FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer droht Negativrekord

Manuel Neuer droht ein Negativrekord in der Bundesliga. Bayern-Leihgabe Christian Früchtl droht auch im neuen Jahr ein Bankplatz beim 1. FC Nürnberg. Thomas Müllers Pferdegestüt erhält ein Upgrade und Joshua Zirkzee winkt ein Wechsel innerhalb der Bundesliga. News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern: Manuel Neuer droht Negativrekord

Manuel Neuer droht am Sonntag in Mainz (18 Uhr im LIVETICKER) ein persönlicher Negativrekord. Kassiert der FC Bayern erneut ein Gegentor, ist Neuer seit neun Spielen ohne Weiße Weste und würde seinen eigenen Negativrekord aus dem Herbst 2018 einstellen.

FC Bayern, News: Leihgabe Christian Früchtl in Nürnberg außen vor

Bayern-Leihgabe Christian Früchtl droht auch im neuen Jahr ein Bankplatz beim 1. FC Nürnberg. Der 20 Jahre alte Torhüter, der bis zum Juni 2021 an den FCN verliehen ist, hat bisher noch kein Spiel für die Nürnberger bestritten.

Sportvorstand Dieter Hecking, der Früchtl als "talentiertesten und besten deutschen Torwart in seiner Altersklasse" bezeichnete, machte im Interview mit der Bild wenig Hoffnung auf Veränderung. "Christian Früchtl hat einen großen Anteil daran, dass Christian Mathenia wieder in einer sehr guten Verfassung ist", sagte Hecking und fügte an: "Sicherlich ist es für ihn derzeit keine leichte Situation, weil auf der Torhüterposition selten gewechselt wird."

FC Bayern, Gerücht: Joshua Zirkzee vor Eintracht-Leihe?

Joshua Zirkzee könnte im Januar an Eintracht Frankfurt verliehen werden. Der 19 Jahre alte Angreifer des FC Bayern kam in der laufenden Spielzeit lediglich auf 102 Spielminuten.

Nun berichtet die FAZ von einem Interesse von Eintracht Frankfurt am Niederländer. Der Spieler selbst kann sich eine Leihe vorstellen. "Es ist wichtig, dass ich komplette Partien spiele", sagte er der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad schon im November. "Wenn ich während der Winterpause per Leihe wechseln kann, könnte das vielleicht eine Option sein."

FC Bayern, News: Upgrade für Thomas Müllers Gestüt

Für Thomas Müller läuft es auch abseits des Fußballplatzes. Der 31-Jährige betreibt seit Jahren das Pferdegestüt "Gut Wettlkam" mit seiner Frau Lisa. Das Gestüt bekommt nun ein Upgrade.

"Lisa und ich haben den nächsten Schritt in unserem 'Pferdeleben' gemacht. Mit unseren Hengsten freut sich Gut Wettlkam auf die Zuchtsaison 2021", teilte Müller bei Instagram mit. Das Gestüt wird im kommenden Jahr offiziell EU-Besamungsstation für Dressurpferde.

