FC Bayern, News und Gerüchte - Lothar Matthäus adelt Robert Lewandowski: Aktuell "bester Spieler der Welt"

Für Lothar Matthäus ist Stürmer Robert Lewandowski derzeit der "beste Spieler der Welt". Nach Christian Früchtl verleiht der FC Bayern auch Sarpreet Singh nach Nürnberg. News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Matthäus: Lewandowski aktuell "bester Spieler der Welt"

Ex-Bayern-Spieler Lothar Matthäus hat im Interview mit der Münchner Abendzeitung von der aktuellen Form von Robert Lewandowski geschwärmt. So sei der Pole aktuell nicht nur "der beste Stürmer der Welt, sondern der beste Spieler überhaupt. Über ihn muss man ohnehin nichts mehr sagen, er zeigt fantastische Leistungen."

Für Matthäus ist der FC Bayern daher auch der große Anwärter auf den Champions-League-Titel: "Wenn sie die Spielfreude aus den vergangenen Monaten zeigen, dieses Miteinander und diese Einstellung, dann können sie sich nur selbst im Weg stehen. Ich habe mir die Partien in den europäischen Ligen zuletzt angeschaut und muss sagen, dass kein Team nach der Corona-Pause so überzeugend gespielt hat wie der FC Bayern. Der FC Barcelona etwa, der im Viertelfinale ja Gegner der Münchner sein könnte, ist sehr enttäuschend aufgetreten. Deshalb ist Bayern Favorit Nummer eins auf den Titel."

Dass der FCB wegen der mehrwöchigen Pause einen Nachteil haben könnte, glaubt Matthäus nicht: "Der zweiwöchige Urlaub nach der Bundesliga und dem Pokalfinale hat den Spielern gutgetan, um noch mal Kräfte zu tanken."

Robert Lewandowski: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists 31 34 4 6 11 2 5 6 - 1 - - 43 51 6

