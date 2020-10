FC Bayern München, News und Gerüchte: Pokalgegner Düren will besser sein als der FC Barcelona

Bayerns Pokalgegner Düren hofft darauf, gegen die Münchner besser als der FC Barcelona abzuschneiden. Augsburgs Geschäftsführer sieht den FCB für die englischen Wochen im Vorteil gegenüber anderen Teams, während ein Leipzig-Star auf das Ende der bayrischen Dominanz hofft. News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern - News: "Besser als Barca!" Pokalgegner Düren gibt sich selbstbewusst

Wolfgang Spelthahn, Präsident des 1. FC Düren, hofft darauf, dass sein Verein im DFB-Pokal-Spiel beim FC Bayern (heute ab 20.45 Uhr im Liveticker) besser abschneidet als der FC Barcelona: "Wer gesehen hat, wie der FC Barcelona in der Champions League mit 2:8 untergegangen ist, der weiß, wie stark die Münchner sind. Unser Ziel muss es sein, weniger als acht Gegentore zu kassieren. Dann sind wir besser als Barca", sagte Spelthahn mit einem Augenzwinkern im kicker-Interview.

Einen Treffer gegen das Starensemble, das allerdings auf zahlreiche Nationalspieler verzichten muss, wäre "ein echtes Highlight der jungen Vereinsgeschichte", die erst 2017 als Fusionsklub begann. Seit 2018 spielt Düren in der Oberliga und strebt den Aufstieg in die vierte Liga an. Spelthahns Ziel: "Wir wollen Düren wieder auf die fußballerische Landkarte in Deutschland bringen und kein One-Hit-Wonder sein."

Wie groß das Selbstvertrauen in Düren aktuell ist? Der Kapitän habe Spelthahn vor ein paar Tagen kontaktiert und um ein Gespräch zwischen ihm und dem Mannschafrsrat gebeten. "Die Spieler haben mir dann eröffnet, dass sie über die Prämie reden wollen, falls sie in München gewinnen sollten." Dennoch ist dem Präsidenten bewusst, dass dies ein "rein theoretische Ziel" sei. "Ich bin Realist: Wir werden sicher nicht in die Rolle des Favoriten geraten."

Stattdessen wolle der Klub weiter seine Jugendarbeit verbessern und das Stadion ausbauen: "Wenn wir irgendwann sehen, dass es weitere Unterstützung in der Region gibt, können wir vielleicht mal den Traum 3. Liga andenken. Bundesligafußball ist in Düren nicht darstellbar, da bin ich sicher, wir haben zunächst andere Ziele."

Ohne 13?! So könnte der FC Bayern München in der 1. Runde im DFB-Pokal spielen © imago images / Sven Simon 1/15 Der FC Bayern München muss am Donnerstag im Nachholspiel der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Düren voraussichtlich auf 13 Spieler verzichten. SPOX ordnet die Situation ein und zeigt, wie der FCB spielen könnte. © imago images / Philippe Ruiz 2/15 Die absurd hohe Zahl an fehlenden Spielern ist auf den straffen Spielplan des Quintuple-Siegers zurückzuführen. Gleich elf Spieler sind auf Länderspielreise, Leroy Sane und Tanguy Nianzou fehlten zudem zuletzt angeschlagen. © imago images / Schüler 3/15 Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka und Gnabry (alle DFB-Team), Pavard, Tolisso, Hernandez und Coman (Frankreich) sowie Lewandowski (Polen) und Alaba (Österreich) sind noch am Dienstag und Mittwoch im Einsatz. © imago images / Philippe Ruiz 4/15 Somit könnten gleich mehrere Spieler ihr Pflichtspieldebüt geben. Die Neuzugänge Alexander Nübel, Douglas Costa, Marc Roca, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf Einsatzzeit machen. © imago images / Sven Simon 5/15 TOR - ALEXANDER NÜBEL: Die neue Nummer zwei des FC Bayern gehört zu den größten Torwarttalenten des Landes. Aber: In der vergangenen Saison leistete er sich einige Patzer auf Schalke. Er soll von Neuer lernen und geformt werden. © imago images / Lackovic 6/15 ABWEHR - BOUNA SARR: Der lang ersehnte Rechtsverteidiger-Backup kam am Deadline Day für acht Millionen Euro von Olympique Marseille - und bietet Flick endlich mehr Optionen. Der frühere Flügelspieler hat enorme Qualitäten in der Offensive. © imago images / Sven Simon 7/15 CHRIS RICHARDS: Zeigte beim 4:3-Sieg gegen Hertha BSC erste gute Ansätze auf der rechten Abwehrseite. Dabei musste er aber angeschlagen runter. Künftig soll der 20-Jährige als Innenverteidiger aufgebaut werden. © imago images / Lackovic 8/15 JEROME BOATENG: Durch die Ausbootung aus der Nationalmannschaft kann Flick auf die Erfahrung des langjährigen FCB-Verteidigers setzen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, einen Verbleib kann er sich aber dennoch vorstellen. © imago images / Sven Simon 9/15 ALPHONSO DAVIES: Erst verletzt, dann etwas müde. Der junge Kanadier ist in der neuen Saison noch nicht wirklich ins Rollen gekommen. Gegen Hertha wurde er offensiv eingesetzt. Im Pokal soll er Spielpraxis sammeln. © imago images / Markus Ulmer 10/15 MITTELFELD - JAVI MARTINEZ: Der Spanier war eigentlich schon weg, bleibt aber noch eine Saison in München. Die Rückkehr nach Bilbao scheiterte am fehlenden Geld. Im nächsten Sommer kann er ablösefrei gehen. © imago images / Philippe Ruiz 11/15 MARC ROCA: Die Bayern wollten den 23-Jährigen bereits im vergangenen Sommer von Espanyol Barcelona verpflichten. Ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Die Spielweise? Eine Mischung aus Xabi Alonso und Busquets. © imago images / Sven Simon 12/15 DOUGLAS COSTA: Es war wohl die größte Überraschung am Deadline Day - der Brasilianer kehrt per Leihe für ein Jahr von Juventus Turin an die Isar zurück. Von 2015 bis 2017 hatte der Flügelflitzer bereits für Furore gesorgt. © imago images / Sven Simon 13/15 THOMAS MÜLLER: Die gleiche Nummer wie bei Boateng. Flick setzt seit seiner Übernahme auf den Ur-Bayer, der das Vertrauen mit überragenden Leistungen zurückzahlt. In der Liga steht er bereits bei einem Tor und drei Vorlagen. © imago images / Lackovic 14/15 JAMAL MUSIALA: Das Offensivtalent durfte bereits Bundesliga-Luft schnuppern und erzielte sein erstes Tor gegen Schalke 04. In dieser Saison kann sich der 17-Jährige trotz des Transfers von Costa auf Einsatzzeit einstellen. © imago images / Philippe Ruiz 15/15 STURM - ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Mit PSG konnte er sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und kam somit ablösefrei. Als Edeljoker soll er Lewandowski entlasten und Pausen ermöglichen.

