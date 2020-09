FC Bayern wieder in Gesprächen mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea? Wechsel steht aktuell nicht zur Debatte

Ein Wechsel von Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern München steht auch in diesem Sommer nicht zur Debatte. Wie SPOX und Goal erfuhren, ist weder der FC Chelsea noch der Spieler selbst an einem Transfer in diesem Sommer interessiert.

Sky hatte am Montagabend berichtet, dass der FCB nach dem gescheiterten Versuch, den 19 Jahre alten Flügelspieler im Laufe des Jahres 2019 zu verpflichten, einen neuen Anlauf unternehme und bereits Kontakt zum Lager um Hudson-Odoi aufgenommen habe.

Weil Chelsea in Hakim Zyech, Timo Werner und Kai Havertz drei hochkarätige Neuzugänge im Sommer für die üppig besetzte Offensive um Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Olivier Giroud und Hudson-Odoi präsentiert hatte, solle der dreimalige englische Nationalspieler in der Hoffnung auf mehr Spielzeit mit einem Wechsel auf Leihbasis liebäugeln, hieß es in dem Bericht. Neben dem FCB sollen auch Juventus und RB Leipzig an einem Transfer interessiert sein.

Ein Abschied des Eigengewächses kommt für Chelsea jedoch nicht in Frage, zumal Hudson-Odoi selbst keine Wechselabsichten hegt. Der 19-Jährige hatte seinen Vertrag bei den Blues im September des vergangenen Jahres bis 2024 verlängert und somit dem deutschen Rekordmeister, der offensiv um seine Dienste geworben hatte, eine Absage erteilt.

Beim FC Bayern ist nach den Abgängen der Leihspieler Philippe Coutinho und Ivan Perisic noch eine Planstelle auf den Flügeln vakant. Flick wünscht sich erneut, dass jede Position doppelt besetzt ist und hofft auf personelle Verstärkungen. Das gilt sowohl für die Flügel als auch für das zentrale Mittelfeld im Falle eines Abgangs von Thiago und die Rechtsverteidigung.

