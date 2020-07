FC Bayern holt das 13. Double der Vereinsgeschichte: Die furchterregende Gier nach Erfolg

Der FC Bayern bezwingt Bayer Leverkusen mit 4:2 und sichert sich das 13. Double der Klubgeschichte. Die Unersättlichkeit der Münchner ist mittlerweile beängstigend.

Die Stille am Olympischen Platz wurde lediglich durch das Rotorengeräusch eines Hubschraubers durchbrochen, der einsam am Berliner Himmel verweilte. Zwei Polizeiautos waren in Stellung gebracht worden und säumten nun, um 18:30 Uhr, den Weg zwischen Stadion und S-Bahnhaltestelle. Tröpfchenweise trudelten Menschen ein, schossen Fotos und gingen gleich im Anschluss wieder ihrer Wege.

Nur wenig, höchstens das im DFB-Grün gehaltene Banner mit der Aufschrift "Anmeldung" sowie einige neongelb-bewesteten Ordner*innen, deutete darauf hin, dass hier in rund anderthalb Stunden das Endspiel um den nationalen Pokal zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern stattfinden würde. Steppenläufer, also jene kugelförmigen Gras-Gebilde, die in Western-Filmen häufig als Stilmittel für Tristesse herhalten, hätten die Szenerie noch klischeehaft vervollständigt. Finalstimmung in Corona-Zeiten.

Ein junger Mann mit Leverkusen-Trikot und -Cap, Bayer-Schals an Hals und Handgelenken, betrat das Gelände. Ganz langsam näherte er sich dem Einlasszaun, der auch an diesem Samstag für die Fans geschlossen bleiben sollte. Merklich sentimental blickte er durch die Streben. Mehrere Minuten lang, als wolle er das altehrwürdige Olympiastadion beschwören, dass es der Werkself doch wohlgesonnen sein möge - so, wie vor 27 Jahren, als die Rheinländer ihren letzten Titel ebenda gewannen.

