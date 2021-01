FC Bayern zum Auftakt der Klub-WM gegen Al-Duhail oder Al Ahly

Champions-League-Sieger FC Bayern München trifft zum Auftakt der FIFA-Klub-WM (1. bis 11. Februar 2021) auf Al-Duhail (katarischer Meister) oder Al Ahly (Sieger der afrikanischen Champions League). Das ergab die Auslosung am Dienstag in Zürich.

Die Halbfinalpartie des FC Bayern findet am 8. Februar (19 Uhr deutscher Zeit) statt und wird im Ahmed bin Ali Stadium im katarischen Al-Rayyan ausgetragen. Drei Tage zuvor ist der FCB noch in der Bundesliga bei Hertha BSC gefordert.

Ein mögliches Finale würde am 11. Februar über die Bühne gehen (19 Uhr). Auch für den Fall einer Halbfinalniederlage würde das zweite und letzte Spiel des Turners um Platz drei an diesem Tag ausgespielt werden, drei Stunden vor dem Finale.

Die Teilnehmer des zweiten Halbfinals sind noch völlig offen. Neben dem Sieger des Viertelfinals Tigres de Monterrey (Mexiko) gegen Ulsan Hyundai (Südkorea) ist hierfür auch der Gewinner der Copa Libertadores spielberechtigt. Am 30. Januar wird das Finale dieses Wettbewerbs zwischen Palmeiras Sao Paulo und dem FC Santos ausgespielt.

Im Vorjahr entschied der FC Liverpool die Klub-WM für sich, der FC Bayern könnte mit einem Erfolg das seit 2000 ausgetragene Event zum zweiten Mal nach 2013 für sich entscheiden. Es ist die vorletzte Klub-WM in diesem Format. Die eigentlich für 2021 geplante Einführung eines neuen Formats mit 24 Teams wurde auf verschoben. Somit gehen im Dezember 2021 in Japan sieben Teams an den Start.

FIFA-Klub-WM: Der Spielplan im Überblick