayern. Scheitert ein Wechsel von Joshua Zirkzee? Außerdem: Hansi Flick kritisiert nach der 2:3-Pleite bei Borussia Mönchengladbach seine Mannschaft und erklärt, warum er nur einen Wechsel vornahm. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern, News: Salihamidzic schließt Wintertransfers aus

Laut Hasan Salihamidzic wird der FC Bayern im Winter keine Verstärkungen an Land ziehen. "Selbstverständlich machen wir nichts", sagte der Sportvorstand des FC Bayern am Freitagabend vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach bei DAZN, "weil wir sehr gut besetzt sind, wir haben viele Optionen. Wir sind sehr gut gerüstet."

Abgänge, wie beispielsweise von Joshua Zirkzee oder Javi Martinez, bleiben allerdings weiterhin möglich. "Müssen wir mal sehen", so Salihamidzic, "es ist noch lange bis Ende Januar. Wir sind jetzt nicht unter Druck, dass wir jemanden unbedingt abgeben müssen. Einfach abwarten."

FC Bayern, Gerücht: Scheitert Zirkzee-Wechsel?

Joshua Zirkzee will den FC Bayern nach Informationen von SPOX und Goal noch in diesem Monat verlassen, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Eintracht Frankfurt, der 1. FC Köln und diverse Vertreter aus der niederländischen Eredivisie würden den 19-jährigen Nachwuchsangreifer der Münchner, der die Auswärtsreise nach Mönchengladbach am Freitag gar nicht erst antrat und stattdessen mit der U23 trainierte, gerne verpflichten.

Ein Wechsel hakt laut der Bild-Zeitung allerdings an den Bedingungen der Bayern. Während die interessierten Klubs Zirkzee um eine Leihe mit Kaufoption bitten, kommt für den FCB Stand jetzt einzig eine Leihe ohne Kaufoption in Frage. Zirkzee ist vertraglich noch bis 2023 an den Champions-League-Sieger gebunden.

FC Bayern, News: Flick kritisiert Mannschaft nach Pleite

Das 2:3 bei Borussia Mönchengladbach war die zweite Saison-Niederlage des FC Bayern. Trainer Hansi Flick ärgerte sich nach dem Abpfiff insbesondere über die Defensivfehler seiner Mannschaft.

"Gladbach war sehr effizient, sie haben die Fehler von uns brutal ausgenutzt. Ich glaube, wir haben die ersten 30 Minuten einen sehr guten Fußball gespielt und das Spiel dominiert. Ballverluste von uns haben dann das Spiel entschieden. Wir hatten in der Verteidigung einige nicht so gute Szene und haben falsche Entscheidungen getroffen", sagte Flick und übte dabei insbesondere Kritik an Abwehrchef David Alaba: "Beim ersten Gegentor geht David ein bisschen zu früh raus und verlässt die Linie. Da muss er eher absinken und die Tiefe sichern. Aber diese Entscheidungen muss man im Bruchteil einer Sekunde treffen."

Das Fazit des 55-Jährigen: "Wir haben uns die Niederlage definitiv selbst zuzuschreiben."