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokalfinale © imago images 1/31 Der FC Bayern hat sich zum 20. Mal zum DFB-Pokalsieger gekrönt. Beim 4:2-Sieg im Endspiel gegen Bayer Leverkusen überzeugte vor allem ein Mittelfeldspieler. Beim Gegner schwächelte die Defensive. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/31 LUKAS HRADECKY: Sah beim 0:2 durch Gnabry schon nicht sonderlich gut aus, das slapstickhafte 0:3 ging dann gänzlich auf seine Kappe. Ein gebrauchter Abend für den endspielerfahrenen Finnen. Note: 5. © imago images 3/31 LARS BENDER (bis 82.): Verteidigte auf der rechten Seite und hatte Coman über weite Strecken des Spiels im Griff. Mit einer Bilanz von nahezu 60 Prozent der zweikampfstärkste Leverkusener. Note: 3,5. © imago images 4/31 SVEN BENDER: Auch der normalerweise sehr zuverlässige Innenverteidiger war beim 0:3 nicht auf der Höhe. Dafür traf er auf der anderen Seite zum 1:3 aus Bayer-Sicht. Note: 4. © imago images 5/31 EDMOND TAPSOBA: Provozierte das unnötige Foulspiel, welches Alaba eiskalt per Freistoß ausnutzte. Auch ansonsten war der Youngster mit der starken Bayern-Offensive überfordert und leistete sich immer wieder Flüchtigkeitsfehler. Note: 5. © imago images 6/31 WENDELL: War mitverantwortlich dafür, dass Gegenspieler Gnabry zum 2:0 einschieben konnte und wirkte insgesamt etwas hektisch. Gewann nur 38 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 4. © imago images 7/31 CHARLES ARANGUIZ: Der Chilene war bemüht, Struktur ins Spiel zu bringen und zählte definitiv zu den besseren Spielern aufseiten der Werkself. Note: 3,5. © imago images 8/31 JULIAN BAUMGARTLINGER (bis 45.): Der Österreicher fand im defensiven Mittelfeld keinen Zugriff und gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Bei seiner Auswechslung zur Halbzeit hatte er lediglich 21 Ballaktionen verbucht. Note: 4,5. © imago images 9/31 MOUSSA DIABY: Im ersten Durchgang noch mit wenig Durchschlagskraft gegen Davies, nach dem Seitenwechsel mit einigen guten Aktionen. Eine starke Vorarbeit hätte Volland eigentlich veredeln müssen. Note: 3,5. © imago images 10/31 NADIEM AMIRI (bis 45.): Sollte als Zehner für die kreativen Momente sorgen. Diese blieben allerdings weitestgehend aus. Wurde in der Pause durch Volland ersetzt. Note: 4. © imago images 11/31 LEON BAILEY (bis 76.): Der auffälligste Offensivakteur bei Bayer. Bailey traute sich gegen Pavard häufig ins Eins-gegen-Eins und zeichnete für die eine oder andere gefährliche Aktion verantwortlich. Etwas Zählbares sprang jedoch nicht heraus. Note: 3,5. © imago images 12/31 KAI HAVERTZ: Zunächst als Neuner aufgeboten, fand Havertz in den ersten 45 Minuten kaum statt. Auch er steigerte sich in Halbzeit zwei etwas, allerdings leistete er sich ungewöhnlich viele Ballverluste (17). Am Ende noch mit einem Elfmetertor. NOTE: 4. © imago images 13/31 KEREM DEMIRBAY (ab 46.): Mit ihm kam deutlich mehr Schwung ins Spiel. Demirbay war nach seiner Einwechslung sofort präsent und sicherte sich viele Bälle (43 Ballaktionen). Außerdem bereitete er das zwischenzeitliche 1:3 vor. Note: 3. © imago images 14/31 KEVIN VOLLAND (ab 46.): Kam zur Halbzeit ins Spiel und hätte beinahe auf 1:2 verkürzt. Nach mustergültiger Hereingabe von Diaby semmelte der Angreifer aber über die Kugel. Zog in jedem seiner Zweikämpfe den Kürzeren. Note: 4,5. © imago images 15/31 KARIM BELLARABI (ab 76.): Hatte in der Schluss-Viertelstunde noch ein paar gute Aktionen und hätte sich vermutlich in die Torschützenliste eingetragen. Diaby brachte einen Querpass jedoch nicht an