Reuter sieht FC Bayern als Profiteur der englischen Wochen

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter hat den straffen Terminkalender in den kommenden Wochen und die zu hohe Belastung der Spieler durch die Länderspiele kritisiert: "Wahnsinn, dass in dieser kurzen Länderspielpause drei Länderspiele stattfinden. Das ist zu viel", sagte er der Augsburger Allgemeinen.

Die Münchner, die zwölf Spieler in der aktuellen Länderspielpause abstellten, sieht er im Gegensatz zum FCA jedoch deutlich besser für die anstehenden Aufgaben gerüstet: "Der FC Bayern ist da eine Ausnahme, der englische Wochen gewohnt ist. Viele andere Klubs sind das nicht. Wir haben auch einen anderen Spielstil, der viel Kraft erfordert. Die Bayern mit ihrem Ballbesitzfußball spielen vielleicht auch etwas ökonomischer", sagte Reuter.

Auf den FCB wartet bis Weihnachten jedoch ein Spiel nach dem anderen: Neben den Spielen in der Bundesliga und voraussichtlich zwei Partien im DFB-Pokal stehen sechs Begegnungen in der Gruppenphase der Champions League an. Offen ist noch, wann die FIFA Klub-WM ausgetragen wird. Nach einer kurzen Winterpause geht es bereits am ersten Januar-Wochenende 2021 in der Bundesliga weiter, ehe im Sommer die Europameisterschaft ansteht.

FCB: Leipzigs Kampl hofft auf Ende der Bayern-Vorherrschaft

Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl hofft darauf, dass die Meisterschaftsserie des FC Bayern in naher Zukunft endet: "Klar wäre es schön, wenn jemand sie nach acht Jahren endlich mal stoppen könnte", sagte er der Bild.

Dass der Champions-League-Sieger nach seiner überragenden Saison titelmüde ist, glaubt Kampl nicht: "Sie sind nach wie vor der Maßstab. Unter Hansi Flick haben sie noch mal einen Riesen-Sprung gemacht, ich habe sie noch nie so ein Pressing spielen sehen."

Für die aktuelle Saison, in der "keiner alle Spiele machen" könne, sieht Kampl sein Team gut aufgestellt: "Da brauchst du einen breiten Kader. Die Neuen machen uns qualitativ auf jeden Fall noch besser. Das Gute ist ja, dass sie bei uns nur eine kurze Anlaufphase brauchen."

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist RB gut in die Saison gestartet und steht auf Platz eins - drei Plätze und einen Punkt vor dem FC Bayern. Zum ersten Aufeinandertreffen kommt es am 5. Dezember, wenn die Roten Bullen in der Allianz-Arena gastieren.

Flick spricht Neuzugängen Einsatzgarantie gegen Düren aus

Hansi Flick hat auf der Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren eine Einsatzgarantie an die Neuzugänge Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Alexander Nübel ausgesprochen. Auf zahlreiche Nationalspieler muss er hingegen verzichten.

"Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen, aber trotzdem haben wir noch einen Kader, um in die nächste Runde einzuziehen", sagte Flick in der Presserunde. Während Youngster Chris Richards aufgrund von Wadenproblemen vorerst ebenfalls keine Option ist, könnte Niklas Süle zum Einsatz kommen, da er beim 3:3 gegen die Schweiz nicht auf dem Platz stand.

Weitere Aussagen des Bayern-Trainers findet Ihr hier.

