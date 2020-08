FC Bayern: Hasan Salihamidzic freut sich über Leroy Sanes Tempo und Tordrang

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist vom Neuzugang Leroy Sane nach dem ersten Testspieleinsatz begeistert. Beim internen Duell gegen die U19 des Rekordmeisters habe sich Sane, der sich im letzten Sommer das Kreuzband gerissen hatte, "flüssig und problemfrei bewegt" und habe Dribblings "mit sehr großem Tempo und Tordrang" gezeigt, sagte Salihamidzic im Interview mit der tz und dem Münchner Merkur.

Fast ein Jahr lang hatten die Bayern-Verantwortlichen mit dem englischen Topklub Manchester City über den Transfer des 24-Jährigen verhandelt, Anfang Juli wurde der Nationalspieler in München vorgestellt.

"Leroy braucht natürlich noch Zeit, er kommt aus einer Verletzung mit sehr langer Pause", stellte Salihamidzic klar.

Ohne den noch nicht spielberechtigten Sane und Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (Bandverletzung an der linken Fußwurzel) empfängt der deutsche Meister und Pokalsieger in der Champions League am Samstag (21.00 Uhr) den FC Chelsea zum Achtelfinal-Rückspiel (Hinspiel 3:0). Für Salihamidzic sei es in der Vorbereitung nun wichtig, "dass alle gesund bleiben und Spielpraxis bekommen".