den Mann. Keine Bewertung. © imago images 16/31 MITCHELL WEISER (ab 82.): Trat nicht in Erscheinung. Keine Bewertung. © imago images 17/31 MANUEL NEUER: Verlebte eine entspannte erste Hälfte, in der die Leverkusener keinen einzigen Schuss auf sein Tor abgaben. Bekam nach der Pause mehr zu tun, war beim Gegentor aber machtlos. Sammelte beim Lewandowski-Treffer einen Assist. Note: 2,5. © imago images 18/31 BENJAMIN PAVARD: War trotz leichter Geschwindigkeitsdefizite im Duell mit Bailey meist zur Stelle, wenn er zur Stelle sein musste. Investierte wenig im Spiel nach vorne. Souveräner Auftritt - nicht mehr, nicht weniger. Note: 3,5. © imago images 19/31 JEROME BOATENG (bis 69.): Zeigte wieder einmal einen bärenstarken Auftritt im Abwehrzentrum, den er mit seiner Rettungsaktion in der 63. Minute veredelte. Bei dieser Grätsche verletzte sich Boateng und musste vom Feld. Note: 2. © imago images 20/31 DAVID ALABA: Löffelte die überlegenen Bayern mit seinem herrlichen Freistoß schon früh auf Siegkurs und war auch defensiv auf der Hut - bis zur 63. Minute, als er unmotiviert ins Luftduell mit Bender ging und Leverkusen noch einmal herankam. Note: 3. © imago images 21/31 ALPHONSO DAVIES: Eroberte die mit Abstand meisten Bälle (19) aufseiten der Flick-Elf. Hielt sich mit Offensivaktionen aber zurück - auch, weil er den schnellen Diaby als Gegenspieler hatte. Verschuldete in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Note: 3,5. © imago images 22/31 JOSHUA KIMMICH: Rechtfertigte eindrucksvoll, warum er seinen Trainern jahrelang mit dem Wunsch in den Ohren lag, ihn von der rechten Abwehrseite ins Mittelfeld zu beordern. Schmiss sich in jeden Zweikampf und bereitete das 2:0 vor. Note: 1,5. © imago images 23/31 LEON GORETZKA: Überragte mit einer starken Passquote von 87,5 Prozent und kreierte viele Offensivaktionen, präsentierte sich aber glücklos im Abschluss. Defensiv überwiegend solide und gewohnt kampfstark. Note: 3. © imago images 24/31 SERGE GNABRY: Aktivposten auf der rechten Offensivseite des FCB. War an zahlreichen gefährlichen Angriffen beteiligt und belohnte sich selbst mit seinem Treffer zum 2:0. Note: 2,5. © imago images 25/31 THOMAS MÜLLER: Arbeitete stark gegen den Ball, verlor aber auch die meisten Bälle (22) aller Bayern-Spielern. Blieb offensiv bis auf einen eher zufällig zustande gekommenen Abschluss in der 22. Minute blass. Note: 3,5. © imago images 26/31 KINGSLEY COMAN (bis 64.): Agierte auf dem linken Flügel zunächst auffällig, machte aber zu wenig aus den ihm sich bietenden Chancen wie in der 10. Minute, als er Hradecky aus guter Position in die Arme schoss. In Hälfte zwei kein Faktor. Note: 4. © imago images 27/31 ROBERT LEWANOWSKI: Traf erst mit kräftiger Unterstützung von Hradecky und schnürte in den Schlussminuten auch noch per Lupfer den Doppelpack. Ein normaler Lewandowski eben. Note: 1,5. © imago images 28/31 IVAN PERISIC (ab 64.): Ersetzte Coman und prüfte Hradecky wenig später mit einem satten Schuss. Bereitete in der Schlussphase das 4:1 durch Lewandowski stark vor und wurde so seinem Ruf als Edeljoker wieder einmal gerecht. Note: 2. © imago images 29/31 LUCAS HERNANDEZ (ab 69.): Kam für den angeschlagenen Boateng und rückte auf die halblinke Innenverteidigerposition von Alaba. Machte seine Sache sehr souverän. Note: 3. © imago images 30/31 PHILIPPE COUTINHO (ab 87.): Ersetzte Gnabry kurz vor Ende. Ein taktischer Wechsel. Keine Bewertung. © imago images 31/31 THIAGO (ab 87.): Durfte wie Coutinho noch ein paar Minuten anstelle von Müller mitwirken. Keine Bewertung.

