FC Bayern, News und Gerüchte - Hoeneß: "Mit Sancho war bei uns alles klar"

Uli Hoeneß spricht über eine Beinahe-Einigung zwischen Jadon Sancho und dem FCB. Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf ein schottisches Talent geworfen. Ilkay Gündogan glaubt, dass Ex-Teamkollege Leroy Sane bei den Münchnern für viel Freude und Spaß sorgen kann.

Die News und Gerüchte des Tages rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern - Hoeneß: "Mit Sancho war alles klar"

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Attraktivität von Konkurrent Borussia Dortmund in Hinsicht auf junge Talente gelobt. So sei zwischen BVB-Shootingstar Jadon Sancho und dem deutschen Rekordmeister schon "alles klar" gewesen, im "letzten Moment entschied er sich aber für Dortmund", sagte Hoeneß: "Im Sponsoring kommen sie an uns überhaupt nicht heran, aber damit haben sie unseren finanziellen Vorsprung ganz schön ausgeglichen."

Kritik hagelte es vom 68-Jährigen hingegen für die allgemeine Transferpolitik der Schwarz-Gelben. So würde der BVB zwar "hochtalentierte Spieler kaufen", diese später aber als "Verkaufsobjekte darstellen. Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein?", sagte Hoeneß.

Ganz anders werde dies beim FC Bayern gehandhabt. "Bei uns gibt es das überhaupt nicht. Wir holen Spieler für Bayern München. Und niemals, um daraus Geschäfte zu machen. Ein Spieler muss das Gefühl haben: Ich bin Bayern forever."

Jadon Sancho: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists 32 17 17 8 2 2 3 - - 1 1 1 44 20 20