Thiago, Alaba, Dest, Camavinga und Co.: Die möglichen Ab- und Zugänge beim FC Bayern München © imago images / Poolfoto 1/31 "Die Situation ist nicht ganz einfach", sagte Hansi Flick zuletzt. Die Abgänge von drei Spielern sind bereits fix, während der FCB-Trainer auch neue Verstärkungen fordert. Ein Überblick über mögliche Ab- und Zugänge beim Champions-League-Sieger. © imago images / foto2press 2/31 MÖGLICHE ABGÄNGE: Karl-Heinz Rummenigge stellte mehrfach klar, "keinen Corona-Rabatt" geben zu wollen. Spieler, deren Verträge 2021 auslaufen, sollen in dieser Transferperiode wechseln, um eine Ablöse zu generieren. © imago images / Sven Simon 3/31 LUCAS HERNANDEZ: Wie RMC Sport berichtet, soll PSG-Superstar Kylian Mbappe die Spiele in der Nations League genutzt haben, um den Verteidiger von einem Wechsel nach Paris zu überzeugen. In München spielte der Franzose bisher lediglich eine Nebenrolle. © imago images / Sven Simon 4/31 Im vergangenen Sommer hatte sich der FC Bayern Hernandez stolze 80 Millionen Euro kosten lassen. Er blieb (auch aufgrund von Verletzungen) hinter seinen Erwartungen, ein Transfer sei laut Rummenigge aber aus "betriebswirtschaftlicher Sicht ein Fehler". © imago images / Poolfoto 5/31 Hernandez' Vertrag beim FCB ist noch bis 2024 gültig. Trotz der Abwerbeversuche von Mbappe gilt ein Wechsel des Linksfußes Stand jetzt als unwahrscheinlich. Bayern-Coach Flick will einen breiten Kader. © imago images / Poolfoto 6/31 DAVID ALABA: Der 2021 auslaufende Vertrag des europaweit begehrten Österreichers wurde noch immer nicht verlängert, was dessen wirtschaftlichen Forderungen geschuldet zu sein scheint. © imago images / Poolfoto 7/31 Dem kicker zufolge verlangt Alabas Berater Pini Zahavi für seinen Klienten 25 Millionen Euro pro Jahr - und damit fünf mehr als bislang angenommen. Auf die kolportierte Vertragsdauer von fünf Jahren gerechnet macht das 125 Millionen Euro pro Jahr. © imago images / Sven Simon 8/31 Sollte die Vertragsverlängerung nicht klappen, könnte Alaba um eine sofortige Freigabe bitten. Die Bayern-Bosse zeigten sich zuletzt jedoch optimistisch, noch auf einen Nenner mit dem 28-Jährigen zu gelangen. © imago images / Poolfoto 9/31 IVAN PERISIC: Flick hätte den Kroaten, der nicht nur im Final-Turnier in Lissabon überzeugte, gerne gehalten. Die Bayern konnten sich aber nicht auf ein stemmbares Paket mit dessen Verein Inter Mailand einigen. Es ist offiziell: Perisic verlässt den FCB! © imago images / imaginechina 10/31 "Ivan hat sich bei uns sehr professionell verhalten, er war ein wichtiges Mitglied unserer Mannschaft und hat seinen Anteil am Gewinn der Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League", verabschiedete Sportvorstand Hasan Salihamidzic Perisic. © imago images / Poolfoto 11/31 PHILIPPE COUTINHO: Die Münchner ließen die Kaufoption bei der mit vielen Vorschusslorbeeren aus Barcelona gekommenen Leihgabe verstreichen. Coutinho kehrt zu Barca zurück. Dort soll der neue Trainer Koeman angeblich auf ihn bauen. © imago images / Poolfoto 12/31 ALVARO ODRIOZOLA: Wie Coutinho ausgeliehen, wie Coutinho nicht fest verpflichtet, wie Coutinho auf dem Weg zurück zu seinem Ex-Klub. Wie bei Coutinho dürfte Real mit ihm fest planen. © imago images / Poolfoto 13/31 SVEN ULREICH: Nach der Verpflichtung von Alexander Nübel ist der 32-Jährige seinen Status als Nummer zwei hinter Manuel Neuer los und sieht sich nach einem neuen Klub um. Ein Abnehmer dürfte sich zeitnah finden lassen. © imago images / Poolfoto 14/31 JEROME BOATENG: Vor einem Jahr noch abgeschrieben, kämpfte er sich unter Flick zurück ins Team. Die Bosse sollen sich einen Verkauf weiter vorstellen können, Flick würde ihn gern behalten, Boateng (32) kann sich einen Verbleib ebenfalls vorstellen. © imago images / Poolfoto 15/31 Gleichwohl ist ein Abgang von Boateng nicht gänzlich auszuschließen, sollte ein für den Spieler und auch für den Verein interessantes Angebot an der Säbener Straße eintrudeln. Zuletzt hieß es, er darf bleiben - wenn er will. Ausgang offen. © imago images / Lackovic 16/31 JAVI MARTINEZ: Auch der Vertrag des ehemaligen Rekordtransfers läuft 2021 aus und anders als bei Boateng ist die sportliche Perspektive von Martinez auf ein Minimum geschrumpft. Es wäre eine große Überraschung, würde Martinez bleiben. © imago images / Poolfoto 17/31 Immer wieder wurde sein Ex-Klub Athletic Bilbao mit einer Rückholaktion des Sechsers in Verbindung gebracht. Dem 31-Jährigen wird auch Interesse von der AC Florenz und Stade Rennes sowie aus China nachgesagt. © imago images / Poolfoto 18/31 Gerade einen lukrativen Wechsel nach China soll sich Martinez gut vorstellen können. Aus Bilbao ist jedoch zu hören, dass er auch grünes Licht für eine Rückkehr zu Athletic gegeben haben soll. Es bleibt weiter spannend. © imago images 19/31 THIAGO: Der 29-jährige Mittelfeldspieler lehnte eine Vertragsverlängerung mit der Begründung ab, noch einmal etwas Neues ausprobieren zu wollen. Flick und Co. mussten den Wunsch des Spaniers schweren Herzens hinnehmen. © imago images / VI Images 20/31 Er soll sich nach dem CL-Sieg unter Tränen verabschiedet haben. Aber auch sein Transfer (Liverpool? United? Barcelona?) zieht sich hin. Zuletzt überraschte er mit folgenden Worten: "Ich habe nie gesagt, dass ich gehe." © imago images / Sven Simon 21/31 OLIVER BATISTA MEIER: Nach dem Perisic-Abgang wäre eigentlich Platz für den 19-Jährigen. Niederländischen Medienberichten zufolge ist er sich aber mit dem SC Heerenveen über eine einjährige Leihe ohne Kaufoption einig. © imago images / FC Bayern München 22/31 MÖGLICHE ZUGÄNGE: Der FC Bayern hat sich wie von Sportvorstand Hasan Salihamidzic angekündigt mit einem europäischen Top-Talent (Tanguy Nianzou) und einem echten Star (Leroy Sane) verstärkt. Doch reicht das? © imago images / Poolfoto 23/31 Auch wegen Corona wird Sane der einzige teure Transfer bleiben. Rummenigge schloss zuletzt aber nicht aus, "dass in der Breite etwas dazukommt". Auch deshalb kursieren nach wie vor Gerüchte über potenzielle Neuzugänge beim deutschen Rekordmeister. © imago images / Pro Shots 24/31 SERGINO DEST: Bereits im Februar berichtete der kicker, dass die Bayern auf der Suche nach Verstärkungen für die Kaderbreite die Rechtsverteidigerposition priorisierten. Dabei soll der erst 19-jährige Dest von Ajax in den Fokus gerückt sein. © imago images / VI Images 25/31 Der Niederländer, der bei Ajax trotz eines bis 2022 laufenden Vertrags einen Wechselwunsch im Sommer hinterlegt haben soll, steht aber noch bei anderen Vereinen hoch im Kurs. Noch ist unklar, ob die Bayern bei Dest wirklich in die Offensive gehen wollen. © imago images / Poolfoto 26/31 Bei den Bayern wäre der bei Ajax seit dem elften Lebensjahr ausgebildete Dest hinten rechts wohl vorerst als Backup von Benjamin Pavard vorgesehen. Der Franzose überzeigte in seiner ersten Bayern-Saison auf ganzer Linie und ist gesetzt. © imago images / PanoramiC 27/31 EDUARDO CAMAVINGA: Der erst 17 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler gehört aktuell zu den wohl umworbensten Talenten im europäischen Fußball. Auch die Bayern sollen den Profi von Stade Rennes auf dem Zettel haben- möglicherweise als Ersatz für Thiago. © imago images / ZUMA Wire 28/31 Real Madrid soll in der Pole Position auf eine Verpflichtung des Ausnahmetalents sein. Insbesondere Trainer Zinedine Zidane gilt als großer Fan des Juwels, heißt es. Aber auch PSG meldete öffentlich Interesse an. © imago images / PanoramiC 29/31 Ob Camavinga, dessen Vertrag 2022 ausläuft, in diesem Sommer wechselt, ist aber alles andere als sicher. "Wir sind mit ihm übereingekommen, dass er nächste Saison bei uns bleiben wird", beteuerte Rennes-Präsident Holveck erst im Juni. © imago images / Marca 30/31 PEDRI: Der FC Barcelona überlegt, das gerade erst von UD Las Palmas geholte Top-Talent für ein bis zwei Jahre zu verleihen. Nach Informationen von SPOX und Goal haben auch die Bayern Interesse an dem vielseitigen Offensivspieler hinterlegt. © imago images / Agencia EFE 31/31 Für die Bayern wäre Pedri die von Flick gewünschte vierte Option für die Flügel, sollte auch Batista Meier nicht bleiben. Der technisch starke U21-Nationalspieler kann auch als zentraler Mittelfeldspieler agieren.

