FC Bayern hat offenbar Interesse an Stürmer Arkadiusz Milik vom SSC Neapel

Wer gibt in der kommenden Saison Robert Lewandowskis Backup im Sturm des FC Bayern? Sein polnischer Nationalmannschaftskollege Arkadiusz Milik von SSC Neapel soll eine Option sein.

Derzeit fungiert der Kameruner Eric-Maxim Choupo-Moting als Ersatzmann für den Weltfußballer des Jahres. Doch der besitzt nur einen Vertrag bis Sommer. Gut möglich also, dass sich der FC Bayern nach einer Alternative umsieht.

Laut der spanischen Sporttageszeitung AS könnte mit Milik (26) schon eine günstige Option parat stehen. Der nämlich spielt bei Napoli seit gescheiterten Vertragsverhandlungen im Vorfeld dieser Saison keine Rolle mehr. Daher verbrachte er die bisherige Spielzeit komplett auf der Tribüne.

Ein Wechsel bereits im Winter scheint jedoch schwierig, da Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis wohl immer noch 15 Millionen Euro für den Stürmer verlangen soll. Ein ablösefreier Transfer im Sommer erscheint da schon wahrscheinlicher.

Milik blickt bereits auf Bundesliga-Erfahrung zurück: Er spielte von Januar 2013 bis Junli 2014 in Deutschland für Bayer Leverkusen und danach auf Leihbasis beim FC Augsburg. Anschließend schaffte er bei Ajax Amsterdam den Durchbruch und wechselte 2016 nach Italien.

Dort erzielte er für Napoli in der vergangenen Saison in 26 Liga-Einsätzen 11 Treffer, in der Saison 18/19 waren es sogar 17 Tore (35 Spiele). Insgesamt kommt er für Neapel auf 48 Tore in 122 Einsätzen.

Milik spielte bislang 56-mal für Polen (15 Tore) - und dabei häufig zusammen mit Lewandowski im Sturm. Eine Variante, die Bayern-Trainer Hansi Flick auch in München in bestimmten Situationen in Erwägung ziehen könnte .