DFB-Pokal: Bayern erstickt Leverkusener Hoffnungen im Keim

Jegliche Hoffnung sollte schon bald im Keim erstickt werden. Nur 16 Minuten, nachdem das erste Geisterfinale der Pokalgeschichte angepfiffen worden war, zappelte der Ball bereits im Netz der Leverkusener, weil David Alaba ein Freistoß-Kunstwerk geschaffen hatte. Acht Minuten später zog Serge Gnabry aus spitzem Winkel ab und sorgte dafür, dass Lukas Hradecky die Kugel abermals aus dem Netz holen musste.

Die Münchner dominierten das Geschehen bis zum Halbzeitpfiff nach Belieben, ließen Bayer 04 überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Neun zu eins lautete die Torschussstatistik im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz deutlich verbessert, kam zu einigen sehr guten Möglichkeiten, ließ aber zumeist die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Die war auf der anderen Seite in Person von Robert Lewandowski zu finden. Zweimal, davon einmal unter gütiger Mithilfe Hradeckys, traf der Pole mitten ins Leverkusener-Herz und brachte somit den 20. DFB-Pokalsieg und das 13. Double der Bayern-Historie mit einem 4:2-Sieg unter Dach und Fach.

FC Bayern: Robert Lewandowski mit 51. Tor - Flick fliegt durch die Luft

"Wir haben richtig gut gespielt, haben vorne attackiert und standen defensiv gut", resümierte der Torjäger vom Dienst, der seine Trefferausbeute in dieser Saison auf 51 schraubte, nach der Partie. Er schob nach: "In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind und Pokalsieger werden wollen."

FCB-Übungsleiter Hansi Flick, der nach dem Sieg von seinen Mannen mehrmals hintereinander in die Luft geworfen worden war, sagte auf der Pressekonferenz: "Ich habe nicht gedacht, dass meine Mannschaft so stark ist und mein Gewicht hochkatapultieren kann. Es war schön, einfach mal ein bisschen zu fliegen. Mir bedeutet das vor allem für die Mannschaft sehr viel. Weil sie in den vergangenen Wochen sensationell gespielt hat."

Besonders die erste Halbzeit sei "beeindruckend" gewesen. Tatsächlich ist das, was der 55-Jährige mit seinem Team erreicht hat, mindestens beeindruckend. Der Sieg über Leverkusen war der 17. Pflichtspielerfolg in Serie für die Bayern, keinem Team im deutschen Profi-Fußball ist dies je zuvor gelungen.

© imago images / Matthias Koch

Manuel Neuer: "Wir haben erlebt, wie motiviert und hungrig der FC Bayern ist"

Doch nicht nur die Bestmarken, die diese Münchner Mannschaft aufstellt, nehmen langsam beängstigende Formen an. Vielmehr imponiert die nicht statistisch messbare Art und Weise, die unbändige Gier nach Erfolg und die Geschlossenheit. "Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie motiviert und hungrig der FC Bayern ist", sagte Kapitän Manuel Neuer. "Was wir erreicht haben, ist etwas ganz Besonderes. Die Einstellung war sensationell." Und das eben nicht nur in den Begegnungen, in denen es um etwas Zählbares ging.

In den vergangenen Wochen war mehrfach deutlich zu erkennen, wie gut es um die Einstellung bestellt ist. Als die Meisterschaft bereits in trockenen Tüchern war, wurden die sportlich irrelevanten Spiele gegen den SC Freiburg und den VfL Wolfsburg dennoch mit maximaler Professionalität und Seriösität angegangen, letztlich souverän gewonnen.

Dass beispielsweise selbst nach einem eigentlich unbedeutenden Tor zum 3:0 in Wolfsburg Jubeltrauben gebildet werden, allen voran Spieler wie Alaba, Joshua Kimmich, Thomas Müller ihre Freude herausbrüllen, steht sinnbildlich dafür, dass derzeit nahezu alles passt. "Wenn man die Spiele gesehen hat, dann hat man gemerkt, wie motiviert und fokussiert die Mannschaft war und wie viel Spaß sie am Fußball hat", lobte Flick.