FC Bayern München: Mit dieser Mannschaft gewann der FCB 1996 den UEFA-Pokal © imago images / WEREK 1/20 Vor gut 24 Jahren gewann der FC Bayern München den UEFA-Pokal. Im damals noch mit Hin- und Rückspiel ausgetragenen Endspiel setzten sich die Münchner mit 2:0 und 3:1 gegen Girondins Bordeaux durch, bei dem Bixente Lizarazu und Zinedine Zidane kickten. © imago images / Pressefoto Baumann 2/20 Treffer von Thomas Helmer und Mehmet Scholl legten im Olympiastadion die Grundlage (2:0), auch in Bordeaux gewann der FCB (3:1). Mit Jürgen Klinsmann feiert einer der Torschützen seinen 56. Geburtstag. Diese Spieler durften jubeln. © imago images / Fred Joch 3/20 Tor - OLIVER KAHN (180 Einsatzminuten im Finale): 1994 kam Kahn aus Karlsruhe, es sollte der erste Titel für die Torwart-Legende in München sein. Es folgten zahlreiche Erfolge und die dreimalige Wahl zum Welttorhüter. Heute Vorstand beim FCB. © imago images / Fred Joch 4/20 MICHAEL PROBST (ohne Einsatz, rechts im Bild): Zwei Jahre stand Probst beim FCB unter Vertrag, neben zwei Bundesliga-Einsätzen spielte er vorwiegend für die zweite Mannschaft. Es folgte der Wechsel zu unterklassigen Klubs, später auch als Trainer aktiv. © imago images / MIS 5/20 Abwehr - MARKUS BABBEL (180 Einsatzminuten): Der gebürtige Münchner blieb dem FC Bayern bis zu seinem 28. Lebensjahr treu und spielte danach in England und beim VfB. Dort auch als Trainer tätig und zuletzt in Australien. Nun Kandidat für die Bayern-U23. © imago images / Contrast 6/20 LOTHAR MATTHÄUS (180 Einsatzminuten): Der Rekordnationalspieler und einzige deutsche Weltfußballer gewann den UEFA-Cup bereits mit Inter, drei Jahre später auch beim Drama im Camp Nou dabei. Karriereende in den USA. © imago images / Pressefoto Baumann 7/20 THOMAS HELMER (180 Einsatzminuten): In jungen Jahren sechs Spielzeiten beim BVB, danach sieben Jahre in München, ehe er seine Laufbahn auf der Insel ausklingen ließ und sogar kurzzeitig bei der Hertha spielte. 70 Länderspiele, '96 Europameister. © imago images / Fred Joch 8/20 CHRISTIAN ZIEGE (180 Einsatzminuten): Eine weitere Spielzeit blieb er in München, danach wurde er auch in Italien mit Milan Meister und spielte drei Jahre bei den Spurs. Trainiert derzeit den österreichischen Drittligisten Saalfelden. © imago images / HJS 9/20 THOMAS STRUNZ (90 Einsatzminuten): Nach drei Jahren FCB kehrte er über Stuttgart wieder nach München zurück und gewann dort alles - auch wenn er vor allem dank Trapattoni in Erinnerung ist. 42-mal spielte er für Deutschland. © imago images / MIS 10/20 OLIVER KREUZER (90 Einsatzminuten): In den vergangenen zwei Jahrzehnten als Funktionär für den HSV, 1860 und nun den KSC tätig. Zuvor spielte der Innenverteidiger 184-mal für den FC Bayern. Auch Meister mit Basel in der Schweiz. © imago images / Fred Joch 11/20 Mittelfeld - CIRIACO SFORZA (180 Einsatzminuten): Seine beste Zeit hatte der Schweizer beim FCK, bei dem er auch seine Karriere beendete. Von dort wechselte er gleich zweimal nach München. Seitdem Trainer in der Schweiz (aktuell FC Wil). © imago images / Pressefoto Baumann 12/20 MEHMET SCHOLL (180 Einsatzminuten): Traf in beiden Final-Spielen. Mit 22 Jahren kam das Freistoß-Genie aus Karlsruhe und spielte für keinen anderen Verein mehr. 469 Spiele, 222 Torbeteiligungen, 13 nationale Titel - die Zahlen sprechen für sich. © imago images / Fred Joch 13/20 DIETER FREY (126 Einsatzminuten): Im Hinspiel ein-, im Rückspiel ausgewechselt. In vier Jahren beim FCB nur Ergänzungsspieler, gleiches gilt für die Zeit in Bremen. Seit 2013 arbeitet er als Mathe-Lehrer in Nürnberg und ist Co-Trainer der deutschen U18. © imago images / Fred Joch 14/20 DIETMAR HAMANN (90 Einsatzminuten): Wuchs in München auf und fasste dort im Profifußball Fuß. Seine beste Zeit hatte er allerdings in Liverpool, wo er am legendären CL-Final-Comeback entscheidend mitwirkte. Seit vielen Jahren TV-Experte. © imago images / MIS 15/20 Sturm - JÜRGEN KLINSMANN (180 Einsatzminuten): Setzte im Rückspiel den 3:1-Schlusspunkt. Seine fehlgeschlagenen Intermezzi als Bayern- und Hertha-Trainer täuschen darüber hinweg, welch überragender Stürmer er in den 90ern war. © imago images / Kicker/Eissner, Liedel 16/20 EMIL KOSTADINOV (75 Einsatzminuten): Der Bulgare durchlebte 1,5 semi-erfolgreiche Jahre im München, im Anschluss machte er fünf Spiele für Mainz 05. Stand 1994 beim WM-Viertelfinalsieg gegen Deutschland auf dem Platz. © imago images / Fred Joch 17/20 JEAN-PIERRE PAPIN (70 Einsatzminuten): Kam als Stürmerstar von Milan, floppte allerdings und war zwei Jahre später wieder weg. Tingelte in Frankreich durch die unteren Ligen, ehe er seine Trainerkarriere startete, seit Juli bei C'Chartres. © imago images / Fred Joch 18/20 MARCEL WITECZEK (35 Einsatzminuten): Der Mittelstürmer mit dem strammen Schuss spielte für Lautern, Bayern und Gladbach. 1987 bereits Torschützenkönig bei der U20-WM. In der Bundesliga immerhin mit 91 Torbeteiligungen. © imago images / Sven Simon 19/20 ALEXANDER ZICKLER (30 Einsatzminuten): Vielen Fans als ewiger Ersatzspieler in Erinnerung, traf er in 308 Spielen für den FCB stolze 70-mal. Ließ die Laufbahn in Salzburg ausklingen und startete dort ins Trainergeschäft. Derzeit Co-Trainer in Gladbach. © imago images / Horstmüller 20/20 Trainer - FRANZ BECKENBAUER: Der Weltmeister-Trainer von '90 löste im April den gescheiterten Otto Rehhagel ab, einen Monat später sollte für immer Schluss sein. Langjähriger Aufsichtsratsboss und seit 2009 Ehrenpräsident des FCB.

FCB: Hoeneß glaubt nicht an Salary Cap

Zudem sprach Hoeneß im Interview über eine mögliche Einführung eines Salary Caps, also einer Gehalt-Obergrenze für Spieler. "Das wird nicht funktionieren", hält der 68-Jährige ein festgelegtes Limit aber nicht als geeignetes Mittel gegen das zunehmende ökonomische Gefälle im europäischen Fußball.

