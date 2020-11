Real Madrid: Toni Kroos adelt FC Bayern München und warnt vor zusätzlichen Wettbewerben

Toni Kroos sieht den FC Bayern München als aktuell beste Mannschaft der Welt. Im Interview mit der spanischen Zeitung Marca spricht der deutsche Nationalspieler außerdem über eine mögliche European Super League.

Für Kroos ist der FC Bayern aktuell das Maß aller Dinge. "Daran habe ich keinen Zweifel. Real Madrid war zwei oder drei Jahre lang die beste Mannschaft der Welt. Jetzt ist Bayern dran", sagte Kroos. Der Gewinn der Champions League sei für Kroos dabei entscheidend.

Jedoch beeindruckte ihn auch die drückende Dominanz seines Ex-Klubs. "Wenn man sieht, wie sie in den letzten Monaten gespielt haben ... es gibt kein Spiel, das sie nicht mit vier Toren gewinnen können", sagte Kroos.

2014 verließ Kroos den FC Bayern in Richtung Real Madrid. Mit den Königlichen gewann er dreimal die Champions League. Aktuell läuft es allerdings nicht gut für die Mannschaft von Zinedine Zidane. In der Liga steht der amtierende Meister auf Rang vier, in der Champions-League-Gruppe mit Inter Mailand, Borussia Mönchengladbach und Shakhtar Donetsk ist Real nach drei Spieltagen mit vier Punkten nur Dritter.

Toni Kroos: "Real Madrid fehlt es an Kontinuität"

Kroos sieht das größte Problem in Reals Konstanz. Spiele wie gegen den FC Barcelona (3:1) hätten gezeigt, wozu die Mannschaft immer noch zu leisten imstande ist. "Aber aber es fehlt uns an Kontinuität", meint Kroos.

Trainer Zidane, der zuletzt vermehrt in die Kritik geriet, traut Kroos zu, das Ruder wieder herumzureißen: "Er weiß, dass es in Real Madrid Diskussionen gibt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Deshalb sind wir in diesem Klub. Das ist normal. (...) Der Trainer wird die Lösung finden." Auch die Kritik an Zidanes Personalentscheidungen wies Kroos zurück. Aufgrund des straffen Terminkalenders seien die vielen Wechsel von Spiel zu Spiel normal.

Toni Kroos warnt vor zusätzlichen Wettbewerben

Die hohen Anforderungen an die Spieler sieht Kroos ohnehin kritisch. "Wenn man alle drei Tage spielt, wird man müde, und die Spiele haben nicht das Niveau, das wir wollen", sagte Kroos. Eine mögliche European Super League, wie sie von einigen Top-Klubs Europas aktuell diskutiert wird, sieht Kroos gar nicht so kritisch. "Wir würden viele Spiele auf einem sehr hohen Niveau sehen, die wir bisher nur im Halbfinale der Champions gesehen haben. Und wir alle mögen diese Spiele", meint Kroos. Deutlich kritischer sieht Kroos die Gefahr eines zusätzlichen Wettbewerbs.

"Wir haben zwei oder drei Wochen, in denen es keine Spiele gibt, und ich bin sicher, dass sich die FIFA und die UEFA nach einem neuen Wettbewerb umsehen werden. Das macht mir Sorgen um die Gesundheit aller Spieler" sagte Kroos und appellierte an seine Kollegen: "Wir dürfen uns nicht mehr unter Druck setzen lassen."