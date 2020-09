Kommentar zum FC Bayern: Hoffenheim als letzte Warnung - Flick braucht einen breiteren Kader

Nicht erst die Niederlage bei der TSG Hoffenheim zeigt auf, dass der FC Bayern einen breiteren Kader benötigt, um an die erfolgreiche Triple-Saison 2019/20 anzuknüpfen. Die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic müssen vor Ablauf der Transferperiode am 5. Oktober Kreativität beweisen. Ein Kommentar.

Am späten Sonntagabend machte dann plötzlich noch eine Transfer-Eilmeldung zum FC Bayern die Runde. Um eine schnelle Reaktion auf die 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim handelte es sich dabei jedoch nicht.

Im Gegenteil: Die französische Sportzeitung L'Equipe vermeldete, dass Michael Cuisance vor einem Wechsel zu Leeds United stehe. "Letzte Details" zwischen den Vereinen seien nur noch zu klären, dann könnte der Wechsel des 21-jährigen Franzosen zum englischen Aufsteiger für rund 20 Millionen Euro über die Bühne gehen.

Nun hängt das Wohl und Wehe des FC Bayern sicherlich nicht von Cuisance, einem durchaus talentierten, aber praktisch schon seit seiner Ankunft in der Reservistenrolle gefangenen Spieler, ab. Gleichwohl würde im Falle seines Wechsels die Anzahl der Profi-Feldspieler im Kader des Rekordmeisters aber auf 18 sinken.

Ungeachtet der Tatsache, dass auch Javi Martinez in den nächsten Tagen noch von dannen ziehen könnte, ist das für Trainer Hansi Flick Grund genug zur Sorge. Bis Weihnachten hat seine Mannschaft fast durchweg zwei Spiele pro Woche. Dass die körperliche Belastung ihr schon jetzt zu schaffen macht, hat der Auftritt in Sinsheim gezeigt.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum 1:4 bei Hoffenheim © imago images / ULMER 1/16 Der FC Bayern München ist nach dem Sieg im Supercup mit 1:4 bei der TSG Hoffenheim unter die Räder gekommen. Die FCB-Defensive war nahezu über die gesamte Partie völlig von der Rolle. Die Noten und Einzelkritiken der Münchner. © imago images / Jan Hübner 2/16 MANUEL NEUER: Bei allen Gegentoren machtlos. Verhinderte zunächst einen höheren Rückstand, als er Kramarics Schuss an den Querbalken lenkte und Skovs Versuch per Fußabwehr klärte (74.). Foulte Bebou kurz vor Abpfiff elfmeterreif. Note: 3,5. © imago images / Thomas Frey 3/16 BENJAMIN PAVARD: Für seine Verhältnisse mit vielen Ballverlusten (12), zudem ohne nennenswerte Aktion nach vorne. Bediente ungewollt Hoffenheims Dabbur, der sich bedankte und auf 2:0 stellte. Machte später Platz für Goretzka. Note: 5. © imago images / Thomas Frey 4/16 JEROME BOATENG: Hatte mit Hoffenheims Offensivleuten merkliche Probleme und ließ sich ein ums andere Mal übertölpeln. Hatte Glück, dass ein Missverständnis mit Kimmich nicht im 1:3 mündete. Note: 4,5. © imago images / Jan Hübner 5/16 DAVID ALABA: Stand mit seiner Kette wie immer hoch und lief mehrfach hinterher. Der Österreicher war über weite Strecken jedoch noch der Stabilste in Münchens Hintermannschaft, ehe er sich noch von Bebou düpieren ließ. Note: 4. © imago images / ULMER 6/16 ALPHONSO DAVIES: Durfte nach zwei Spielen auf der Bank wieder von Beginn an ran. Viele ungewohnte Stockfehler, wenige Impulse in der Offensive. Vor dem 1:3 mit schlechtem Timing im Kopfballduell. Note: 5. © imago images / Thomas Frey 7/16 CORENTIN TOLISSO: Ersetzte Leon Goretzka, vermochte aber nicht an dessen Leistungen und Präsenz aus den vergangenen Monaten anzuknüpfen. Wirkte teils behäbig in seinen Aktionen. Note: 4,5. © imago images / Jan Hübner 8/16 JOSHUA KIMMICH: Zu Beginn der Partie mit einigen Ballverlusten, zudem mit Slapstickeinlage mit Teamkollege Boateng und zu spät an Kramaric dran. Allerdings: Verbuchte die meisten Balleroberungen und erzielte das 1:2 per Traumtor. Note: 3,5. © imago images / Thomas Frey 9/16 SERGE GNABRY: Gegen den Ex-Klub ohne Durchschlagskraft, nahm Gnabry keinerlei positiven Einfluss aufs Geschehen. Quasi das komplette Gegenteil seines Auftritts der vergangenen Woche, als er Schalke drei Tore einschenkte. Note: 4. © imago images / Avanti 10/16 THOMAS MÜLLER: Müller war die Müdigkeit anzumerken. Lief zwar wie immer viel, versuchte Lücken zu reißen, gelingen wollte dem Routinier aber nicht allzu viel. Note: 4. © imago images / Thomas Frey 11/16 LEROY SANE: Kam nicht in seine gefürchteten Läufe, auch das Kombinationsspiel mit seinen Offensivkollegen wollte nicht funktionieren. Einziger Sane-Lichtblick: Der Flankenwechsel vor dem 1:2. Note: 4. © imago images / Avanti 12/16 JOSHUA ZIRKZEE: Sah beim ersten Gegentor nicht allzu glücklich aus, arbeitete aber extrem viel und brachte bis zu seiner Auswechslung die meisten Torschüsse zustande (4). Traf kurz vor seinem Abgang die Latte. Note: 3,5. © imago images / Ulmer 13/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Wurde ebenfalls zunächst geschont, sollte mit seiner Torgefährlichkeit zumindest noch auf Remis stellen. Lewandowski kam allerdings nicht in gefährliche Situationen. Note: 4. © imago images / Jan Hübner 14/16 LEON GORETZKA: Seit einiger Zeit mal wieder mit einem Bankplatz bedacht, konnte der Nationalspieler nach seiner Einwechslung das Ruder auch nicht mehr herumreißen. Note: 4. © imago images / Jan Hübner 15/16 KINGSLEY COMAN: Nach überstandener Quarantäne wieder mit der von der Partie. Ging immerhin mal ins Eins-gegen-Eins, wurde aber stets abgekocht. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Sven Simon 16/16 JAMAL MUSIALA: Auch der Youngster arbeitete sich an Hoffenheims Defensive ab. Note: Ohne Bewertung.

