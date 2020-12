FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB im Poker um Dayot Upamecano wohl Favorit

Der FC Bayern München befindet sich im Werben um Dayot Upamecano offenbar in der Pole Position. Sportvorstand Hasan Salihamidzic warnt vor dem VfL Wolfsburg. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerüchte: FCB Favorit bei Upamecano?

Wie The Athletic berichtet, befindet sich der FC Bayern im Werben um Dayot Upamecano von RB Leipzig in der Pole Position. Schon seit Monaten wird der deutsche Rekordmeister mit dem 22 Jahre alten Innenverteidiger in Verbindung gebracht, der dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel nach der aktuellen Spielzeit in Höhe von 48 Millionen Euro besitzt.

Demnach kristallisierten sich zuletzt der FCB und Manchester United als wahrscheinlichste Wechsel-Ziele von Upamecano heraus. Allerdings sei das Interesse der Engländer mittlerweile abgekühlt - und damit der Weg frei für die Bayern.

Aufgrund der möglichen Abgänge von David Alaba und Jerome Boateng im Sommer 2021 ist der Triple-Sieger auf der Suche nach Verstärkung in der Defensive. Upamecano, der im September sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft feierte, strebt angeblich eine Entscheidung über seine Zukunft bereits in diesem Winter an.

FC Bayern, News: Salihamidzic warnt vor Wolfsburg

Am Mittwoch muss der FC Bayern in der Bundesliga am 12. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg ran (ab 20.30 Uhr im Liveticker). Sportvorstand Hasan Salihamidzic warnte am Rande der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals vor dem kommenden Gegner.

"Wolfsburg hat seit elf Spielen nicht verloren. Wir wissen, wie viele gute Spieler sie haben. Sie haben einen Lauf, gewinnen ihre Spiele auch mal hinten raus. Sie sind in einer guten Form, auch körperlich", sagte der 43-Jährige. Vor allem in der Offensive sei der VfL gefährlich, Wolfsburg habe "mit Weghorst einen guten Stürmer. Das wird ein schwieriges Spiel."

FC Bayern, News: Goretzka fällt gegen Wolfsburg wohl aus

Im letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfL muss Bayern-Trainer Hansi Flick wohl auf Leon Goretzka verzichten. Der 25-Jährige konnte aufgrund von Muskelproblemen am Montag nicht am Training teilnehmen.

Wieder fit ist derweil Niklas Süle, der beim 1:1 gegen Union Berlin noch wegen einer Oberschenkelprellung zusehen musste. Er stand am Montag wieder auf dem Trainingsplatz. Gnau wie Joshua Kimmich, der erstmals seit seiner Knie-Op mit der Mannschaft trainierte. Am Mittwoch gegen Wolfsburg wird er aber wohl noch nicht wieder dabei sein.

FC Bayern: Auszeichnung für Lewandowski und Rummenigge

Am Montag sind Robert Lewandowski und FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von der Tuttosport als "Golden Player" und als "Best European Manager" ausgezeichnet worden.

"Ich freue mich sehr, mit dem 'Golden Player Award' ausgezeichnet worden zu sein. Wir haben mit dem FC Bayern ein sportlich fantastisches Jahr erleben dürfen, und diese Auszeichnung ist nun der Lohn für die viele Arbeit, die wir investiert haben", sagte Lewandowski. Hier geht es zur ausführlichen News.