"Bei der G14, dem früheren Zusammenschluss der großen europäischen Klubs, wurde mal ein Gentlemen's Agreement geschlossen, sich gegenseitig die Spieler nicht wegzukaufen", führte Hoeneß weiter aus: "Bis zur nächsten Sitzung hatten wieder zwei von den Größten den anderen was weggeholt. Da haben wir das beendet, bevor es überhaupt richtig losgegangen war."

Auch Play-offs oder eine Umverteilung der Fernsehgelder in Deutschland hält er nicht förderlich für mehr Spannung in der Bundesliga. Dagegen befürwortete er wie schon in der Vergangenheit die Abschaffung der 50+1-Regel, um Investoren die Übernahme von Klubs zu ermöglichen: "Da wäre ich sofort dabei. Wenn die Meinung ist, dass damit eine größere Chancengleichheit käme, wir würden nie dagegen stimmen."

A-Jugendfinale 2017: Das wurde aus den Krimi-Helden von BVB und FC Bayern © imago images /eibner 1/33 Vor über 30.000 Zuschauern im riesigen Dortmunder Stadion lieferten sich am 22. Mai 2017 die A-Junioren vom BVB und vom FC Bayern einen erbitterten Kampf. Wir blicken auf die Protagonisten von damals zurück. © imago images / thomas bielefeld 2/33 Vorweg: Das bessere Ende hatten die Dortmunder. Nach 120 turbulenten, aber torlosen Minuten musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nach 18 Schüssen stand es 8:7 und die Schwarzgelben als neuer Deutscher Meister fest. Aber jetzt zu den Aufstellungen ... © imago images / ulmer 3/33 BORUSSIA DORTMUND - EIKE BANSEN: Spielte fast seine ganze Jugend beim BVB, brachte es bei den Herren nur auf eine Handvoll Einsätze in der 2. Mannschaft. Hielt damals beim Stand von 7:7 den letzten Bayern-Elfer. Heute bei Zulte Waregem in Belgien. © imago images / Sven Simon 4/33 LUCA KILIAN: Schob damals souverän den Elfer zum 7:7 in die Maschen. Ging als 12-Jähriger zum BVB und durchlief parallel alle U-Nationalmannschaften des DFB. Ging im Sommer 2019 nach Paderborn und debütierte in der Bundesliga gegen Bayern. © imago images / team2 5/33 JAN-NIKLAS BESTE: War damals erster Schütze für den BVB und erzielte das 1:1. Schon als Achtjähriger beim BVB und als A-Jugendlicher mit einem Einsatz im DFB-Pokal über 90 Minuten bei den Profis. Aktuell bei Werder unter Vertrag, aber leider verletzt. © imago images / eibner 6/33 JULIAN SCHWERMANN: Spielte von 2011 bis Sommer 2020 beim BVB und von der U15 bis U18 für die DFB-Auswahlmannschaften. Wechselte gerade zum SC Verl, der in die 3. Liga aufgestiegen ist. Im Finale damals wurde er in der 70. Minute ausgewechselt. © imago images / ulmer 7/33 AMOS PIEPER: War der Held des Abends mit dem verwandelten Matchball zum 8:7. Verteidigte damals übrigens den Titel aus dem Vorjahr. 2019 ging es für ihn von Dortmunds Zweiter zur Arminia nach Bielefeld, mit der er den Bundesliga-Aufstieg feierte. © imago images /eibner 8/33 FELIX PASSLACK: Wechselte 2013 von RWO zum BVB und feierte zwei B-Jugend- und zwei A-Jugend-Titel in Folge. Feierte noch vor seinem 18. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt für den BVB. Zuletzt auf Wanderschaft: über Hoffenheim und Norwich nach Sittard. © imago images /eibner 9/33 DZENIS BURNIC: Kam als Achtjähriger zum BVB und debütierte zehn Jahre darauf in der Champions League und wenig später in der Bundesliga. Damals Kapitän und Schütze zum 4:4, heute bei Dynamo Dresden, dazwischen beim VfB Stuttgart. © imago images / thomas bielefeld 10/33 DOMINIK WANNER: Kam 2014 aus Mainz zum BVB und blieb bis zum Sommer 2020. Spielte nach der Jugend 40 Mal in der Regionalliga für Dortmunds Zweite. Aktuell leider vereinslos, damals zur 56. Minute ausgewechselt. © imago images / thomas bielefeld 11/33 ALEXANDER LAUKART: Der Hamburger Jung stieß als B-Jugendlicher zum BVB und gewann mit den A-Junioren zwei Meistertitel in Serie. Wechselte 2017 in die Eredivisie zu Twente Enschede. Seit 2019 in der 2. Liga in den Niederlanden bei Den Bosch. © imago images / defodi 12/33 DAVID KOPACZ: Kam 2007 als Achtjähriger zum BVB und spielte die komplette Jugend bei Schwarzgelb. Über die Zweite des VfB Stuttgart ging er 2019 zu Gornik Zabrze, wo er sein Profidebüt gab. Durchlief alle Jugendnationalteams Polens. © imago images / thomas bielefeld 13/33 ETIENNE AMENYIDO: Kam mit 13 zum BVB und spielte überaus erfolgreich in der Jugend. Über Dortmunds Zweite und VVV Venlo landete er beim VfL Osnabrück, mit dem er 2019 in die 2. Bundesliga aufstieg. Damals im Finale in der 78. Minute ausgewechselt. © imago images / thomas bielefeld 14/33 Eingewechselt - JANO BAXMANN: Kam in der 70. für Schwermann und verwandelte den Elfer zum 6:6. Kam damals als 17-Jähriger von Werder Bremen zum BVB. Inzwischen ist er in Florida und spielt für die Hatters, das Team der Stetson University. © imago images / eibner 15/33 ALEXANDER SCHULTE: War als zweiter BVB-Schütze an der Reihe und verschoss. Kam als 14-Jähriger von Dynamo Dresden nach Dortmund und feierte überaus erfolgreiche Jugendjahre. Beendete