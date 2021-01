FC Bayern im DFB-Pokal bei Holstein Kiel: Die Pressekonferenz mit Hansi Flick heute im Liveticker

Der FC Bayern München gastiert am Mittwoch in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokal bei Zweitligist Holstein Kiel. Vor der Partie äußert sich Hansi Flick heute auf der Pressekonferenz zur aktuellen Lage beim Rekordmeister. Nach der 2:3-Pleite in Gladbach plagen den FCB besonders Sorgen in puncto defensive Stabilität. Hier könnt ihr die PK am Dienstag im Liveticker verfolgen.

FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Hansi Flick vor Pokalspiel in Kiel im Liveticker

Die personelle Situation könnte sich beim FCB vor dem Spiel in Kiel etwas entspannen: Serge Gnabry könnte nach seiner beim 5:2-Sieg gegen Mainz 05 erlittenen Prellung wieder im Kader stehen. Gegen Kiel könnte aber auch die Stunde der bis dato wenig überzeugenden Neuzugänge und Ergänzungsspieler schlagen. Nachdem Flick gegen Gladbach nur einen Wechsel vornahm und die sich aufwärmenden Reservisten in der 87. Minute trotz Rückstands wieder auf die Tribüne schickte, bahnt sich gegen den Zweitligisten eine Rotation an. Allerdings könnte Flick das Spiel auch nutzen, um weiter seine erste Elf zu finden - gerade bezüglich der Defensivprobleme ein mögliches Szenario.

24 Gegentore in 15 Bundesligaspielen. Schlechter war eine Bayern-Defensive zuletzt in der Saison 1981/82. Damals kassierten die Münchner 25 Gegentreffer zum gleichen Zeitpunkt. Es herrscht also Redebedarf und Flick muss erklären, wie er seiner Defensive wieder mehr Stabilität vermitteln will.

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem Pokalspiel des Rekordmeisters am Mittwoch bei Holstein Kiel. Los geht's um 13.30 Uhr.

Holstein Kiel - Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Mees

Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Mees FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski

DFB-Pokal: FC Bayern gegen Holstein Kiel im TV und Livestream

Das ursprünglich für den 23. Dezember angesetzte Zweitrundenspiel zwischen Bayern München und Holstein Kiel wird am Mittwoch live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD zeigt das letzte Spiel der 2. DFB-Pokalrunde ab 20.15 Uhr und bietet außerdem einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de an.

Neben der ARD zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky das Gastspiel des FCB in Kiel und bietet außerdem einen für seine Abonnenten kostenlosen Livestream via Sky Go an. Exklusiv zeigt Sky hingegen das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am heutigen Dienstag.

Das Spiel wäre ursprünglich ebenfalls in der ARD zu sehen gewesen, allerdings zeigte das Erste aufgrund der Verlegung des Spiels kurz vor Weihnachten dann das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

DFB-Pokal: Die Achtelfinalpartien im Überblick

Sollte der FC Bayern gegen Kiel erwartungsgemäß weiterkommen, würde er im Achtelfinale auf Darmstadt 98 treffen. Das Achtelfinale wird am 2. und 3. Februar ausgetragen.