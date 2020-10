FC Bayern München, News und Gerüchte: Real und Barca weiter an Alaba interessiert

Real Madrid und der FC Barcelona beobachten den sich weiter hinziehenden Vertragspoker um David Alaba beim FC Bayern offenbar genau. Leon Goretzka erhält eine besondere Auszeichnung. Torwart-Ikone Oliver Kahn droht beim Bundesliga-Spiel des FCB in Köln zwei Rekorde zu verlieren. Hier gibt es News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Real und Barca weiter an Alaba interessiert

Die Verhandlungen um die Vertragsverlängerung von David Alaba beim FC Bayern ziehen sich weiter hin. In etwas mehr als zwei Monaten darf der bis zum 30. Juni 2021 an den Champions-League-Sieger gebundene Österreicher offiziell mit anderen Vereinen sprechen.

An Interessenten mangelt es ihm nicht. Wie der kicker berichtet, verfolgen vor allem die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona die Situation des 28-Jährigen. Beide Klubs sind zwar von finanziellen Problemen durch die Corona-Krise geplagt, einem ablösefreien Transfer des Abwehrspielers würden sie dem Bericht zufolge aber offen gegenüberstehen. Alaba war schon in der Vergangenheit häufiger mit Real und Barca in Verbindung gebracht worden. Zuletzt schrieb die italienische Zeitung Tuttosport auch von einem Interesse seitens Juventus Turin.

David Alaba im Steckbrief

Vorname David Nachname Olatukunbo Alaba Nationalität Österreich Geburtstag 24. Juni 1992 Alter 28 Position Verteidiger Größe 180 cm Gewicht 78 kg starker Fuß Links

FC Bayern, News und Gerüchte: Goretzka erhält besondere Auszeichnung

Bayern-Profi Leon Goretzka ist eine besondere Ehre zuteil geworden. Das beliebte Magazin GQ kürte den Nationalspieler wegen dessen außergewöhnlicher Leistungen auf und außerhalb des Platzes zum "Sportsman of the Year".

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Goretzka war nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Triple-Bayern, er rief auch die Initiative WeKickCorona mit Joshua Kimmich ins Leben und positionierte sich immer wieder - wie etwa im Interview mit SPOX und Goal Ende Februar - klar gegen Rassismus.

FC Bayern: Zwei Kahn-Rekorde wackeln gegen Köln

Am Samstag (15.30 Uhr) tritt der FC Bayern zum sechsten Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Köln an. Für zwei Spieler des Rekordmeisters könnte es ein besonderer Nachmittag werden. So wackeln gleich zwei Rekorde von Torwart-Ikone Oliver Kahn: Zum einen kann Thomas Müller mit einem Sieg den von Kahn gehaltenen Vereinsrekord von 260 Siegen in der Bundesliga einstellen. Zum anderen kann Manuel Neuer zum 196. Mal eine weiße Weste wahren. So oft war in der Bundesliga-Historie der Münchner nur Kahn ohne Gegentreffer geblieben.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Flick vor Köln-Spiel

Vor dem Duell mit dem 1. FC Köln spricht Bayern-Coach Hansi Flick ab 11.30 Uhr auf der Pressekonferenz, um sich zum Gegner und verschiedenen Personalien zu äußern. Nach dem 2:1-Arbeitssieg in der Champions League am Dienstag bei Lokomotive Moskau dürfte es die eine oder andere Rotation geben.