Tops und Flops der Bundesliga-Saison 2019/20: Big City, Bigger Hansi, Biggest Loser © imago images 1/32 Die wohl ungewöhnlichste Bundesliga-Saison der Geschichte ist beendet. Neben der Corona-Zwangspause kam es zu jede Menge irren Szenen und Aktionen. SPOX hat die Tops und Flops der Spielzeit 2019/20 zusammengestellt. © imago images / Tim Rehbein 2/32 FLOPS - Schalke 04: Nachdem S04 im Winter noch auf Rang fünf gestanden hatte, folgte eine völlig verheerende Rückrunde. Schalke blieb 16 Spiele in Folge ohne Sieg! Die Bilanz: 9 Punkte, 9 Tore und 37 Gegentore. © imago images / Revierfoto 3/32 Nübel und Schubert: Eine Teil-Erklärung der fatalen Schalker Rückrunde liefert die Torwart-Problematik. Markus Schubert und Alexander Nübel patzten förmlich um die Wette. Auch Trainer David Wagner machte keine gute Figur. © imago images / RHR-Foto 4/32 Clemens Tönnies: Der S04-Aufsichtsratschef sorgte mit einer rassistischen Aussage im Sommer für einen Eklat. Viele Fans forderten einen Rausschmiss - es folgte aber nur eine Pause für drei Monate. © imago images / RHR-Foto 5/32 Der Corona-Ausbruch in seinem Schlachtbetrieb, bei dem sich 1500 Mitarbeiter infizierten, sorgte für noch mehr Rücktrittsforderungen gegen Tönnies. Die Schalke-Anhänger gingen auf die Barrikaden. Fortsetzung ungewiss ... © imago images / Jan Hübner 6/32 Jürgen Klinsmann: Es sollte der ganz große Wurf werden! Das Klinsi-Comeback endete aber in einem Desaster. Nachdem er bereits im Aufsichtsrat saß, sollte der Ex-Bundestrainer als Trainer die Hertha retten … © imago images / Mausolf 7/32 Nach vier Transfers für 78 Mio. Euro im Winter und 76 Tagen war aber schon wieder Schluss! Klinsmann trat, ohne Preetz und Co. Bescheid gegeben zu haben, von seinem Amt zurück - per Facebook. Es folgte eine Abrechnung. © imago images / Bernd König 8/32 Zwei Wochen später erschien das Protokoll seiner Hertha-Zeit in der Sport Bild: Man könnte es auch als Generalabrechnung mit Preetz und den Spielern bezeichnen. Erst unter Bruno Labbadia wurde es wieder ruhiger in Berlin. © imago images / Metodi Popow 9/32 Salomon Kalou: Zu ruhig für den Ivorer! Kurz vor dem Neustart nach der Corona-Pause zeigte Kalou in einem Livestream, der suggerierte, dass bei Hertha die Hygienevorschriften missachtet würden. Es folgte seine Suspendierung. © imago images / Jürgen Fromme 10/32 BVB im Meisterschaftsrennen: Unter Trainer Lucien Favre will es einfach nicht klappen. Wieder war es möglich, die Bayern zu knacken, wieder verspielte der BVB zu viele Punkte zu leichtfertig. Am Ende landete man mal wieder auf Platz zwei. © imago images / Witters 11/32 Werder Bremen: Mit Hängen und Würgen hat sich der Nordklub noch in die Relegation gerettet. Am letzten Spieltag gewann das Kohfeldt-Team mit 6:1 gegen Köln, während Düsseldorf verlor. Nun wartet Heidenheim. © imago images / Nordphoto 12/32 Fortuna Düsseldorf: Mit einem 0:3 bei Union Berlin verspielte die Fortuna die Relegation und muss somit den Gang in die 2. Liga antreten. Der Trainerwechsel von Friedhelm Funkel zu Uwe Rösler brachte nicht die erhoffte Rettung. © imago images / Sascha Meiser 13/32 Mario Götze: Auch nach seiner Rückkehr nach Dortmund konnte er nicht mehr an die Leistungen aus alten Tagen anknüpfen. Unter Favre spielte er gar keine Rolle. Im Sommer wird sich der Weltmeister einen neuen Verein suchen. © imago images / Pakusch 14/32 VAR: Das alte Thema … Auch in dieser Saison funktionierte die Abstimmung zwischen dem Kölner Keller und den Schiedsrichtern nicht immer reibungslos. Trotz moderner Technik wird der Videobeweis wohl nie kritikfrei bleiben. © imago images 15/32 David Abraham vs. Christian Streich: Nach dem 1:0 zwischen Freiburg und Frankfurt sprach keiner mehr von Fußball. SGE-Verteidiger Abraham hatte nach einem Bodycheck gegen Trainer Streich die Rote Karte gesehen. © getty 16/32 Es war vermutlich der Frust, der Abraham zu dieser Aktion trieb. Zudem hatte Streich einen ins Aus rollenden Ball passieren lassen. Nach einer Rudelbildung sah Freiburgs Grifo aufgrund eines Würgegriffs ebenfalls die Ampelkarte. © imago images 17/32 