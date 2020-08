FC Bayern: Rummenigge kündigt neue Verhandlungen mit Alaba beim Champions-League-Turnier in Lissabon an

Der FC Bayern München hat in Person des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge (64) einen neuen Anlauf bei den Verhandlungen mit David Alaba (28) über eine Vertragsverlängerung angekündigt. Gemeinsam mit Alaba-Berater Pini Zahavi wolle man werde man sich in Lissabon im Rahmen des Champions-League-Turniers zusammensetzen.

"Wir haben gesagt, wenn wir nach Lissabon kommen - und das sind wir jetzt -, werden wir uns dort treffen. Das steht weiterhin", bestätigte Rummenigge gegenüber der tz. Bereits am Dienstag vor dem Abflug in die portugiesische Hauptstadt hatte sich Rummenigge bezüglich einer Verlängerung des 28-Jährigen über das Jahr 2021 "vorsichtig optimistisch" gezeigt. Man arbeite an einer Lösung, sagte Rummenigge.

Um die Fronten aufzuweichen, hatte Rummenigge Kontakt mit Alabas Vater, der gleichzeitig als einer seiner Berater fungiert. "Sein Vater hat mich angerufen und mir gesagt, dass die Gespräche am besten entspannt und nicht gespannt ablaufen sollten. Das sehe ich auch so. Wenn das nämlich der Fall ist, gibt es immer eine Chance auf eine seriöse und faire Einigung", erläuterte Rummenigge.

Die Verantwortlichen des FC Bayern und der Österreicher verhandeln seit geraumer Zeit über einen neuen Vertrag. Knackpunkt seien bis dato die Gehaltsforderungen der Alaba-Seite, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Demnach fordere Alaba ein Jahressalär von über 20 Millionen Euro.

FC Bayern München: Die Vertragslaufzeiten der FCB-Profis © imago images / Sven Simon 1/30 Es ist offiziell. Leroy Sane hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Wir zeigen Euch, wie lange die anderen beiden Neuzugänge Alexander Nübel und Tanguy Kouassi sowie die übrigen FCB-Spieler an den Klub gebunden sind. © getty 2/30 Manuel Neuer (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © Twitter/FC Bayern 3/30 Alexander Nübel (TW, 23 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. © getty 4/30 Sven Ulreich (TW, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 5/30 Christian Früchtl (TW, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 6/30 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 7/30 Jerome Boateng (IV, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 8/30 Niklas Süle (IV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 9/30 Lucas Hernandez (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 10/30 Benjamin Pavard (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 11/30 Tanguy Kouassi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 12/30 Lars Lukas Mai (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 13/30 David Alaba (LV, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 14/30 Alphonso Davies (LV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 15/30 Joshua Kimmich (ZM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 16/30 Thiago (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 17/30 Javi Martinez (ZM, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 18/30 Leon Goretzka (ZM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 19/30 Corentin Tolisso (ZM, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 20/30 Michael Cuisance (ZM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 21/30 Philippe Coutinho (OM, 27 Jahre): Leihvertrag wurde bis Ende August verlängert. © getty 22/30 Sarpreet Singh (OM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 23/30 Thomas Müller (OM, 30 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 24/30 Kingsley Coman (LF, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © imago images / ZUMA Press 25/30 Leroy Sane (LF, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. © getty 26/30 Ivan Perisic (LF, 30 Jahre): Leihvertrag wurde bis Ende August verlängert. © getty 27/30 Serge Gnabry (RF, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 28/30 Fiete Arp (ST, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 29/30 Robert Lewandowski (ST, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © imago images / Poolfoto 30/30 Joshua Zirkzee (ST, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023.

FC Bayern: Hängt Boateng-Verbleib von Alaba-Abschied ab?

Alaba kommt aus der eigenen A-Jugend des deutschen Rekordmeisters und ist seit seiner Rückkehr von einer Leihe zu 1899 Hoffenheim als Linksverteidiger gesetzt. In dieser Spielzeit kam er jedoch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Niklas Süle (Kreuzbandriss) vorwiegend in der Innenverteidigung zum Einsatz und gehört nach Meinung von Rummenigge auch dort zur Weltklasse.

Alaba selbst hatte es zuletzt vorgezogen, sich nicht zu seiner Zukunft zu äußern. Allerdings beeinflusst seine Entscheidung auch die Zukunft von Jerome Boateng, der unter Trainer Hansi Flick in der zweiten Saisonhälfte zu alter Stärke zurückgefunden hat. Der ehemalige Nationalspieler könnte den Klub genauso wie Alaba nach der kommenden Saison ablösefrei verlassen. "Es ist auch entscheidend, wie letztlich die Gespräche mit David Alaba laufen", sagte Rummenigge der AZ angesprochen auf den 31-jährigen Innenverteidiger.