FC Bayern und die Transferfrage: Hoeneß widerspricht Flick

Geht es nach Ehrenpräsident Uli Hoeneß, könnten die Lücken im aktuellen Bayern-Kader auch Spieler aus der eigenen Jugend füllen. Dort würde es "drei, vier gute Jungs" geben, sagte er am vergangenen Sonntag bei Sport1: "Wenn man Weihnachten meint, es reicht nicht, kann man immer noch Lücken schließen."

Flick sei jedoch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic "im Austausch, dass wir noch Qualität dazuholen", erklärte der Bayern-Trainer zuletzt. Der deutsche Rekordmeister will jedoch von kostspieligen Transfers in Zeiten der Corona-Krise absehen. Auch der FCB sei "wirtschaftlich am Anschlag", betonte Salihamidzic.

Für die vakante Position auf dem Flügel bleibt nach Informationen von SPOX und Goal der spanische U21-Nationalspieler Pedri vom FC Barcelona ein heißer Kandidat. Salihamidzic hat bereits im Juli Interesse an dem vielseitigen Offensivspieler bei Barca hinterlegt. Kandidaten für die rechte Verteidigung sollen Medienberichten zufolge Sergino Dest (19) von Ajax und Max Aarons (20) von Norwich City sein. In beiden Fällen müsste der FCB jedoch eine Ablösesumme jenseits der 20 Millionen Euro hinblättern.

Hudson-Odoi: Leistungsdaten beim FC Chelsea 2019/20