anschließend seine Karriere. © imago images /defodi 16/33 HÜSEYIN BULUT: Stieß als 11-Jähriger zum BVB und spielte nach der Jugendzeit ein paar Partien für die Zweite Mannschaft des BVB in der Regionalliga. Wechselte dann 2019 in die Türkei zu Göztepe, ist aber aktuell vereinslos. Verwandelte damals zum 5:5. © imago images / sven simon 17/33 JANNI SERRA: Ging mit 16 zum BVB und konnte sich nach der Jugendzeit auf Anhieb in der Zweiten durchsetzen. Kam dann über eine Leihe zum VfL Bochum zu Holstein Kiel, wo er sich zu einem guten Zweitligastürmer entwickelte. Traf im Finale zum 3:3. © imago images / sven simon 18/33 TRAINER BENJAMIN HOFFMANN: War damals schon ein Urgestein als Nachwuchstrainer beim BVB. Wurde 2019 noch mal Meister mit der A-Jugend des BVB und wechselte daraufhin zu Mainz 05. © imago images / ulmer 19/33 RON-THORBEN HOFFMANN: Kam mit 16 aus Leipzig in die Bayern-Jugend und hütete bereits 26-mal das Tor der zweiten Mannschaft. Die Zukunft ist offen, der gebürtige Rostocker wird mit einer Leihe zu Zweitligist Aue in Verbindung gebracht. © imago images / ulmer 20/33 FELIX GÖTZE: 2013 wechselte er aus der BVB-Jugend nach München, zu einem Profieinsatz kam er allerdings nicht. Götze ging nach Augsburg, wurde dort aber von einer langwierigen Hüftverletzung gestoppt. Nun ist eine Leihe denkbar. © imago images / eibner 21/33 MARCO FRIEDL: Immerhin 134 Minuten durfte der Verteidiger bei den Profis ran, regelmäßige Spielzeit bekam der Österreicher erst bei Werder, wohin er nach Leihe 2019 fest wechselte. In Bremen ist er meist gesetzt. © imago images / sven simon 22/33 MATTHIAS STINGL: Der damalige Kapitän, der im Elfmeterschießen patzte, wagte nach der Saison den Schritt zu Drittligist Paderborn. Durchsetzen konnte er sich dort nicht, nach zwei Jahren in Burghausen nun zum Studium in den USA. © imago images / otto krschak 23/33 JONATHAN MEIER: Durchlief die Nachwuchsteams der Löwen und des FCB, nach 19 Regionalliga-Spielen ging er für eine Millionensumme zu Mainz 05. Dort läuft der Linksverteidiger für die zweite Mannschaft auf und stand nur zweimal im Bundesliga-Aufgebot. © imago images / thomas bielefeld 24/33 ADRIAN FEIN: Erst wurde der beidfüßige Mittelfeldspieler nach Regensburg verliehen, dann zum HSV. In Hamburg war Fein absoluter Leistungsträger, nun kehrt er zurück. Der Münchner wird an der Saisonvorbereitung teilnehmen und hofft auf seine Chance. © imago images / ulmer 25/33 TIMOTHY TILLMAN: Verschoss den entscheidenden Elfer. Der Weg des Spielmachers führte nach drei Jahren FCB-Jugend auf Leihbasis zurück nach Nürnberg. Nach langer Verletzungspause schloss er sich im Januar der SpVgg Fürth an und schnupperte Zweitligaluft. © imago images /ulmer 26/33 NIKLAS TARNAT: Der Sohn der Bayern-Legende lief acht Jahre für die FCB-Jugend auf. In Hannover unterschrieb er vor einem Jahr seinen ersten Profivertrag. Für Einsätze in der 2. Liga reichte es beim Sechser noch nicht. © imago images / ulmer 27/33 MERITAN SHABANI: Der Offensivspieler hatte in der Saison 2018/19 maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Amateure in die 3. Liga, dann wechselte er für etwa 1,5 Mio. nach Wolverhampton. Bei seinem ersten Einsatz für die Profis erlitt er einen Kreuzbandriss. © imago images / ulmer 28/33 MANUEL WINTZHEIMER: In der U17 und U19 der Münchner traf der Mittelstürmer, wie er wollte. Beim HSV erhielt er kaum Spielpraxis, besser lief es zuletzt bei seiner Leihe nach Bochum. Nun will er auch bei den Rothosen richtig durchstarten. © imago images / eigner 29/33 BENJAMIN HADZIC: Über Stuttgart landete der bosnische Stürmer in Hannover und gab im Dezember 2018 sein Bundesliga-Debüt. Da er ansonsten nur in der Regionalliga kickte, versucht er seit Februar sein Glück beim österreichischen Zweitligisten Klagenfurt. © imago images / eibner 30/33 Eingewechselt - MAXIME AWOUDJA: 2019 sicherte sich der VfB die Dienste des Abwehrtalents und zahlte 1,5 Millionen. Zweimal kam er in Liga zwei zum Einsatz und patzte. Im Mai dann der Schock: Achillessehnenriss. Kehrt wohl erst 2021 zurück auf den Platz. © imago images / sven simon 31/33 YOUSEF EMGHAMES: Der Flügelstürmer wechselte nach dem Finale ablösefrei nach Hannover. Spielte dort ein Jahr regelmäßig für die zweite Mannschaft, ehe er vereinslos war und sich dem HSC in der Regionalliga anschloss. Mittlerweile wieder ohne Klub. © imago images / eibner 32/33 MARIO CRNICKI: Nach der Finalniederlage folgten zehn Spiele für die Bayern-Amateure, dann wechselte der kroatische Angreifer nach Zypern und kurze Zeit später nach Bosnien. Wie es in der kommenden Saison für ihn weitergeht, ist unklar. © imago images / ulmer 33/33 TRAINER HOLGER SEITZ: Nachdem er beim DFB arbeitete, ist er seit 2015 in verschiedenen Funktionen beim FC Bayern. Seit einem Jahr leitet er das NLZ, bei der Suche nach einem Hoeneß-Nachfolger für die Amateure ist wohl auch Vorgänger Seitz ein Thema.

