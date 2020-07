FC Bayern: Pressekonferenz mit Karl-Heinz Rummenigge zur Audi Digital Summer Tour heute live im Liveticker

Im Rahmen der Audi Digital Summer Tour 2020 stellt sich heute Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge den Fragen der Medienvertreter. Im Liveticker versorgen wir Euch mit allen Aussagen von Rummenigge sowie den weiteren Anwesenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Rummenigge-PK bei der Audi Digital Summer Tour heute im Liveticker

Rummenigge über die Zukunft des FC Bayern in den USA:

"Wir hoffen, dass es nur dieses Jahr so abläuft und wir nächstes Jahr wieder in Echt den China- und USA-Markt besuchen können."

Rummenigge über die finanziellen Auswirkungen der Pandemie:

"Die gesamte Welt und jede Branche ist betroffen, der Fußball macht da keine Ausnahme. Wir sind froh, dass wir die Saison beendet konnten. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein gutes Beispiel gegeben, hoffentlich schaffen wir das auch in der Champions League. Ich der kommenden Saison ist ein größerer Einbruch zu erwarten, wenn wir alles miteinbeziehen aus dem Merchandise und dem Ticketing."

Rummenigge über das City-Urteil:

"Es ist schwer, ein Urteil zu treffen. Ich glaube, das CAS-Urteil ist deshalb zustande gekommen, weil der UEFA-Bereich, der für die Champions League zuständig ist, keine gute Arbeit gemacht hat. Nun hat der CAS die Strafe über den Haufen geworfen. Glückwunsch an Manchester City und meinen Freund Pep Guardiola."

Wacker über Veränderungen durch Corona:

"Es gibt keine Erfahrung bezüglich einer solchen Pandemie. Wir haben durch die digitale Welt die Gelegenheit, uns mit unseren Fans zu verbinden. In China ist fast alles wieder wie zuvor, in den USA ist es noch schwierig, was die Arbeit in unserem Büro in New York angeht."

Wacker über die Pläne:

"Wir wollten eigentlich nach China reisen und zwei Spiele machen, also mussten wir kreativ werden und eine Lösung zu finden. Also haben wir die Audi Digital Summer Tour ins Leben gerufen, um uns mit unseren Fans zu verbinden. Wir sind die größte Sportfamilie der Welt. Neun Tage der Sommer-Tour wird es eine Highlight-Show in München und Shanghai. Wir haben unser Trikot mit einem Teamtraining vorgestellt, dass wir live übertragen und werden damit am 31. Juli spielen."

Rummenigge über die Audi Tour:

"Wir können leider nicht unsere Audi Tour wie im Vorjahr machen, als wir in den USA waren. Kollege Wacker hatte die fantastische Idee, eine digitale Tour zu machen. Wir wollen sehr nah bei unseren Fans sein, dass wir der größte Klub der Welt und über 290.000 Mitglieder haben. Viele Fans haben wir auch in den USA und China und wollen diese dem FC Bayern näher bringen."

Los geht's. Pressesprecher Dieter Nickles berüßt die Anwesenden und die Journalisten, heute auf Englisch.

Vor Beginn:

In der Vorbereitung auf die Entscheidung in der Champions League am 31. Juli trifft der FCB am Bayern-Campus auf Olympique Marseille. Die Digital Summer Tour erstreckt sich vom 25. Juli bis zum 2. August.

Vor Beginn:

Im vergangenen Jahr noch reiste der FCB im Rahmen der Summer Tour in die USA, aufgrund der Corona-Pandemie muss dieses Jahr darauf verzichtet werden. Folglich hat der FC Bayern ein alternatives Programm für seine Fans auf der ganzen Welt zusammengestellt.

Vor Beginn:

Los geht's um 13.30 Uhr, neben dem Vorstandsvorsitzenden Rummenigge werden auch Jörg Wacker (Vorstand für Internationalisierung und Strategie) und Henrik Wenders (Senior Vice President Brand at Audi AG) sprechen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Karl-Heinz Rummenigge im Rahmen der Audi Digital Summer Tour des FC Bayern.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Karl-Heinz Rummenigge heute im Liveticker

Der FC Bayern überträgt die Presserunde mit Rummenigge, Wacker und Wenders im Livestream. Sowohl auf der Homepage des FCB wie auch auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal könnt Ihr auf die Bewegtbilder der PK zugreifen.

FC Bayern: Die weiteren Termine in der Champions League

Weiter geht es für den FCB am 8. August mit dem Rückspiel gegen den FC Chelsea, das nach dem 3:0 an der Stamford Bridge nur noch Formsache zu sein scheint. Im Viertelfinale wartet Napoli oder Barca.