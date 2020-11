FC Bayern München - News und Gerüchte: Manuel Neuer vor DFB-Rekord - Sepp Maier gratuliert

Sepp Maier hat Bayern Münchens Nationaltorhüter Manuel Neuer vorzeitig zu einem neuen Rekord gratuliert, den der DFB-Kapitän wohl am kommenden Dienstag aufstellen wird. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

Manuel Neuer vor DFB-Rekord: "Das ist mal Zeit geworden"

Torwartikone Sepp Maier hat Manuel Neuer vorzeitig zu einem neuen Nationalmannschaftsrekord gratuliert, den der Kapitän des FC Bayern und des DFB-Team aller Voraussicht nach am kommenden Dienstag beim Nations-League-Spiel gegen Spanien aufstellen wird. Dann wird Neuer, vorausgesetzt er spielt auch am Samstag gegen die Ukraine, sein 96. Länderspiel absolvieren und damit Maier endgültig als Rekordtorhüter ablösen.

"Das ist mal Zeit geworden. Es ist 41 Jahre her, dass ich die Marke aufgestellt habe. Daran sieht man, was das für eine großartige Leistung vor mir war", sagte der 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: "Ich beglückwünsche Manuel Neuer."

Zwischen 1966 und 1979 hütete Maier insgesamt 95-mal das deutsche Tor, der derzeitigen Nummer eins des DFB traut er jedoch noch weit mehr Spiele zu. "Manuel Neuer wird bestimmt über 120 Länderspiele bestreiten", glaubt Maier. Zweifel, dass der 34-Jährige seine DFB-Karriere in absehbarer Zeit beenden werde, habe er überhaupt nicht: "Warum denn? Dem fehlt ja nichts."

Sein Debüt gab Neuer vor mehr als elf Jahren bei einem 7:2-Sieg im Freundschaftsspiel über die Vereinigten Arabischen Emirate. Stammkeeper wurde er anschließend vor der WM 2010 auch aufgrund einer Verletzung von Rene Adler. Danach war die Konkurrenzsituation im DFB-Tor ein für alle Mal geklärt.

Neuer, so Maier, sei ein würdiger Nachfolger als deutscher Rekordtorwart. "Das hätte aber auch schon Oliver Kahn verdient gehabt. Aber das hat Jürgen Klinsmann verhindert." Der Teammanager des DFB hatte den einstigen Torwarttitan vor der Heim-WM 2006 als Nummer eins degradiert und durch Jens Lehmann ersetzt.

Kahn kam insgesamt auf 86 Länderspiele, zwischen seinem Karriereende 2008 und seinem letzten Länderspiel bei der WM im Spiel um Platz drei gegen Portugal (3:2) lagen zwei Jahre. Klinsmann hatte auch Maier als Torwarttrainer der Nationalmannschaft durch Andreas Köpke ersetzt.

FC Bayern: Gerüchte um Neuhaus? Eberl reagiert kritisch

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberls sind die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Gladbachs Mittelfeldmotor Florian Neuhaus zum FC Bayern München sauer aufgestoßen. Die Gerüchte darüber hatte Neuhaus im Interview mit SPOX und Goal selbst befeuert.

"Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren mit und immer werden Spieler von uns mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht - so wie unser Trainer im Übrigen auch. Das ist schon manchmal mühsam", sagte Eberl im Interview mit Sport1: "Ich frage mich manchmal: Was wollen wir? Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben."

Er sehe keinen Grund dafür, warum Neuhaus, der "ein total klarer und bodenständiger Junge" sei, nicht in Gladbach bleiben solle: "Der Reflex ist mittlerweile ja immer: 'Gutes Spiel, gute Entwicklung, wo geht er hin?' Das geht mir immer viel zu schnell."

Dass in den kommenden Wochen tatsächlich ein Top-Klub bei Eberl vorstellig werden und wegen dem 23-Jährigen nachfragen könnte, beunruhigt Eberl nicht. "Damit gehe ich mittlerweile gelassen um. Flo weiß, was er bei uns hat. Er spielt mit Gladbach auf höchstem Niveau in der Champions League", sagte Eberl und verwies gleichzeitig auf die Abgänge von anderen Schlüsselspielern der Gladbacher in den vergangenen Jahren.

"Das war beispielsweise bei Neustädter, Xhaka oder Dahoud nicht anders. Wir haben diese und andere Abgänge aber immer gut abgefangen", sagte Eberl.

Neuhaus hatte seinen Vertrag erst im vergangenen November vorzeitig und langfristig um drei Jahre bis 2024 verlängert. Unter Trainer Marco Rose ist er unantastbar und absoluter Stammspieler. Bei der Borussia kommt er in 82 Pflichtspielen bis dato auf zehn Tore und 14 Vorlagen.

