FC Bayern, News und Gerüchte: Marc Roca stand vor Wechsel zu Atletico Madrid

Marc Roca stand vor einem Wechsel zu Atletico Madrid. Joshua Kimmich nimmt wieder am Lauftraining teil. David Alaba wird wohl nicht zum FC Chelsea wechseln und Luis Suarez wird aller Voraussicht nach das Duell mit den Münchenern in der Champions League (ab 21 Uhr im Liveticker) verpassen. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Marc Roca stand vor Wechsel zu Atletico Madrid

Marc Roca wechselte in der vergangenen Transferperiode von Espanyol Barcelona zum FC Bayern. Allerdings stand der Spanier zuvor vor einem Wechsel zu Atletico Madrid.

"Es gab eine Zeit, in der es eine ernsthafte Option war, aber schlussendlich ist es nicht passiert und die Möglichkeit zum FC Bayern zu wechseln, tat sich auf", sagte Roca gegenüber der Marca zu einem möglichen Wechsel zu Atletico.

Für neun Millionen Euro schloss er sich den Münchenern an und ist weiterhin sehr zufrieden mit seiner Wahl. "Ich denke, dass der FC Bayern perfekt zu mir passt. Es kommt meinem Spielstil entgegen, wenn ein Team das Spiel kontrolliert, viel Ballbesitz und eine offensive Mentalität hat. Ich hoffe, dass ich hier sehr gute Leistungen zeigen kann", führte Roca aus.

FC Bayern: Joshua Kimmich nimmt an Lauftraining teil

Joshua Kimmich konnte am Montag erstmals seit seiner Verletzung und anschließenden Operation am rechten Außenmeniskus wieder Laufrunden auf dem Rasen an der Säbener Straße absolvieren.

"Joshua sehe ich jeden Tag. Er ist von morgens bis abends hier und arbeitet auf sein Comeback hin und schwitzt. Für uns als Mannschaft ist er sehr wichtig", sagte Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem CL-Spiel gegen Atletico Madrid am Dienstag.

Kimmich hatte sich beim 3:2-Sieg gegen den BVB Anfang November verletzt und seither keine Spielminute mehr für die Münchener absolviert.

FC Bayern: Alaba-Transfer zu Chelsea wohl kein Thema

Ein Transfer von David Alaba zum FC Chelsea ist wohl kein Thema. Nach Sky-Infos verfolgt die Alaba-Seite keine Pläne, mit den Blues im Januar zu sprechen und auch aus dem Chelsea-Lager soll es kein Interesse an einer Alaba-Verpflichtung im Winter oder kommenden Sommer geben.

Die Londoner seien "sehr zufrieden" mit ihrer Abwehr um Thiago Silva und Ben Chilwell. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über ein mögliches Chelsea-Interesse am Österreicher.

FC Bayern: Luis Suarez verpasst wohl CL-Duell

Luis Suarez wird aller Voraussicht nach das Duell mit dem FC Bayern in der Champions League verpassen. Der Stürmer wurde am Montag erneut positiv auf das Coronavirus getestet und fehlt im Spieltagskader der Spanier.

Allerdings besteht noch Hoffnung für Atletico - sollte er in der Testreihe am Dienstag negativ getestet werden, wäre er einsatzbereit. "Dieses Virus ist seltsam. Wenn er morgen negativ getestet wird, kann er zur Verfügung stehen", sagte Trainer Diego Simeone am Montag.