FIFA 21: Die besten deutschen beidfüßigen Spieler – einmal FCB, keinmal BVB! © imago images / philipp szyza / eigner / panoramic 1/37 Beidfüßigkeit wird im Fußball-Simulationsspiel FIFA 21 in Sternen (1-5) gemessen. Wir zeigen alle deutschen Spieler mit fünf Sternen beim Attribut "Schwacher Fuß" – eine Liste voll mit Überraschungen: kein BVB-Spieler, nur einer vom FC Bayern. © imago images / RHR-Foto 2/37 PLATZ 34 (geteilt): LEVENT MERCAN – Schalke 04 – Mittelfeld – Gesamtstärke: 59 © imago images / Dünhölter SportPresseFoto 3/37 PLATZ 34 (geteilt): NICO HECKER – SC Verl – Sturm – Gesamtstärke: 59 © imago images / Michael Schwarz 4/37 PLATZ 34 (geteilt): MORITZ-BRONI KWARTENG – Hamburger SV – Mittelfeld – Gesamtstärke: 59 © imago images / Dünhölter SportPresseFoto 5/37 PLATZ 33: FREDERIK LACH – SC Verl – Abwehr – Gesamtstärke: 61 © imago images / Revierfoto 6/37 PLATZ 29 (geteilt): ARMEL BELLA-KOTCHAP – VfL Bochum – Abwehr – Gesamtstärke: 62 © imago images / Jan Huebner 7/37 PLATZ 29 (geteilt): MARVIN RITTMÜLLER – 1. FC Heidenheim – Abwehr – Gesamtstärke: 62 © imago images / osnapix 8/37 PLATZ 29 (geteilt): ULRICH BAPOH – VfL Osnabrück – Sturm – Gesamtstärke: 62 © imago images / Eibner 9/37 PLATZ 29 (geteilt): ANTON DONKOR – SV Waldhof Mannheim – Sturm – Gesamtstärke: 62 © imago images / MIS 10/37 PLATZ 27 (geteilt): ROBERT MÜLLER – SpVgg Unterhaching – Abwehr – Gesamtstärke: 63 © imago images / Jan Huebner 11/37 PLATZ 27 (geteilt): MANUEL SCHWENK – Eintracht Braunschweig – Mittelfeld – Gesamtstärke: 63 © imago images / Thomas Frey 12/37 PLATZ 20 (geteilt): PATRIC PFEIFFER – SV Darmstadt 98 – Abwehr – Gesamtstärke: 64 © imago images / Philipp Szyza 13/37 PLATZ 20 (geteilt): MANUEL WINTZHEIMER – Hamburger SV – Sturm – Gesamtstärke: 64 © imago images / Jan Huebner 14/37 PLATZ 20 (geteilt): TOBIAS JÄNICKE – 1. FC Saarbrücken – Mittelfeld – Gesamtstärke: 64 © imago images / Holsteinoffice 15/37 PLATZ 20 (geteilt): LION LAUBERBACH – Holstein Kiel – Sturm – Gesamtstärke: 64 © imago images / VI Images 16/37 PLATZ 20 (geteilt): ERDOGAN YESILYURT – Sivasspor – Sturm – Gesamtstärke: 64 © imago images / Noah Wedel 17/37 PLATZ 20 (geteilt): KASIM RABIHIC – SC Verl – Mittelfeld – Gesamtstärke: 64 © imago images / Eibner Europa 18/37 PLATZ 20 (geteilt): JULIAN WIESSMEIER – SV Ried – Mittelfeld – Gesamtstärke: 64 © imago images / pmk 19/37 PLATZ 18 (geteilt): JULIAN RIEDEL – Hansa Rostock – Abwehr – Gesamtstärke: 65 © imago images / foto2press 20/37 PLATZ 18 (geteilt): LUCA MARSEILER – SpVgg Unterhaching – Sturm – Gesamtstärke: 65 © imago images / Eibner 21/37 PLATZ 14 (geteilt): MARCEL GOTTSCHLING – Viktoria Köln – Mittelfeld – Gesamtstärke: 66 © imago images / Christian Schroedter 22/37 PLATZ 14 (geteilt): MANUEL FARRONA PULIDO – Hansa Rostock – Sturm – Gesamtstärke: 66 © imago images / osnapix 23/37 PLATZ 14 (geteilt): MARC HEIDER – VfL Osnabrück – Sturm – Gesamtstärke: 66 © imago images / Sportfoto Rudel 24/37 PLATZ 14 (geteilt): ROBERTO MASSIMO – VfB Stuttgart – Mittelfeld – Gesamtstärke: 66 © imago images / VIADATA 25/37 PLATZ 12 (geteilt): KAI EISELE – Hallescher FC – Tor –Gesamtstärke: 67 © imago images / Pro Shots 26/37 PLATZ 12 (geteilt): CHRISTIAN KUM – VVV Venlo – Abwehr – Gesamtstärke: 67 © imago images / Picture Point 27/37 PLATZ 11: JOHANNES BRINKIES – FSV Zwickau – Tor – Gesamtstärke: 68 © imago images / Zink 28/37 PLATZ 10: KHALED NAREY – Hamburger SV – Mittelfeld – Gesamtstärke: 70 © imago images / ZUMA Press 29/37 PLATZ 9: HANY MUKHTAR – Nashville SC – Mittelfeld –Gesamtstärke: 71 © imago images 30/37 PLATZ 6 (geteilt): MANUEL RIEMANN – VfL Bochum – Tor – Gesamtstärke: 72 © imago images / regios24 31/37 PLATZ 6 (geteilt): DOMINIK KAISER – Hannover 96 – Mittelfeld – Gesamtstärke: 72 © imago images / Eibner 32/37 PLATZ 6 (geteilt): TIM KLEINDIENST – KAA Gent – Sturm – Gesamtstärke: 72 © imago images / Philipp Szyza 33/37 PLATZ 5: SONNY KITTEL – Hamburger SV – Mittelfeld – Gesamtstärke: 73 © imago images / Sven Simon 34/37 PLATZ 4: ALEXANDER NÜBEL – FC Bayern München – Tor – Gesamtstärke: 75 © imago images 35/37 PLATZ 3: THILO KEHRER – Paris Saint-Germain – Abwehr – Gesamtstärke: 77 © getty 36/37 PLATZ 2: JULIAN DRAXLER – Paris Saint-Germain – Mittelfeld – Gesamtstärke: 80 © getty 37/37 PLATZ 1: TONI KROOS – Real Madrid – Mittelfeld – Gesamtstärke: 88