Bayern-Boss Rummenigge im Kreuzfeuer

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge findet sich nach dem Ausschluss von vier Bundesligisten von seinem eigens initiierten und sogenannten "G15-Treffen" in Frankfurt und seiner anschließenden deutlichen Rechtfertigung in Richtung von Bielefeld, Mainz, Stuttgart und Augsburg im Kreuzfeuer der Kritik wieder.

Neben dem ehemaligen DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig schoss auch der ehemalige Bundesligatrainer Ewald Lienen im Fußball-Podcast "Der Sechzehner" scharf gegen den 65-Jährigen.

"Es ist natürlich schwer für Karl-Heinz zu akzeptieren, dass wir uns in einer Demokratie befinden. Wenn ich bei Bayern München bin und mir kommt das Geld aus den Ohren raus ...", sagte Lienen. "Es ist doch völlig normal, dass Andere auch mal eine andere Meinung haben, damit muss man sich abfinden", wetterte Lienen weiter.

"Zur Strafe, dass sie eine eigene Meinung haben und die auch äußerten, werden sie ausgeschlossen. Ich finde es erbärmlich." Das, was Rummenigge initiiert habe, sei nichts anderes als "ein Armutszeugnis".

Rummenigge hatte am Mittwoch 14 Bundesligisten und den HSV zu einem Treffen nach Frankfurt eingeladen, dabei andere Klubs, die sich in einem Schreiben zur Umverteilung der TV-Gelder positioniert haben, bewusst nicht berücksichtigt und ihnen anschließend vorgeworfen, "uns den Fehdehandschuh hingeworfen" zu haben. Hier geht's zur ausführlichen News.

Bundesliga: So sind die TV-Gelder für die Saison 2020/21 verteilt © imago images / Poolfoto 1/19 Laut dem kicker werden in der kommenden Bundesliga-Saison 1,2 Milliarden Euro nationale Medienerlöse an die 36 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga ausgeschüttet. Schalke rutscht im TV-Gelder-Ranking ab - so viel bekommen die Bundesliga-Klubs. © imago images / pmk 2/19 Platz 18: ARMINIA BIELEFELD - 29,8 Millionen Euro (Bundesliga-Aufsteiger) © imago images / Matthias Koch 3/19 Platz 17: UNION BERLIN - 33,37 Millionen Euro (+/- 0 Plätze im Vergleich zum Vorjahr) © imago images / Arnulf Hettrich 4/19 Platz 16: VFB STUTTGART - 39,09 Millionen Euro (Bundesliga-Aufsteiger) © imago images / Uwe Kraft 5/19 Platz 15: 1. FC KÖLN - 40,34 Millionen Euro (+/- 0 Plätze) © imago images / Bernd Feil 6/19 Platz 14: FC AUGSBURG - 42,87 Millionen Euro (-1 Platz) © imago images / Poolfoto 7/19 Platz 13: 1. FSV MAINZ - 46,2 Millionen Euro (-1 Platz) © imago images / Poolfoto 8/19 Platz 12: WERDER BREMEN - 49,87 Millionen Euro (-1 Platz) © imago images / Poolfoto 9/19 Platz 11: SC FREIBURG - 51,5 Millionen Euro (+3 Plätze) © imago images / Poolfoto 10/19 Platz 10: VFL WOLFSBURG - 55,18 Millionen Euro (-1 Platz) © imago images / Mike Egerton 11/19 Platz 9: FC SCHALKE 04 - 56,17 Millionen Euro (-5 Plätze) © imago images / Nordphoto 12/19 Platz 8: HERTHA BSC - 59,29 Millionen Euro (+2 Plätze) © imago images / John Walton 13/19 Platz 7: EINTRACHT FRANKFURT - 60,45 Millionen Euro (+/- 0 Plätze) © imago images / Tim Goode 14/19 Platz 6: TSG 1899 HOFFENHEIM - 63,14 Millionen Euro (+2 Plätze) © imago images / Ulrich Hufnagel 15/19 Platz 5: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 64,54 Millionen Euro (+/- 0 Plätze) © imago images / Roger Petzsche 16/19 Platz 4: RB LEIPZIG - 65,96 Millionen Euro (+2 Plätze) © imago images / Mike Egerton 17/19 Platz 3: BAYER LEVERKUSEN - 67,47 Millionen Euro (+/- 0 Plätze) © imago images / Mike Egerton 18/19 Platz 2: BORUSSIA DORTMUND - 69,37 Millionen Euro (+/- 0 Plätze) © imago images / Yannis Halas 19/19 Platz 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 70,64 Millionen Euro (+/- 0 Plätze)

Kroos adelt FC Bayern als "beste Mannschaft der Welt"

Nationalspieler Toni Kroos hat den FC Bayern München in einem Interview mit der Marca als die aktuell beste Mannschaft der Welt bezeichnet. "Daran habe ich keinen Zweifel. Real Madrid war zwei oder drei Jahre lang die beste Mannschaft der Welt. Jetzt ist Bayern dran", sagte Kroos. Der Gewinn der Champions League sei für Kroos dabei entscheidend. Hier geht's zur ausführlichen News.