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/28 Borussia Mönchengladbach dreht zum Auftakt des 15. Spieltags gegen den FC Bayern einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Während bei den Gladbachern zwei Offensiv-Akteure herausstechen, erlebt die Bayern-Defensive einen rabenschwarzen Abend. © getty 2/28 YANN SOMMER: Beim Elfmeter von Lewandowski noch chancenlos, bei Goretzkas zugegeben strammem Schuss in die kurze Ecke etwas unglücklich. Ansonsten weitestgehend beschäftigungslos. Note: 4. © imago images 3/28 STEFAN LAINER: Interpretierte seine Rolle vor allem in der Anfangsphase äußerst offensiv. Überzeugte vor allem immer wieder mit guten Laufwegen und Flanken. Defensiv gegen Costa ohne Probleme. Note: 3. © getty 4/28 MATTHIAS GINTER: Leitete mit seinem Fehlpass das 0:2 ein, davon abgesehen zeigte er aber eine gute Vorstellung. Spielte viele gute Bälle und gewann starke 72 Prozent seiner Zweikämpfe. Rettete zudem in der Nachspielzeit auf der Linie. Note: 2,5. © getty 5/28 NICO ELVEDI: Ähnlich wie Ginter am 0:2 nicht ganz unschuldig, als er den ballführenden Goretzka viel zu spät attackierte und den Bayern-Spieler abschließen ließ. Auch er zeigte sich nach dem Seitenwechsel jedoch stark verbessert. Note: 2,5. © imago images 6/28 RAMY BENSEBAINI: Dem Algerier merkte man die fehlende Spielpraxis an. Wurde speziell in der ersten Halbzeit immer wieder gezielt von den Bayern unter Druck gesetzt und leistete sich viele Ballverluste. In den zweiten 45 Minuten dann verbessert. Note: 4. © imago images 7/28 DENIS ZAKARIA: In der ersten Halbzeit noch mit einigen Vorstößen über die rechte Seite, konzentrierte er sich nach der Pause hauptsächlich auf Defensivarbeit. Überzeugte dort mit guter Zweikampfquote. Musste nach 74 Minuten dann runter. Note: 3,5. © imago images 8/28 CHRISTOPH KRAMER: Spulte im Zentrum ein enormes Pensum ab. Lief viele Lücken zu und stopfte in der Rückwärtsbewegung viele Löcher. War neben dem offensiveren Neuhaus immer wieder für die Absicherung zuständig. Note: 3. © getty 9/28 FLORIAN NEUHAUS: Sorgte für einen denkbar schlechten Start für sein Team, als er mit einem vermeidbaren Handspiel den Elfmeter zum 0:1 verursachte. Fing sich im Anschluss jedoch und erzielte das 3:2 nach schönem Schlenzer ins Kreuzeck. Note: 2,5. © imago images 10/28 BREEL EMBOLO: Fiel im Vergleich zu Stindl und Hofmann in der offensiven Dreierreihe etwas ab, machte aber viele wichtige Bälle fest. Bestritt die meisten Zweikämpfe aller Gladbacher Akteure. Note: 3. © getty 11/28 LARS STINDL: Bereitete beide Hofmann-Treffer durch zwei wunderschöne Bälle in die Schnittstelle vor. Fungierte darüber hinaus als guter Ballverteiler in der Offensive und war fast überall zu finden. Note: 1,5. © getty 12/28 JONAS HOFMANN: Ganz starke Partie des 28-Jährigen. Blieb bei den ersten beiden Toren im Eins-gegen-Eins gegen Neuer der Sieger und bereitete kurz nach Wiederanpfiff das 3:2 durch Neuhaus vor. Hatte die meisten Gladbacher Abschlüsse (3). Note 1. © getty 13/28 PATRICK HERRMANN (ab 74.): Kam für den ausgepowerten Zakaria ins Spiel und konzentrierte sich primär auf defensive Aufgaben. Das machte er ordentlich. Ohne Bewertung. © getty 14/28 HANNES WOLF (ab 82.): Durfte sich in der Schlussphase beweisen, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Ohne Bewertung. © getty 15/28 TONY JANTSCHKE (ab 89.): Warf sich wenige Augenblicke vor Spielenden noch einmal in einen Goretzka-Schuss und half seinem Team, das Ergebnis über die Zeit zu retten. Ohne Bewertung. © getty 16/28 OSCAR WENDT (ab 89.): Kam für die letzten Minuten, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung. © getty 17/28 MANUEL NEUER: Würde so gerne mal wieder die Null halten, musste aber in Gladbach dreimal hinter sich greifen. An allen Gegentoren schuldlos, aber auch ohne Parade. Note: 4. © getty 18/28 BENJAMIN PAVARD: Stand zuletzt in der Kritik, zeigte aber keine allzu große Leistungssteigerung. Brachte Sane im Vorfeld des 1:1 in die Bredouille und blieb nach vorne recht blass. Note: 4,5. © imago images 19/28 NIKLAS SÜLE: Rückte für Boateng in die Startelf, erwischte aber einen rabenschwarzen Abend. Stand bei den ersten beiden Gegentoren schlecht und spielte einen eklatanten Fehlpass, der zum 2:3 führte. Note: 5,5. © imago images 20/28 DAVID ALABA: Bekam seine Abwehr nicht in den Griff, war aber in der Viererkette noch der Stabilste. Das fiel jedoch an diesem Abend nicht sonderlich schwer. Note: 4. © getty 21/28 ALPHONSO DAVIES: Zu Beginn mit Vorwärtsgang, baute der Kanadier im Laufe der Partie ab. Verbuchte die meisten Ballverluste aufseiten der Münchner. Note: 4. © imago images 22/28 LEON GORETZKA: Mit Abstand der Beste im Dress der Bayern an diesem Abend. Erzielte ein herrliches Tor, das er selbst einleitete. Fing vier gegnerische Pässe ab (Bestwert) und kam insgesamt auf zwölf Balleroberungen (Bestwert). Note: 2. © imago images 23/28 JOSHUA KIMMICH: Zunächst sehr gut im Spiel, leistete sich im Vorfeld des 2:2 aber einen ärgerlichen Ballverlust. Hatte danach Probleme, Struktur ins Spiel der Gäste zu bringen. Note: 3,5. © imago images 24/28 LEROY SANE: Deutlich auffälliger als sein Pendant Costa, aber auch Sane blieb über die volle Distanz recht glücklos. Immerhin: Der Doppelpass mit Goretzka vor dem 2:0 war sehenswert. Note: 4. © getty 25/28 THOMAS MÜLLER: Hatte die wenigsten Ballaktionen und brachte lediglich 70 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Kein gutes Spiel des Routiniers. Note: 5. © imago images 26/28 DOUGLAS COSTA: Dem Brasilianer war die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken. Wirkte fahrig und hatte keine Bindung zum Spiel. Empfahl sich nicht für weitere Startelf-Einsätze. Note: 5,5. © getty 27/28 ROBERT LEWANDOWSKI: Ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen, hatte jedoch ansonsten nicht viel zu melden. Note: 4. © getty 28/28 KINGSLEY COMAN: Kam für den schwachen Costa, nahm aber keinen entscheidenden Einfluss aufs Geschehen. Note 4.

FC Bayern, News: Flick erklärt Wechsel gegen Gladbach

Flick nahm gegen die Gladbacher lediglich einen von fünf möglichen Wechseln vor, indem er Kingsley Coman nach etwas mehr als einer Stunde für den enttäuschenden Douglas Costa brachte. Auf der Pressekonferenz nach der Partie erklärte er seine Beweggründe dafür. "Alle, die auf dem Platz waren, haben ihr Bestes versucht. Ich habe mich entschieden, nicht zu wechseln. Das hatte mit dem Spielverlauf zu tun und nicht mit der Qualität auf der Bank", betonte der Bayern-Coach.

