FC Bayern München - Sommerfahrplan: Termine, Testspiele, Champions League

Dem FC Bayern München steht ein ganz besonderer Sommer 2020 bevor: Nach der Bundesliga-Meisterschaft und dem Sieg im DFB-Pokal muss der FCB im August noch in der Champions League antreten. Erst danach steht die Sommerpause an. SPOX verrät Euch, wie der Sommerfahrplan des Rekordmeisters aussieht, welche Termine anstehen und welche Testspiele die Bayern absolvieren werden.

Am 27. Juni absolvierte der FC Bayern sein letztes Bundesliga-Spiel der Saison 2019/20 (4:0 beim VfL Wolfsburg), am 4. Juli fand das Pokalfinale in Berlin statt, welches die Bayern mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen gewannen. Seitdem hat das Team von Trainer Hansi Flick kein Pflichtspiel mehr absolviert.

FC Bayern: Der Sommerfahrplan 2020

Nach dem Pokalfinale gab Flick seinen Spielern zwei Wochen frei. Am 21. Juli stiegen die Bayern - nach negativen Corona-Tests - in Kleingruppen wieder ins Training ein. Neuzugang Leroy Sane und Rekonvaleszent Niklas Süle hatten bereits zuvor an der Säbener Straße trainiert. Ab dem 26. Juli beginnt das Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf das Champions-League-Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea am 8. August.

Wie sich der Fahrplan für den Rest des Sommers gestalten wird, hängt davon ab, wie weit die Bayern in der Königsklasse kommen. Das Finale wird am 23. August stattfinden, in die kommende Saison müsste der FCB schon knapp drei Wochen später starten: Die 1. Runde im DFB-Pokal wird vom 11.-14 September ausgetragen, am 18. September soll die neue Bundesliga-Saison beginnen.

Eine Tour durch China oder die USA wie in den vergangenen Jahren wird es im Sommer 2020 deshalb nicht geben. Stattdessen gibt es die Audi Digital Summer Tour vom 25. Juli bis 2. August. Dabei sollen die weltweiten Fans virtuell Kontakt mit dem Team aufnehmen können, etwa durch digitale Autogrammstunden.

© imago images/Sven Simon

FC Bayern, Sommerfahrplan: Testspiel als Vorbereitung auf die Champions League

Ein Testspiel hat der FC Bayern in der Vorbereitung auf die Königsklasse terminiert: Am 31. Juli findet im Rahmen der Audi Digital Summer Tour ein Test gegen Olympique Marseille statt. Das Spiel wird um 16 Uhr am FC Bayern Campus angepfiffen, Zuschauer sind nicht gestattet. Dafür kann man sich das Spiel kostenlos live bei MagentaSport anschauen.

Aufgrund des Saisonabbruchs in Frankreich hat Olympique Marseille sein letztes Pflichtspiel am 23. Mai bestritten. In der Champions League oder Europa League ist das Team nicht vertreten.

Ob vor dem Spiel gegen Chelsea noch ein Kurztrainingslager angesetzt wird, ist nicht bekannt.

FC Bayern in der Champions League: Termine

Am Samstag, den 8. August, bestreiten die Bayern das Rückspiel gegen den FC Chelsea um den Einzug ins Viertelfinale. Das Hinspiel hatte der FCB vor der Corona-Unterbrechung auswärts souverän mit 3:0 gewonnen und ist damit klarer Favorit auf die Runde der letzten Acht. Das Spiel findet in der Allianz Arena statt, Zuschauer sind jedoch nicht erlaubt.

Sollte Bayern München das Viertelfinale erreichen, wird die Champions League in einer Finalrunde in Lissabon beendet.

Bayern in der Champions League: Die Termine in der Übersicht

Datum Runde Gegner 8. August Achtelfinalrückspiel FC Chelsea 14. August Viertelfinale SSC Neapel / FC Barcelona 18. bis 19. August Halbfinale Real Madrid / Manchester City / Juventus / Olympique Lyon 23. August Finale

Bundesliga - Diese Fernsehgelder kassierten die 18 Teams in der Saison 2019/20 © imago images / Bernd Feil 1/19 Welche TV-Gelder wurden in der Saison 2019/20 an die Bundesligisten ausgeschüttet? Während die Verteilung im Ausland teils recht komplex ist, ist in Deutschland klar: Leistung zählt und internationale Einnahmen bleiben bei den betroffenen Vereinen. © imago images / Poolfoto 2/19 Platz 18: SC PADERBORN - 29,5 Millionen Euro (Die DFL veröffentlicht die genauen Zahlungen an die Klubs nicht. Deshalb handelt es sich bei den Werten um Näherungswerte, welche die SZ herausgegeben hat.) © imago images / Matthias Koch 3/19 Platz 17: UNION BERLIN - 33 Millionen Euro © imago images / Laci Perenyi 4/19 Platz 16: FORTUNA DÜSSELDORF - 36 Millionen Euro © imago images / Uwe Kraft 5/19 Platz 15: 1. FC KÖLN - 44,5 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 6/19 Platz 14: SC FREIBURG - 47 Millionen Euro © imago images / Bernd Feil 7/19 Platz 13: FC AUGSBURG - 50 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 8/19 Platz 12: FSV MAINZ - 55,5 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 9/19 Platz 11: WERDER BREMEN - 57,5 Millionen Euro © imago images / Nordphoto 10/19 Platz 10: HERTHA BSC - 62 Millionen Euro © imago images / Poolfoto 11/19 Platz 9: VFL WOLFSBURG - 67 Millionen Euro © imago images / Tim Goode 12/19 Platz 8: TSG 1899 HOFFENHEIM - 69 Millionen Euro © imago images / John Walton 13/19 Platz 7: EINTRACHT FRANKFURT - 70 Millionen Euro © imago images / Roger Petzsche 14/19 Platz 6: RB LEIPZIG - 71 Millionen Euro © imago images / Ulrich Hufnagel 15/19 Platz 5: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 78 Millionen Euro © imago images / Mike Egerton 16/19 Platz 4: FC SCHALKE 04 - 87 Millionen Euro © imago images / Mike Egerton 17/19 Platz 3: BAYER LEVERKUSEN - 91 Millionen Euro © imago images / Mike Egerton 18/19 Platz 2: BORUSSIA DORTMUND - 99 Millionen Euro © imago images / Yannis Halas 19/19 Platz 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 113 Millionen Euro

FC Bayern, Sommerfahrplan: Einstieg in die Saison 2020/21

Wann der Kader der Bayern aus dem Sommerurlaub zurückkehrt, wird vom Abschneiden in der Champions League abhängen. Der Rahmenkalender für den DFB-Pokal und den Saisonstart der Bundesliga ist allerdings bereits bekannt. Am 18. August dürfte Bayern als Titelverteidiger das Auftaktspiel der neuen Saison bestreiten. Der Gegner steht noch nicht fest.