FC Bayern München: Die U19-Rekordtorschützen im Ranking © imago images / MIS 1/22 Aus der Jugend des FC Bayern sind schon einige Talente zu Bundesliga-Profis und teils zu Stars herangewachsen. Einige Youngster verschwanden aber auch in der Versenkung. Wir zeigen die U19-Rekordtorjäger. Spoiler: Thomas Müller ist nur auf Platz vier. © imago images / Lackovic 2/22 Platz 18 - STEFFEN SCHNEIDER: 13 Tore. Hat den Durchbruch nie geschafft. Abgesehen von kurzen Stationen in Ingolstadt und Aalen spielte er ausschließlich in unterklassigen Ligen. Aktuell spielt er beim SSC Juno Burg. © imago images 3/22 Platz 18 - GEORG NIEDERMEIER: 13 Tore. Der Innenverteidiger schaffte es nicht, sich bei den Profis zu etablieren und ging 2010 zum VfB Stuttgart. Nach einigen guten Jahren wechselte er nach Freiburg. Aktuell ist der 34-Jährige vereinslos. © imago images 4/22 Platz 18 - MILOS PANTOVIC: 13 Tore. Der Rechtsaußen kehrte den Bayern 2018 den Rücken, nachdem er keine Chance bei den Profis hatte. Seither stürmt er für den VfL Bochum (Vertrag bis 2021). In der letzten Spielzeit kam er auf 20 Einsätze. © imago images / Weckelmann 5/22 Platz 18 - MEHMET EKICI: 13 Tore. 2011 wechselte er für fünf Millionen Euro zu Werder Bremen, ehe seine Leistungen abbauten und er zu Trabzonspor in die Türkei wechselte. Bei Fenerbahce wurde sein Vertrag jüngst aufgelöst. Der 30-Jährige ist vereinslos. © getty 6/22 Platz 15 - MERITAN SHABANI: 15 Tore. Er stand mehrmals im Bundesliga-Kader und kam auch zu zwei Kurzeinsätzen. 2019 folgte dann der Wechsel zur U23 der Wolverhampton Wanderers für 1,5 Millionen Euro. Aktuell fällt er mit einem Kreuzbandriss aus. © imago images / Rust 7/22 Platz 15 - DOMINIK ROHRACKER: 15 Tore. Ging 2010 von der FCB-Reserve zum SV Sandhausen, um anschließend bei mehreren unterklassigen Klubs zu landen. Seit 2019 spielt er für den Sechstligisten TSV Kornburg. © getty 8/22 Platz 15 - MALIK TILLMAN: 15 Tore. Bayern verlängerte den Vertrag des Offensivmanns bereits bis 2023, ihm wird der Sprung zu den Profis zugetraut. Zudem steht er im CL-Kader gegen Chelsea. Um Spielpraxis zu sammeln, könnte er ausgeliehen werden. © imago images / Action Pictures 9/22 Platz 14 - JOSHUA ZIRKZEE: 16 Tore. Eine der Erfolgsgeschichten der Saison! Der Stürmer traf nur kurz nach Einwechslung bei seinem Profi-Debüt und sorgte für einen knappen Sieg gegen Freiburg. Es folgten drei weitere Tore. © imago images / Lackovic 10/22 Platz 12 - YANNICK KAKOKO: 17 Tore. Nach Stationen bei Aalen, Wehen und Mannheim ging es für den Mittelfeldspieler bergab. Seit 2019 spielt er für den luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen. © imago images / Schiffmann 11/22 Platz 12 - DOMINIK MARTINOVIC: 17 Tore. Nach seiner Zeit bei Bayerns U19 spielte er zwei Jahre für die Reserve von RB Leipzig. Über Wehen und Großaspach ist er mittlerweile beim Drittligisten Waldhof Mannheim gelandet. © imago images / Laci Perenyi 12/22 Platz 10 - SANDRO WAGNER: 18 Tore. Nachdem es erst mit dem großen Sprung zu den Profis nicht klappte, meldete er sich über Umwege zurück. Bei D98 und Hoffe erlebte er seinen zweiten Frühling, ehe er 2018 an die Isar zurückkehrte. Karriereende 2020. © imago images / Lackovic 13/22 Platz 10 - MARIUS DUHNKE: 18 Tore. Der Gang zu den Profis blieb ihm verwehrt. Es folgten Stationen bei den Traditionsvereinen Wacker Burghausen und der SpVgg Unterhaching. Zur neuen Saison spielt er für den TSV Ampfing in der sechsten Liga. © getty 14/22 Platz 8 - OLIVER MARKOUTZ: 19 Tore. Nachdem seine Zeit bei den FCB-Amateuren abgelaufen war, folgte eine einjährige Leidenszeit ohne Verein. In Österreich bei St. Pölten fasste er 2015 wieder Fuß im Profigeschäft. Seit 2019 spielt er für Klagenfurt. © imago images 15/22 Platz 8 - DENIZ YILMAZ: 19 Tore. Nach Stationen in Mainz, Paderborn und in der Türkei verschwand das einstige Mega-Sturmtalent in der Versenkung. Seit Sommer 2019 besitzt der inzwischen 32-Jährige keinen Vertrag mehr und ist somit vereinslos. © getty 16/22 Platz 6 - MICHAEL EBERWEIN: 21 Tore. Von der Münchner U19 wechselte er 2015 zur Reserve-Mannschaft von Borussia Dortmund. Über Fortuna Köln landete er schließlich bei Holstein Kiel. Bei den Störchen hat der 24-Jährige einen Vertrag bis 2021. © imago images / Lackovic 17/22 Platz 6 - NICOLA SANSONE: 21 Tore. 2011 bekam er die Chance, zum traditionsreichen Klub AC Parma in sein Heimatland Italien zu wechseln. Nach Stationen bei Sassuolo und Villarreal steht er seit 2019 beim FC Bologna unter Vertrag. © getty 18/22 Platz 5 - OLIVER BATISTA MEIER: 25 Tore. Er hatte großen Anteil an der überraschenden Drittliga-Meisterschaft in dieser Saison. Seine Zukunft für die neue Saison ist noch ungeklärt. Auch eine Leihe zu einem Bundesligisten gilt als möglich. © imago images / ExSpo 19/22 Platz 4 - THOMAS MÜLLER: 26 Tore. Der mit Abstand erfolgreichste Spieler, der in diesem Ranking auftaucht. Müller wurde 2009 zu den Profis hochgezogen und sorgt seitdem für Furore. Nach einem Durchhänger überzeugte er in der Saison 2019/20 wieder. © getty 20/22 Platz 3 - KEVIN FRIESENBICHLER: 27 Tore. Von den Bayern-Amateuren wechselte er 2014 zur zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon. Im Januar 2020 wechselte er ablösefrei vom VfL Osnabrück zu Sturm Graz. © imago images / Sportfoto Rudel 21/22 Platz 2 - BORUT SEMLER: 31 Tore. Verließ den FC Bayern 2007 und machte sich anschließend einen Namen als Wandervogel. Einige Jahre spielte er in Russland und Kasachstan. Inzwischen geht er in Österreichs unterklassigen Ligen auf Torejagd. © getty 22/22 Platz 1 - MANUEL WINTZHEIMER: 42 Tore. Der inzwischen 21-Jährige wechselte 2018 zum Hamburger SV. Nach einer einjährigen Leihe kehrt der Stürmer zur neuen Spielzeit zu den Rothosen zurück.

FCB: Auch Singh per Leihe nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat erneut beim FC Bayern zugeschlagen und nach Christian Früchtl auch Sarpreet Singh für eine Saison ausgeliehen. Der neue Sportvorstand Dieter Hecking beschreibt Singh in einer Pressemitteilung als "Top-Talent" und "herausragenden Spieler" bei Bayern II.

"Die Ideen von Dieter Hecking und Robert Klauß haben mich sofort überzeugt", wird der 21-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert. "Ich möchte den nächsten Schritt machen und meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Klub eine erfolgreiche Saison spielt. Jetzt freue ich mich auf das Team und das erste Training am Samstag."

Singh kam in der abgelaufenen Spielzeit in 22 Drittliga-Einsätzen auf sieben Tore und sieben Vorlagen. Außerdem feierte er im Dezember als Joker sein Profidebüt beim 6:1 gegen Bremen und stand am vorletzten Bundesliga-Spieltag erstmals in der Startelf von Hansi Flick.

FC Bayern - FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Bayern müssen neben Benjamin Pavard (Bänderverletzung an der Fußwurzel) kurzfristig auch auf Kingsley Coman verzichten. Wie Trainer Hansi Flick auf der gestrigen Pressekonferenz bestätigte, fehlt der Franzose aufgrund muskulärer Probleme. Dafür könnten Thiago und Philippe Coutinho in die Startelf rücken.

Bayern : Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coutinho - Lewandowski

: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coutinho - Lewandowski Chelsea: Willy Caballero - Zouma, Rüdiger, Christensen - Kanté, Kovacic - James, Mount - Barkley - Abraham, Giroud

FC Bayern: Der Terminplan in der Champions League

Heute Abend (21 Uhr) muss der deutsche Rekordmeister zum Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) antreten. Verfolgen könnt Ihr die Partie in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker.