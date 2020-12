FC Bayern, News und Gerüchte - Rummenigge adelt Coman: "Ist unverkäuflich"

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat von Flügelspieler Kingsley Coman geschwärmt und diesen als unverkäuflich bezeichnet. Außerdem spricht Rummenigge über die schweren Verletzungen des Franzosen. Der angeschlagene Leon Goretzka muss wohl vorerst pausieren. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern- Rummenigge adelt Coman: "Ist unverkäuflich"

Acht Scorerpunkte in der Bundesliga, fünf in der Champions League - Kingsley Coman ist beim FC Bayern derzeit unersetzlich und steht in der internen Hackordnung vor den weiteren Flügelspielern wie Serge Gnabry, Leory Sane oder Douglas Costa.

Auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat auf die Bedeutung des Franzosen für das Spiel des FCB hingewiesen und stellte beim kicker klar: "Kingsley ist heute ein absoluter Top-Spieler, ist extrem wertvoll für den FC Bayern. Er macht oft den Unterschied aus, gerade wenn es darauf ankommt. Kingsley ist unverkäuflich."

Zum gleichen Schluss kommt FCB-Präsident Herbert Hainer: "Auf den Außenbahnen ist er mittlerweile einer der besten Spieler in Europa." Bereits nach dem 3:3 gegen Leipzig Anfang des Monats, als der 24-Jährige mit drei Assists überragte, hatte Trainer Hansi Flick betont: "Im Moment ist er der, der Akzente setzt, Tore macht, Torgefahr ausstrahlt, Tore vorbereitet, einen guten Blick für den Raum hat. Das ist das Niveau, das wir von allen wünschen!"

Kingsley Coman: Statistiken beim FC Bayern

Saison Spiele Tore Vorlagen Minuten 2020/21 13 5 8 899 2019/20 38 8 7 2.434 2018/19 30 10 7 1.928 2017/18 33 7 8 1.839 2016/17 25 2 1 1.086 2015/16 37 6 12 2.478

Rummenigge: "Habe Coman in den Arm genommen"

Doch auch bei Coman lief es bei weitem nicht immer so gut wie momentan. Nachdem er 2015 für zwei Jahre von Juventus Turin ausgeliehen und im Anschluss für 21 Millionen Euro fest verpflichtet worden war, kam der Linksaußen trotz unübersehbarer Veranlagungen lange nicht über den Status des großen Talents hinaus.

Der Hauptgrund hierfür waren die häufigen Verletzungen wie wiederkehrende muskuläre Probleme sowie insbesondere zwei Syndesmosebandrisse. Wie Coman in mehreren Interviews berichtete, habe er in dieser Zeit sogar über ein Karriereende nachgedacht.

Unterstützung erhielt er unter anderem von Rummenigge: "Ich habe ihn in den Arm genommen und ihm gesagt, dass Verletzungen insbesondere im modernen Fußball leider dazugehören. Denn unsere medizinische Abteilung wird alles dafür tun, dass er schon bald wieder topfit auf dem Platz stehen wird. So kam es dann zum Glück auch", sagte er dem kicker.

Seit einem Jahr ist Coman nun mit wenigen Ausnahmen verletzungsfrei, dies spiegele sich laut Manuel Neuer deutlich auf dem Platz wider: "Dieser Abschluss, den er jetzt hat, dass er sich traut, mit beiden Füßen abzuziehen - das hätte er in der Zeit, als er öfter angeschlagen war, als er nicht immer zum Zug gekommen ist, nicht gemacht. Jetzt merkt man einfach das Selbstbewusstsein."

Coman stimmte seinem Teamkollegen zu: "Es gibt Spiele, in denen man das Gefühl hat, dass einem alles gelingt. Da steigt natürlich das Selbstvertrauen, und das hilft meiner Leistung." Seit dem Re-Start könne er die Forderungen des Trainerteams "gut umsetzen. Da liefere ich derzeit ganz gut".

© getty

FC Bayern gegen Wolfsburg wohl ohne Goretzka

Der FC Bayern muss im kommenden Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (Mittwoch ab 20.30 Uhr im Liveticker) aller Voraussicht nach ohne Leon Goretzka auskommen. Der Mittelfeldspieler musste am Samstagabend gegen Union Berlin angeschlagen ausgewechselt werden.

"Er hat bei einem Sprint ein bisschen was gespürt. Jetzt war noch nicht alles zu erkennen. In München werden weitere Untersuchungen vorgenommen. Wir hoffen, dass es keine schwerere Verletzung ist", erklärte Trainer Flick im Anschluss.

Wie der kicker nun berichtet, kommt ein Einsatz gegen die Wölfe wohl zu früh. Es bestehe der Verdacht, dass die muskulären Probleme des ehemaligen Schalkers vom Rücken ausgehen.

Neben dem langfristigen Ausfall von Abwehrtalent Tanguy Nianzou, nach einem Muskelbündelriss muss dieser zwei Monate pausieren, ist laut dem Sportmagazin auch Joshua Kimmich keine Option mehr für einen Einsatz im Kalenderjahr 2020. "Trotz optimaler Reha-Fortschritte" soll beim Führungsspieler nach dessen OP am rechten Außenmeniskus nichts überstürzt werden.

