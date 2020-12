FC Bayern, News und Gerüchte: Hainer verurteilt rassistische Anfeindungen gegen Davies

Nach Jerome Boateng hat auch Bayern-Präsident Herbert Hainer die rassistischen Anfeindungen gegen Alphonso Davies schärfstens verurteilt. Toni Kroos sprach über seine gescheiterte Vertragsverlängerung mit dem FCB. Der Klub wird wohl nicht auf dem Wintertransfermarkt aktiv. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

FC Bayern: Hainer verurteilt rassistische Anfeindungen gegen Davies

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat die rassistischen Kommentare gegen Alphonso Davies und dessen Freundin Jordyn Huitema auf Instagram schärfstens verurteilt. "Auch den FC Bayern München haben die rassistischen Anfeindungen getroffen und werden von uns in keiner Weise toleriert", sagte er der Bild.

"Unser Verein steht für Weltoffenheit. Wir haben schon vor einiger Zeit die Initiative 'Rot gegen Rassismus' gegründet, die bei uns im ganzen Verein in allen Sportarten und Bereichen sehr aktiv gelebt wird. Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass und Gewalt in jeder Form haben in unserer Welt nichts verloren", erklärte Hainer weiter. "Egal, woher man kommt - der Fußball bietet uns allen ein Zuhause. Der Fußball hat die Kraft, Menschen zu verbinden."

Am Montag veröffentlichte der FC Bayern ein Foto von Davies in einem Rot-gegen-Rassismus-Shirt, vor Hainer hatte bereits Jerome Boateng seinen Teamkollegen unterstützt: "Ich bin total angewidert, dies zu lesen. Es gibt keine Worte dafür, außer, dass man niemals auf Leute hören sollte, die voller Hass und feige in den sozialen Medien posten."

Kroos spricht über Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern

Real-Star Toni Kroos hat erklärt, warum es 2014 zu keiner Einigung über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern gekommen ist. Eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen spielte der damalige FCB-Präsident Uli Hoeneß.

"Herr Hoeneß kam damals zu mir und meinte, was mein Berater fordert, ist eine Frechheit", erklärte der Mittelfeldspieler in seinem Podcast Einfach mal Luppen. "Das mag ihre Meinung sein. Aber das fordern wir und nicht mein Berater", antwortete Kroos auf die Vorwürfe von Hoeneß.

Kroos' Berater Volker Struth sprach von einer "marktgerechten Forderung" und stellte klar, dass es im Gespräch mit Sportdirektor Matthias Sammer heiß her ging: "Es wurde am Telefon sehr emotional als wir angedeutet haben, was wir nach der WM vorhaben. Es war wie ein Kopf-an-Kopf am Telefon."

FC Bayern: Keine Wintertransfers und neuer Musiala-Vertrag?

Der FC Bayern wird im Januar wohl keine Transfers tätigen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach habe sich die Führungsriege des FCB darauf verständigt, keine Spieler zu verpflichten, um talentierten Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs keine Neuzugänge vor die Nase zu setzen.

Als warnendes Beispiel wird Mittelfeldmann Angelo Stiller genannt. Der 19-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs hat in der Profimannschaft unter anderem durch die Sommertransfers von Marc Roca und Tiago Dantas mittelfristig keine Perspektive und könnte zur nächsten Saison ablösefrei zu 1899 Hoffenheim wechseln.

Ein weiteres Indiz für den Münchner Willen, auf eigene Talente zu setzen: Shootingstar Jamal Musiala (17) soll Ende Februar, wenn er seinen 18. Geburtstag feiert, mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet werden. Aktuell ist der englische Junioren-Nationalspieler per Fördervertrag bis 2022 an den FCB gebunden.

Flick: Kimmich für Wolfsburg noch kein Thema

Bayern-Trainer Hansi Flick ist zufrieden mit den Fortschritten Joshua Kimmichs, der nach einer längeren Verletzungspause am Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war - gleichzeitig will er aber nichts überstürzen. Für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Abend (20.30 Uhr im Liveticker) ist Kimmich noch kein Thema.

"Joshua muss in sich reinhören, wie sein Knie die Belastung verkraftet. Es ist aber auch eine mentale Sache, nach dieser Verletzung wieder zu spielen. Das muss er abwägen und dann werden wir gemeinsam entscheiden, ob und wann er wieder spielen kann", sagte Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Hier gibt es mehr von der PK, auf der Flick auch über den ab Januar spielberechtigten Tiago Dantas sowie den formschwachen Leroy Sane gesprochen hat.