Abraham entschuldigte sich zwar noch auf dem Spielfeld bei Streich, der Gang vor das Sportgericht blieb ihm aber nicht erspart. Es folgte eine wochenlange Sperre und eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro. © imago images / Bernd Feil 18/32 TOPS - Robert Lewandowski: Mit 34 Saisontreffern krallte sich der Pole die Torjägerkanone. Es war die beste Saison in der Karriere des Stürmers. Zudem traf er auch in der Königsklasse und im Pokal am laufenden Band. © imago images / Sven Simon 19/32 Thomas Müller: Rückkehr zu alter Stärke! Mit 21 Vorlagen übertraf der 30-Jährige den Bundesliga-Saisonrekord von Kevin De Bruyne. Und nebenbei steuerte er noch acht Treffer zur 30. Deutschen Meisterschaft der Münchner bei. © imago images / Sven Simon 20/32 Hansi Flick: Trat im November die Nachfolge von Niko Kovac an und drückte den Bayern seinen Stempel auf. Nachdem man noch im Dezember Siebter war, wurden die Münchner am Ende mit sieben Punkten Vorsprung Meister. © imago images / Sven Simon 21/32 Flick führte Spieler wie Müller und Boateng zu alter Stärke zurück und verbreitete mit seinem Offensivfußball Angst und Schrecken (100 Tore). Nur gegen Leverkusen und Gladbach ging er als Verlierer vom Platz - und das unverdient. © imago images / Norbert Schmidt 22/32 Jadon Sancho: Der Engländer machte dort weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte. 17 Tore und 17 Assists stehen am Ende auf seinem Konto. Kein Wunder, dass Manchester United intensiv um den BVB-Star buhlt. © imago images / Laci Perenyi 23/32 Kai Havertz: Nach anfänglicher Ladehemmung drehte der 21-Jährige in der zweiten Saisonhälfte so richtig auf. Seine Zukunft in Leverkusen ist ungewiss. Dass die Werkself die Königsklasse verpasst hat, spricht auch für einen Wechsel. © imago images / Frank Hörmann 24/32 FCB-Defensive: Verletzungen machen kreativ. Flick zog das Mega-Talent Davies auf die linke Abwehrseite., Alaba rückte in die Innenverteidigung. Boateng und Pavard vervollständigten das Bollwerk. © imago images / Jürgen Fromme 25/32 Erling Haaland: Er kam als Königstransfer im Winter und schlug gleich ein wie eine Bombe. In 15 Spielen erzielte er 13 Tore und legte noch drei weitere Treffer vor. Der 19-Jährige könnte Lewandowski nächste Saison Konkurrenz machen. © imago images / Sven Simon 26/32 Timo Werner: Und diese hatte er bereits in dieser Spielzeit, denn Werner kam auf 28 Tore für Leipzig. Eine Anzahl, die in der Bundesligageschichte oft für die Torjägerkanone gereicht hätte. Zur neuen Saison versucht er sein Glück beim FC Chelsea. © imago images / Peter Schatz 27/32 Martin Hinteregger: Er war DIE Konstante bei Eintracht Frankfurt. In der Defensive war er der Fels in der Brandung und bei eigenen Standards ein enormer Unruheherd. Der Österreicher erzielte acht Tore - und das als Innenverteidiger. © imago images / Matthias Koch 28/32 Union Berlin: Der Aufsteiger war insbesondere im eigenen Stadion eine Macht. In der Alten Försterei holten die Eisernen 27 Punkte. Am Ende steht der Hauptstadtklub auf einem starken elften Platz. Hut ab! © imago images / Johannes Kruck 29/32 Borussia Mönchengladbach: Unter Marco Rose spielten die Fohlen die mit Abstand beste Saison der jüngeren Vergangenheit. Zwischenzeitlich stand Gladbach auch an der Spitze. Nächste Saison wird die CL-Hymne zu hören sein. © imago images / Moritz Müller 30/32 Marcus Thuram: Neben Bayerns Davies ist er der Shootingstar der Saison. In 31 Spielen war der 22-Jährige Franzose an 18 Treffern direkt beteiligt. Sein Spielstil passt perfekt in das System von Trainer Rose. © imago images / foto2press 31/32 Fans im Umgang mit Corona: Die Befürchtungen, dass sich die Anhänger der Bundesligisten nicht an die Vorgaben der DFL nach dem Restart halten, haben sich weitesgehend nicht bewahrheitet. Vor den Stadien kam es nie zu Fan-Aufläufen. © imago images / ActionPictures 32/32 AUSSER KONKURRENZ - Klaus Gjasula: Der Mann mit dem Helm sorgte trotz des Abstiegs mit dem SC Paderborn für einen neuen Rekord. Er sah erstaunliche 17. Gelbe Karten und löste damit den Ex-Duisburger Tomasz Hajto ab.

