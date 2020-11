FC Bayern, News und Gerüchte: Rekordmeister weiter an Gladbachs Denis Zakaria interessiert

Schon in der Vorsaison gab es Gerüchte, dass der FC Bayern ein Auge auf Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach geworfen habe. Das soll wohl noch immer so sein. Jamal Musiala berichtet von einem peinlichen Erlebnis beim Training und Ex-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ledert mal wieder gegen Pep Guardiola. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Noch mehr News zum FC Bayern findet Ihr hier!

FC Bayern weiter an Gladbachs Dennis Zakaria interessiert

Seit März machte Gladbachs Denis Zakaria wegen einer Knieverletzung kein Pflichtspiel mehr, dennoch bleiben zahlreiche Top-Teams aus Europa am Mittelfeldspieler interessiert - wohl auch der FC Bayern.

Wie Sky berichtet soll es zwischen Borussia Mönchengladbach und den Bayern "mehrfachen Austausch" wegen Zakaria gegeben haben. Demnach sei vor allem Chefscout Marco Neppe ein großer Fan des Schweizers. Der 23-Jährige sei aber wohl erst für den kommenden Sommer ein Thema an der Säbener Straße.

Zakaria hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2022 und galt schon im Sommer als Kandidat in München. Doch mit ihrem Interesse sind die Bayern wohl nicht allein. Wie die Bild vor einigen Wochen berichtete, ist auch Manchester City am Eidgenossen interessiert und wäre bereit rund 40 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

© imago images

FC Bayern: Jamal Musiala lobt Mentor Müller

Jamal Musiala könnte mal wieder eines der Talente bei den Bayern sein, welches sich langfristig in der ersten Mannschaft festsetzt. Einer der letzten, die es vor ihm schafften, war Thomas Müller, der den Youngster nach Kräften unterstützt. "Er hat mir Tipps gegeben, die mich zu einem besseren Spieler machen werden", verriet Musiala in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Der 17-Jährige berichtete aber auch von einem unangenehmen Moment aus seinen ersten Monaten bei der Profi-Mannschaft. "Ich bin bei der Rondo-Übung von Hansi Flick getunnelt worden. Das hat ein bisschen wehgetan", gestand Musiala.

Dafür läuft es in den Pflichtspielen umso besser. Durch seinen Treffer am ersten Spieltag gegen Schalke löste der englische Juniorennationalspieler Roque Santa Cruz als jüngsten Torschützen in der Vereinshistorie ab. "Es ist wirklich eine Ehre und ich einfach nur stolz, Teil dieses Klubs zu sein."

Insgesamt absolvierte der 17-Jährige in dieser Saison bereits acht Pflichtspiele für die Bayern, wobei ihm in der Bundesliga zwei Tore gelangen.

FC Bayern: Müller-Wohlfahrt hätte Hoeneß wegen Pep gebraucht

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, Bayerns früherer Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Pep Guardiola waren sich nicht besonders grün. Das bestätigte Mull nun noch einmal im Gespräch mit der Bild.

"Wir konnten nicht miteinander", sagte Müller-Wohlfahrt. "Er hat sich in meine Kompetenzen eingemischt. Ich weiß aber selbst, was ich bei Verletzungen zu tun habe", erklärte der mittlerweile 78-Jährige. Wegen Guardiola trat Mull damals zurück, auch weil sein langjähriger Freund Uli Hoeneß zu dieser Zeit seine Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung absitzen musste.

"Ich hätte ihn so dringend gebraucht. Er hat mir immer den Rücken gestärkt und später gesagt: Da hätte man doch vermitteln können. Uli hatte die Autorität zu sagen: Pep, lass den Mull in Ruhe arbeiten, er hat nie eine Fehlentscheidung getroffen", sagte Müller-Wohlfahrt.

Nach Guardiolas Abgang kehrte Müller-Wohlfahrt im Januar 2017 noch einmal zurück, im vergangenen Sommer war dann aber nach über 40 Jahren Tätigkeit bei den Bayern endgültig Schluss. Hier geht es zur ausführlichen News und der Erklärung, wofür sich Torhüter-Ikone Gianlugi Buffon bei ihm bedankte.

FC Bayern: Der Spielplan für die kommenden Wochen