FC Bayern schon wieder auf Titelkurs: Die Statistik spricht für die nächsten Meisterschale

In England, Spanien und Italien schwächeln die Meister. In der Bundesliga ist Bayern München dagegen schon wieder klar auf Titelkurs.

Von einer Vorentscheidung im Titelrennen wollte Hansi Flick nichts wissen. "Für mich ist das absoluter Quatsch", sagte der Trainer von Bayern München nach dem 4:0 (1:0) beim Tabellenletzten Schalke 04 (die Highlights im Video) bestimmt.

Immerhin gab der Vater des Triple-Erfolgs zu: "Wir haben ein gewisses Polster." Eines, von dem die Meister in England, Spanien und Italien nur träumen können.

Jürgen Klopp läuft mit dem FC Liverpool dem wiedererstarkten Rekordmeister Manchester United sechs Punkte hinterher, die Königlichen von Real Madrid haben auf ihren Stadtrivalen Atletico schon sieben Zähler Rückstand, und Serienmeister Juventus Turin schaut dem Mailänder Duell an der Tabellenspitze mit sieben Punkten Abstand zu.

Der FC Bayern dagegen, der nach seinem Champions-League-Triumph die kürzeste Verschnaufpause hatte, führt die Bundesliga schon wieder mit sieben Zählern Vorsprung an - und hält strammen Kurs auf den neunten Meistertitel in Folge. Aufgrund der eigenen Stärke - oder doch eher wegen der Schwäche der Verfolger? "Wir haben die Vorlage, die die Konkurrenz gegeben hat, genutzt", stellte Flick süffisant fest.

FC Bayern und die Probleme in der Defensive

Mit drei Siegen in einer Woche hat der FC Bayern seine Schwächeperiode mit der 2:3-Pleite in Mönchengladbach und dem Pokal-Aus in Kiel überwunden. Während die Münchner neun Punkte holten, mussten sich RB Leipzig mit vier, Bayer Leverkusen mit drei und Borussia Dortmund mit nur einem zufrieden geben. "Das waren schon Big Points in dieser Woche", kommentierte Thomas Müller schmunzelnd.

Mit 42 Punkten nach 18 Partien spielen die Bayern ihre beste Bundesligasaison seit drei Jahren, damals waren es unter Juppy Heynckes 44 Zähler. Die Offensive enttäuschte dabei weiterhin nicht. 53 Saisontore zu diesem Zeitpunkt sind eingestellter Bundesliga-Rekord und waren zuvor nur Dortmund 1963/64 und Bremen 1985/86 gelungen.

Das größte Problem, die wankende Defensive, die in den ersten 16 Spielen schon 25 Gegentore zugelassen hatte, war nur scheinbar gelöst. Zumindest legen das die Zahlen nahe: Erstmals in dieser Saison stand zweimal in Folge die Null, Welttorhüter Manuel Neuer ist damit alleiniger Bundesliga-Rekordhalter mit 197 Spielen ohne Gegentreffer.

Doch die Realität auf dem Platz sah ein bisschen anders aus: Die Münchner erlaubten dem abgeschlagenen Tabellenletzten Schalke so viele klare Torchancen wie in keinem Saisonspiel zuvor.

Neuer war der Ärger über die schludrige Arbeit seiner Vorderleute zwischenzeitlich deutlich anzusehen. "Wir haben nicht top verteidigt", kritisierte der Ex-Schalker.

