FC Bayern zieht Angebot für Vertragsverlängerung mit David Alaba zurück

Der FC Bayern hat sein Angebot zur Vertragsverlängerung mit David Alaba zurückgezogen. Das erklärte Herbert Hainer, Präsident des FCB, in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk.

Hainer zufolge war die Alaba-Seite auf die Offerte des Rekordmeisters nicht eingegangen. Stattdessen hätten der Österreicher und seine Berater die Frist bis Ende Oktober verstreichen lassen.

"Daraufhin haben wir uns entschlossen, dass Angebot komplett vom Tisch zu nehmen - das heißt, es gibt kein Angebot mehr", sagte Hainer in der Sendung. Damit darf Alaba den Verein im kommenden Sommer ablösefrei verlassen.

Ausschlaggebend für die gescheiterten Verhandlungen sind wohl die hohen Gehaltsforderungen des 28-Jährigen. Alabas Berater Pini Zahavi hatte der Sport Bild zufolge ein Salär von bis zu 25 Millionen Euro jährlich gefordert.

Darauf wollten die Bayern nicht eingehen. Erst in der vergangenen Woche sollen erneute Gespräche ergebnislos verlaufen sein.

FC Bayern bot Alaba wohl bis zu 17 Millionen Euro

Der Verein hielt dabei offenbar am bisherigen Angebot fest. Dabei hätte Alaba elf Millionen Euro jährlich plus Prämien von maximal sechs Millionen Euro verdienen können. Außerdem boten die Bayern dem Österreicher ein fünftes Vertragsjahr an.

Alaba spielt seit 2008 für den FC Bayern. Mit den Münchnern gewann er zweimal die Champions League (2013 und 2020) und wurde neunmal Deutscher Meister (2010 und 2013 bis 2020).