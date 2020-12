Robert Lewandowski über Messi, Ronaldo, Vorbilder und einen geplatzten Wechsel zu Manchester United

Robert Lewandowski vom FC Bayern München sieht sich trotz der gewonnenen Weltfußballerwahl in diesem Jahr aktuell noch nicht auf einem Level mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Das verriet der Pole im Interview mit France Football.

"Messi und Ronaldo sitzen schon sehr lange an einem Tisch, an der Spitze. Das ist das, was sie unvergleichlich macht", betonte der 32-Jährige: "Ich kann mir mich in dieser Hinsicht nicht neben ihnen vorstellen."

Dennoch sieht sich der Torjäger des deutschen Rekordmeisters auf einem guten Weg. "Wenn man die Zahlen dieses und des vorherigen Jahres nimmt, bin ich mit Blick auf meine Leistung und die erzielten Tore ziemlich gut." Wenn er nicht an einem Tisch mit den beiden Superstars sitzen könne, "dann lade ich sie ein, an meinem zu essen", ergänzte Lewandowski schmunzelnd.

Auch wenn er sich nicht in einem Atemzug mit Messi und Ronaldo nennt, kann Lewandowski auf eine mehr als beeindruckende vergangene Spielzeit zurückblicken: 55 Tore und zehn Assists in 47 Pflichtspielen, dazu das Triple mit den Münchnern und auch in dieser Saison knüpfte der Rechtsfuß nahtlos an und steht nach 18 Partien bereits bei 20 Treffern.

An seinem Zenit ist der polnische Nationalspieler nach eigenen Aussagen noch längst nicht angelangt. "Ich habe den Wunsch, mich weiterzuentwickeln. Das ist umso wichtiger, da ich weiß, dass meine Zeit als Profi begrenzt ist", erklärte Lewandowski: "Fortschritt ist nicht unmittelbar sichtbar. Wenn man etwas täglich wiederholt, sieht man den Effekt erst drei oder sechs Monate später, nicht am nächsten Tag." Das Problem sei, "dass viele Leute den Ertrag sofort sehen möchten. Geduld ist eine wichtige Tugend, im Fußball wie im alltäglichen Leben."

FIFA The Best Award: Die Pressestimmen zur Wahl von Robert Lewandowski zum Weltfußballer © getty 1/11 Robert Lewandowski ist zum Weltfußballer 2020 gewählt worden. Vor allem in den deutschen und polnischen Medien wurde der Stürmer des FC Bayern gefeiert, während in Spanien, Italien und England die Wahl weniger Beachtung fand. Die Pressestimmen. © BILD 2/11 Bei der BILD verdrängt der "schockierte" Klopp Lewandowski an den Rand. © SZ 3/11 Die Süddeutsche Zeitung spricht vom besten Lewandowski, den es je gab. © El Pais 4/11 Auch bei der El Pais schafft es Lewandowski nur an den rechten Rand. © SPORT 5/11 Ganz anders sieht es in Polen aus. Die Zeitung Sport widmet dem FC-Bayern-Stürmer eine ganze Seite und spart nicht mit den Superlativen: "Der Beste der Besten". © Wyborcza 6/11 Bei Wyborcza wurde die überragende Saison des 32-Jährigen herausgestellt. "Robert Lewandowski gewann seine kleine private Weltmeisterschaft." © Trybuna 7/11 Bei Trybuna wird dagegen das turbulente Jahr Lewandowskis betrachtet. Hintergrund ist die juristische Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Berater Cezary Kucharski. © Fakt 8/11 Bei Fakt gratulierte man Lewandowski zunächst mit "Bravo Robert Lewandowski!" Zudem zeichnete man "seinen Weg nach oben" nach. © Le Parisien 9/11 Bei den anderen internationalen Medien wird dagegen eher nüchtern auf die Wahl geblickt. Le Parisien handelt die Zeremonie nur nachrichtlich ab. © El Mundo Deportivo 10/11 Die Mundo Deportivo hatte Lewandowski auf der Titelseite und schrieb im Artikel: "Robert Lewandowskis Bilanz: Eine Karriere voller Titel". © SUN 11/11 Bei der SUN ist dagegen nicht Lewandowski, sondern die Reaktion von Cristiano Ronaldo auf die Wahl des Polen der große Aufmacher.

Lewandowski über Manchester-Wechsel: "War bereit dafür"

Seine Leidenschaft hat Lewandowski drei Legenden zu verdanken. "Alessandro Del Piero, Thierry Henry und Roberto Baggio" entgegnete er auf seine Vorbilder angesprochen: "Doch genauso wie die großen Namen waren es die großen Stadien und ihre Atmosphäre, die mich träumen ließen."

Im Laufe seiner Karriere spielte der Mittelstürmer bereits in zahlreichen beeindruckenden Stadien, neben der Allianz Arena unter anderem auch im Signal-Iduna-Park während seiner Zeit bei Borussia Dortmund (2010-2014). Beinahe wäre das Old Trafford ebenfalls zu seiner Heimspielstätte geworden.

"Nach meinem zweiten Jahr in Dortmund hatte ich ein Gespräch mit Sir Alex Ferguson. Er wollte mich nach Manchester holen", verriet Lewandowski, der sich für diesen Schritt seinerzeit "bereit fühlte".

Allerdings wollten die Verantwortlichen des BVB ihn damals nicht gehen lassen. "Das hat mich allerdings nicht weiter geärgert, weil es bei der Borussia gut lief", versicherte er.

FIFA-Weltfußballer-Wahl: Lewandowski klar vor Messi und CR7