Bayern hat Schotten-Talent auf dem Zettel

Laut einem Bericht der englischen BBC hat der FC Bayern ein Auge auf das schottische Talent Aaron Hickey von Heart of Midlothian geworfen. Der Linksverteidiger wäre demnach schon für umgerechnet 1,7 Millionen Euro zu haben und besitzt beim Klub noch einen Vertrag bis 2021.

Schon in der kommenden Woche soll der 18-Jährige nach München reisen und sich das Vereinsgelände an der Säbener Straße anschauen. Neben dem deutschen Rekordmeister gelten auch Serie-A-Klub Bologna sowie England-Zweitligist Sheffield Wednesday und der schottische Spitzenklub Celtic Glasgow als mögliche Interessenten.

Gündogan: Sane "wird bei Bayern für viel Spaß und Freude sorgen"

Manchester Citys Ilkay Gündogan hat im Interview mit dem kicker über den Wechsel von Leroy Sane von den Skyblues zum FC Bayern gesprochen. Er selbst werde seinen Nationalmannschaftskollegen als "Freund und Nachbarn" vermissen, ist sich aber sicher, dass sich der 24-Jährige beim deutschen Rekordmeister durchsetzen wird.

"Er wird sich seine Entscheidung gut überlegt haben, und ich wünsche ihm nur das Beste. Ich glaube, er kann bei Bayern München für viel Spaß und Freude sorgen, wenn er hoffentlich gesund bleibt", so Gündogan: "Und dann wird er auch in der Nationalmannschaft mindestens die gleiche Rolle wie vor seiner Verletzung spielen."

