FC Bayern München ohne Joshua Kimmich gegen Arminia Bielefeld

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig auf Joshua Kimmich (25) verzichten.

Nach Angaben der Bild-Zeitung reiste der Nationalspieler am Freitagabend nicht mit seinen Mitspielern mit nach Bielefeld. Der Grund dafür: Kimmichs Partnerin Lina Meyer erwartet das zweite gemeinsame Kind.

Meyer und der Bayern-Star haben sich 2013 am Rande eines Spiels in Leipzig kennengelernt. Seit 2017 wohnen sie gemeinsam in München, Anfang Juni 2019 wurden sie zum ersten Mal Eltern.

Bis auf Kimmich und die noch an ihrem Comeback arbeitenden Leroy Sane und Tanguy Nianzou kann FCB-Coach Hansi Flick gegen Aufsteiger Arminia aus dem Vollen schöpfen. "Es ist alles im grünen Bereich", erklärte Flick am Freitagmittag hinsichtlich der personellen Lage.

"Wie die Belastung und Fitness eines Spieler ist, müssen wir von Spiel zu Spiel beurteilen. Wenn einer keine hundert Prozent geben kann, dann spielt der andere", so der 55-Jährige weiter.

