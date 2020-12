FC Bayern, News und Gerüchte: Alphonso Davies sieht seine Zukunft in München

Alphonso Davies sieht seine Zukunft in München. Joshua Zikzee und Leon Dajaku werden wohl nicht zum 1. FC Köln wechseln. Der FC Bayern setzt ein Zeichen für Inklusion und Bright Arrey-Mbi hat einen neuen Rekord aufgestellt. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Alphonso Davies sieht seine Zukunft in München

Alphonso Davies sieht seine langfristige Zukunft beim FC Bayern. Das bestätigte er in einem Interview mit World Soccer.

"Ich möchte so lange wie möglich in Deutschland und bei Bayern bleiben", sagte Davies. "Ich bin mit so vielen Träumen in Europa angekommen und die Bayern haben mir bereits geholfen, viele von ihnen zu verwirklichen. Aber ich fange gerade erst an - es wird noch viele weitere geben."

Laut eigener Aussage hätte es ein, zwei Klubs gegeben, die ihn vor zwei Jahren ebenfalls umworben haben, die Entscheidung für den FC Bayern bereut er jedoch kein Stück. "Der FC Bayern war für mich aber die beste und richtige Wahl", führte Davies aus.

FC Bayern: Zirkzee und Dajaku wohl nicht zum 1. FC Köln

Der FC Bayern und der 1. FC Köln haben bereits Gespräche wegen möglicher Winterleihen von Joshua Zirkzee und Leon Dajaku geführt, ein tatsächlicher Wechsel der beiden in die Domstadt erscheint jedoch ziemlich unwahrscheinlich.

Laut dem kicker tendiert die Chance, dass die Kölner im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden "gegen null". Der Grund: Aufgrund der Coronakrise hat der Effzeh keinen finanziellen Spielraum, die Umsatzverluste sollen sich auf 40 Millionen Euro belaufen.

Dem Bericht nach würde die Wahrscheinlichkeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, nur durch den Verkauf mindestens zweier Topverdiener steigen. Hier bringt der kicker die Namen Christian Clemens, Frederik Sörensen und Anthony Modeste ins Spiel, allerdings sei es bei allen schwierig, einen Abnehmer zu finden.

FC Bayern: Allianz Arena leuchtet am Donnerstag lila

Die Allianz Arena wird am Donnerstag von 16.30 bis 23 Uhr in lila erstrahlen. Damit will der FC Bayern ein Zeichen für Inklusion setzen, denn am 3. Dezember ist internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Deshalb schließen sich die Münchener gemeinsam mit ihrem Partner Allianz der Initiative "#PurpleLightUp" an.

"Das Heimstadion des deutschen Rekordmeisters ist Teil einer weltweiten Aktion, bei der Gebäude und Sehenswürdigkeiten rund um den Globus in dieser Farbe beleuchtet werden, um auf den Beitrag von Menschen mit Behinderung zur Gesellschaft aufmerksam zu machen und um für mehr Chancengleichheit in allen Bereichen des alltäglichen Zusammenlebens zu sensibilisieren", schreiben die Münchner auf ihrer Homepage.

Auch FCB-Präsident betont die Wichtigkeit der Aktion: "Der Fußball, der Sport allgemein, hat die Kraft und die Verpflichtung, alle Menschen zu verbinden. Es gibt keine Grenzen, für niemanden von uns. Unser Verein steht für Diversität und Inklusion."

FC Bayern: Bright Arrey-Mbi knackt Rekord gegen Atletico

Bayern-Talent Bright Arrey-Mbi hat mit seinem Einsatz gegen Atletico Madrid den Rekord für den jüngsten FCB-Debütanten in der Champions League gebrochen. Mit 17 Jahren, acht Monaten und fünf Tagen ist der Innenverteidiger noch einmal drei Tage jünger als Jamal Musiala, der erst Anfang November einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Zuvor hielt David Alaba zehn Jahre lang den Rekord.

"Sie wurden 2003 geboren - zu der Zeit habe ich fast angefangen, in der ersten Liga zu spielen", scherzte Javier Martinez gegenüber UEFA.com und lobte die gute Jugendausbildung der Münchener: "Die Zukunft ist rosig."

Auch Trainer Hansi Flick lobte die Youngster, die gegen Atletico zum Einsatz kamen: "Für die jungen Spieler freut es mich, dass sie ihre ersten Spiele in solch einem Stadion gemacht haben. Sie haben ihre Sache gut gemacht."