Arjen Robben und Franck Ribery: Die Erfolgsstory der Flügelzange Robbery © getty 1/22 Die Zeit von Arjen Robben und Franck Ribery beim FC Bayern München ist seit einer Weile Geschichte. Anlässlich von Arjen Robbens 37. Geburtstag am 23. Januar 2021 blickt SPOX zurück auf eine besondere Erfolgsgeschichte zurück. © getty 2/22 Es war der 7. Juni 2007, als Karl Hopfner, Franck Ribery und Manager Uli Hoeneß um die Wette grinsten. Die Bayern stellten ihren neuen Hoffnungsträger vor. Der aus Marseille gekommene Franzose war die Krönung der bis dahin größten FCB-Transferoffensive. © getty 3/22 Ribery wirbelte gleich in seiner ersten Saison die Bundesliga derart durcheinander (11 Tore, 8 Vorlagen), dass er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt wurde. Die Theatinerkirche in der Münchner Innenstadt zierte dieses riesige Nike-Werbeplakat. © getty 4/22 Auf Anhieb gewann Ribery das Double mit dem Rekordmeister. Zum ersten Mal stahl er sich mit der Schale davon. Im folgenden Jahr reichte es in der Liga nur zu Platz 2. Zu wenig. Und für den Verein Grund genug, wieder tief in die Tasche zu greifen. © getty 5/22 Arjen Robben ließ Real Madrid hinter sich und wechselte für 25 Millionen Euro zu den Bayern. Trainer Louis van Gaal und Mark van Bommel überzeugten den Niederländer vom FCB. © getty 6/22 Am 28. August 2009 unterschrieben, am 29. August direkt im Kader für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg: Robben legte einen Blitzstart beim FC Bayern hin. Zur zweiten Halbzeit ersetzte Robben Altintop, in der 63. Minute kam auch Ribery für Olic ins Spiel. © getty 7/22 Liebe auf den ersten Kick: Ribery und Robben nahmen die Wolfsburger Hintermannschaft komplett auseinander. Die beiden dominierten nach Belieben und lösten Jubelarien auf den Rängen aus. Die Essenz: Robben-Doppelpack nach doppelter Vorarbeit von Ribery. © getty 8/22 Die Flügelzange Robbery war geboren. Unter van Gaal gelang den Bayern 2009/10 das erneute Double. Im selben Sommer hatte Ribery noch offen mit einem Wechsel kokettiert. Auf dem Rathausbalkon verkündete er aber dann: “Isch 'abe gemacht fünf Jahre mehr!” © getty 9/22 Die Bayern hatten in der ersten Robbery-Saison sogar die Chance auf das Triple. Unvergessen auf dem Weg ins Champions-League-Finale: Robbens Volley-Tor gegen Manchester United. Die Ecke kam - natürlich - von Ribery. Ein Tor wie ein Gemälde. © getty 10/22 Ribery fehlte den Bayern im Endspiel. Er sah nach seinem überharten Einsteigen gegen Lisandro im Halbfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon die Rote Karte und wurde für zwei Spiele gesperrt. Es war einer von vielen Aussetzern, die sich Ribery leistete. © getty 11/22 Einer dieser Fehltritte des Franzosen hätte das Verhältnis zwischen ihm und Robben auf lange Zeit schädigen können. In der Halbzeitpause des CL-Halbfinals gegen Real Madrid schlug Ribery dem Niederländer ins Gesicht. © getty 12/22 Jahre später erklärte Ribery, dass die Ausführung eines Freistoßes der Auslöser war. Kroos und er waren eingeteilt. Robben habe sich eingemischt und Kroos als Schützen gefordert. "Ich war heiß, er war heiß. Dann ist es passiert", so Ribery. © getty 13/22 Doch immer wieder rauften sich die beiden Egos zusammen. Und wenige Wochen später standen die Ausnahmekönner vor dem bis dahin größten Erfolg ihrer Karrieren. © getty 14/22 Das "Finale dahoam" gegen Chelsea. Es begann die Krise Robbens. Er schnappte sich beim Stand von 1:1 in der 94. Minute den Ball und trat zum Elfmeter gegen Petr Cech an. Der Tscheche hielt. Robben wurde ausgepfiffen. © getty 15/22 Der Grund: Nur wenige Wochen zuvor schnappte sich Robben im direkten Duell um die Meisterschaft den Ball. Weidenfeller hielt. Bayern hätte am 30. Spieltag die Tabellenführung übernehmen können, verlor aber 0:1. Robben war der Sündenbock der Saison. © getty 16/22 Und ein Jahr später der umjubelte Held von Wembley. Robben und Ribery auf dem Höhepunkt ihres Schaffens: der 2:1-Sieg im CL-Finale gegen den BVB. Völlige Eskalation nach 89 Minuten: Langer Ball auf Ribery, Hackenpass auf den einlaufenden Robben - TOR! © getty 17/22 Neun Jahre spielen Rib und Rob nun schon beim FC Bayern zusammen. Sechs Trainer hatten die Münchner in diesem Zeitraum, Badman und Robben blieben und formten das Gesicht des FC Bayern. © getty 18/22 Gemeinsam holten Robbery den Henkelpott, 7 Deutsche Meistertitel, 4 Mal den DFB-Pokal, 5 Mal den DFL-Supercup sowie den UEFA-Supercup und den Weltpokal. © getty 19/22 In 182 Spielen standen die beiden für den FC Bayern mittlerweile schon gemeinsam auf dem Rasen. 134 davon gewannen die Münchner. Nun steht das kongeniale Duo vor seiner Abschiedstournee. © getty 20/22 Die Verträge der "Rentnerband" (Rummenigge) liefen am 30. Juni aus. Der häufig geforderte Generationenwechsel beim FC Bayern scheint vollzogen zu werden. Hoeneß kündigte bereits große Investitionen auf dem Transfermarkt an. © getty 21/22 Im Sommer 2019 machten beide Schluss beim FC Bayern. Während Ribery gleich in Florenz unterkam, hängte Robben seine Kickstiefel an den Nagel ... allerdings nur kurz. Dann heuerte er bei seinem Jugendklub FC Groningen an. © getty 22/22 In Serge Gnabry und Kingsley Coman steht die nächste Generation bereit und vielleicht treten sie in die riesigen Fußstapfen von Robben und Ribery. Ein wenig vermessen ist der Gedanke schon. Immerhin handelt es sich hier um die ewige Flügelzange Robbery.

FC Bayern erspielt sich Luxus

Flick, der vor allem in der ersten Halbzeit angesichts hochkarätiger Möglichkeiten des Abstiegskandidaten Nummer eins mitunter grimmig dreingeblickt hatte, schaute nach dem am Ende standesgemäßen Ergebnis recht entspannt in die Zukunft.

Die aktuellen Erfolge in der Bundesliga seien "eine gute Vorbereitung auf die Champions League". Da sei gefragt, "dass du bei 100 Prozent bist", betonte der Bayern-Coach, "und da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben".

Diesen Luxus, jetzt schon auf die Königsklasse in vier Wochen zu schauen, können sich Flicks Kollegen Klopp, Zinedine Zidane und Andrea Pirlo nicht erlauben. Für sie geht es erst einmal darum, den Rückstand auf die nationale Konkurrenz zu verringern. Eine Aufgabe, die die Bayern schon im Dezember erledigt hatten.

Sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten - so einen großen Vorsprung haben die Münchner seit Einführung der 3-Punkte-Wertung in der Rückrunde noch nie verspielt.