FC Bayern: Hickhack um Alaba, Abgänge - aber keine Zugänge

Die Münchner wirkten in der ersten Hälfte ob des 120-minütigen Kampfes im europäischen Supercup gegen den FC Sevilla überspielt, ehe ihnen in der zweiten dann die Kraft fehlte, um den 1:2-Rückstand aufzuholen. Die engagierten Hoffenheimer schlugen in Person von Andrej Kramaric bis zum Abpfiff noch zweimal zu.

Das 1:4 war die höchste der bisher nur drei Niederlagen unter Flick - und zugleich die letzte Warnung an die Verantwortlichen, eine Woche vor dem Ende der Transferperiode einen zu kleinen Kader zu haben. Flick sprach schon vor dem Champions-League-Turnier im August von der Notwendigkeit, mehr Qualität in der Breite zu benötigen. Sportvorstand Hasan Salihamdizic und Co. investierten einen Großteil ihrer Zeit seither aber offensichtlich in die noch immer nicht zum Abschluss gekommenen Vertragsgespräche mit Abwehrchef David Alaba.

Sie versäumten es derweil, den lange als Wunschkandidat für die rechte Verteidigerposition geltenden und nun beim FC Barcelona im Wort stehenden Sergino Dest von Ajax Amsterdam von einer Verpflichtung zu überzeugen. Außerdem ließen sie Ivan Perisic, den zuverlässigsten Backup der vergangenen Spielzeit, zurück zu Inter Mailand ziehen und hielten es ganz offensichtlich bisher auch nicht für nötig, über einen Nachfolger für den inzwischen zum FC Liverpool abgewanderten Mittelfeldstrategen Thiago nachzudenken, der bereits im Zuge seiner gescheiterten Vertragsverlängerung Ende Mai klar kommuniziert hatte, etwas Neues machen zu wollen.

FC Bayern: Trainer Flick hat kaum Alternativen auf der Bank

Flicks Startelf mag im Vergleich zur vergangenen Saison zwar nicht schlechter sein - mit 45-Millionen-Einkauf Leroy Sane könnte sie im Laufe der nächsten Monate sogar noch besser werden - auf der Bank hat der Bayern-Coach aber kaum noch adäquate Alternativen. Ein Problem, das gegen Hoffenheim deutlich wurde und angesichts des vollen Spielplans und damit einhergehenden recht wahrscheinlichen Verletzungen in den nächsten Monaten noch deutlicher werden dürfte.

Der Weg, aufstrebende Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wie Jamal Musiala (17), Joshua Zirkzee (19) oder Chris Richards (20) einzubinden, ist in Zeiten von Corona gewiss nicht der falsche. Der internationale Erfolgsdruck ist nach dem Gewinn der Champions League auch nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Jahren.

Allerdings braucht es, wie von Flick gefordert, noch die ein oder andere sofortige Verstärkung, um zumindest die nationalen Ziele zu erreichen - und um die aktuellen Spieler nicht total zu überlasten. Die Verantwortlichen um Salihamidzic bewiesen bereits vor einem Jahr ihre Kreativität, als sie neben Perisic auch Philippe Coutinho für einen geringen wirtschaftlichen Aufwand verpflichteten. Sie müssen es wieder tun. Sonst könnten den Bayern selbst in der Bundesliga holprige Zeiten drohen.