Thomas Müller zum achten Mal im DFB-Pokalfinale

Darüber hinaus mutet es faszinierend an, wie es vor allem die Arrivierten immer wieder aufs Neue schaffen, sich derart für ein DFB-Pokalfinale zu motivieren und zu begeistern. Natürlich sollte es selbstverständlich sein, in titelentscheidenden Spielen das Bestmögliche zu geben, allerdings könnte die Vermutung naheliegen, dass solch ein Endspiel beim achten Mal (wie in Müllers Fall) zumindest ein wenig an Reiz verliert. Statt die viel zitierten Zügel schleifen zu lassen, ziehen Müller und Co. sie im genau richtigen Moment aber eben an.

Diese Qualität dürfte auch bei der europäischen Konkurrenz mit Blick auf die Champions League, die dieses Jahr in einem Ein-Spiel-K.o-Modus ausgetragen wird, notiert worden sein. Neuer schickte jedenfalls eine Kampfansage an die Königsklassen-Rivalen: "Wir haben jetzt eine kleine Pause und dann werden wir uns top vorbereiten - und natürlich versuchen, das Triple einzufahren." Selbstbewusste Worte, die man in Anbetracht der vergangenen Monate sofort für bare Münze nimmt.

© imago images / Marvin Ibo Güngör/GES/POOL

Bayer 04 hadert: Mut, Vertrauen und Erfahrung fehlten

Das Vertrauen in die eigene Stärke, das aktuell bei dem Dauerdominator aus dem Süden allgegenwärtig ist, hatten die Leverkusener am Samstagabend hingegen größtenteils in der Farbenstadt gelassen. "Wir waren am Anfang nicht im Spiel. Da hat uns der Mut gefehlt, das Vertrauen, die Erfahrung", befand Lars Bender und ergänzte: "Vielleicht merkte man da, dass es das erste Finale für den einen oder anderen war." Wann sich die nächste Möglichkeit für die talentierte Bayer-Truppe gibt, bleibt abzuwarten.

Vielleicht ja schon in der Europa League, die ab August quasi vor der eigenen Haustüre stattfindet. Das Endspielstadion ist die Heimspielstätte des Erzrivalen 1. FC Köln, der letzte Titel im internationalen Geschäft liegt satte 32 Jahre zurück.

Ob der junge Mann mit Leverkusen-Cap, -Trikot, Schal an Hals und Handgelenken ausgerechnet in der Domstadt mehr Glück beim Beschwören hätte? Gegen die aktuellen Bayern muss man es fast gar nicht erst probieren.