FC Bayern München, News und Gerüchte: Corentin Tolisso brach Corona-Regeln

Corentin Tolisso vom FC Bayern München hat offensichtlich Corona-Regeln gebrochen. Einem Bericht der Bild zufolge ist es am Donnerstag zu einem Treffen zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern und den Beratern von Dayot Upamecano gekommen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München: Corentin Tolisso brach Corona-Regeln

Corentin Tolisso vom FC Bayern München hat offensichtlich Corona-Regeln gebrochen. Die Bild berichtet von einem Video, auf dem zu sehen ist, wie sich Tolisso ohne Maske vom ebenfalls unmaskierten Tätowierer Cristian Marin stechen lässt. Marin habe das Video auf seinen sozialen Netzwerken erst hochgeladen und dann wieder gelöscht. Tattoo-Studios sind wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossen.

Tolisso fehlt dem FC Bayern derzeit wegen muskulärer Probleme und steht auch nicht für das Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) zur Verfügung.

Zuletzt hatte Stürmer Matheus Cunha von Hertha BSC für dasselbe Vergehen für Aufmerksamkeit gesorgt. Laut Bild wurde er von seinem Klub dafür mit einer Geldstrafe im niedrigen fünfstelligen Bereich bedacht. Der FC Bayern äußerte sich zum Tolisso-Vorfall bisher noch nicht.

Dayot-Upamecano-Berater wohl für Verhandlungen in München

Einem Bericht der Bild zufolge ist es am Donnerstag zu einem Treffen zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern und den Beratern von Dayot Upamecano gekommen. Dabei soll über einen möglichen Transfer des 22-jährigen Innenverteidigers von RB Leipzig zum FC Bayern verhandelt worden sein soll.

FC Bayern München empfängt die TSG Hoffenheim

Der FC Bayern trifft am Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga auf die TSG Hoffenheim (hier geht es zum Liveticker). Abgesehen vom angeschlagenen Tolisso fehlen den Münchnern dabei auch die an Corona erkrankten Leon Goretzka und Javi Martinez.

Bundesliga: Die obere Tabellenhälfte vor dem 19. Spieltag