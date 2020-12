FC Bayern, News und Gerüchte: Münchner wohl heiß auf Denis Zakaria und Florian Neuhaus

Der FC Bayern München hat wohl ein Auge auf Denis Zakaria und Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach geworfen. Auch zwei junge Franzosen stehen angeblich auf der Liste, während zwei aktuelle Spieler es schwer haben könnten. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern jagt Zakaria und Neuhaus

Wie die Sport Bild berichtet, sollen die beiden Mittelfeldspieler schon länger im Visier der Bayern stehen. Gerade Zakaria sollte bereits im Sommer verpflichtet werden, ein Transfer platzte jedoch. Der Schweizer hat noch einen Vertrag bis 2022 am Niederrhein, die Fohlen würden gerne mit den 24-Jährigen verlängern.

Tut er das nicht, werden die Gladbacher den Sechser wohl oder übel verkaufen müssen. Im Raum stehen mindestens 40 Millionen Euro. Das wäre auch der Bereich, in welchen die Ablöse von Florian Neuhaus fallen könnte. Der Neu-Nationalspieler hat sogar noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2024, sodass die Gladbacher in diesem Fall am längeren Hebel sitzen.

FC Bayern auch an Mega-Talent Eduardo Camavinga dran

Neben den beiden Bundesliga-Stars gibt es laut Sport Bild noch zwei weitere Kandidaten für das defensive Mittelfeld, vornehmlich Eduardo Camavinga von Stade Rennes. Der 18-Jährige ist in einer ähnlichen Vertragssituation wie Zakaria, vermutlich wird er Rennes im Sommer 2021 verlassen.

Ein weiterer Franzose, den Sportvorstand Hasan Salihamidzic beobachten lassen soll, ist Lucien Agoume (18), der bei Inter Mailand unter Vertrag steht, im Moment aber zu Spezia Calcio ausgeliehen ist. Mit 17 Jahren wechselte der Mittelfeldmann bereits für 4,5 Millionen Euro zu Inter, dort machte er aber bislang lediglich drei Spiele, bevor er zu Aufsteiger Spezia verliehen wurde.

FC Bayern: Verlassen Martinez und Tolisso im Sommer den Klub?

Bei Javi Martinez sollte es keine Überraschung sein, laut Infos der Sport Bild wird der Spanier die Bayern im Sommer 2021 ablösefrei verlassen. Schon im vergangenen Transferfenster stand ein Abgang im Raum, damals konnte Martinez' Heimatklub Athletic Club das Gehalt und die Ablöse nicht stemmen.

Offen ist dazu auch die Zukunft vom früheren Rekord-Transfer Corentin Tolisso. Demnach muss der 26-Jährige endlich beweisen, dass er ein "Bayern-Spieler" sei, ansonsten werde der zentrale Mittelfeldspieler im kommenden Sommer ins Schaufenster für andere Klubs gestellt.

Die Siegesserie der Münchner in der Champions League ist zwar geplatzt, dennoch verkaufte sich die B-Elf des amtierenden Champions-League-Siegers mehr als respektabel bei Atletico Madrid und holte sich dank eines Elfmeters von Thomas Müller einen späten Punkt.

