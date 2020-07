FC Bayern, News und Gerüchte: Wer wird Nachfolger von Sebastian Hoeneß als Trainer beim FC Bayern II?

Der FC Bayern II hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Sebastian Hoeneß wohl mehrere Kandidaten im Blick. Der FC Bayern plant angeblich fest mit Leroy Sane auf der linken Außenseite und Mark van Bommel soll nach einem Streit mit Louis van Gaal in Tränen ausgebrochen sein. Das sind die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern II: Wer wird Nachfolger von Sebastian Hoeneß?

Nach dem fixen Wechsel vom bisherigen FCB-II-Trainer Sebastian Hoeneß zur TSG 1899 Hoffenheim wird beim FCB sein Nachfolger gesucht. Am Montag sollen Hasan Salihamidzic und Nachwuchsleiter Jochen Sauer über mögliche Lösungen beraten haben.

Über seinen Berater Wim Vogel hat sich Ex-Bayern-Star Markus Babbel selbst ins Gespräch gebracht. "Aufgrund von Markus' Vergangenheit bei den Profis wäre Bayern II natürlich interessant. Aber da müsste der Ball erstmal zu uns gespielt werden. Wir würden uns das dann auf jeden Fall anhören. Ausschließen würde Markus das mit Sicherheit nicht", sagte dieser gegenüber Sport1.

Auch Mehmet Scholl und Mark van Bommel könnten laut Sport1 Kandidaten auf die Hoeneß-Nachfolge sein. Scholl verkündete erst vor kurzem, dass er eine zeitnahe Rückkehr auf die Trainer-Bank anstrebe und war von 2009 bis 2010 und von 2012 bis 2013 bereits Coach der Amateure. Um van Bommel ranken sich schon länger Gerüchte, er ist derzeit vereinslos.

Jüngste Bundesliga-Torschützen des FCB: Nur zwei waren schneller als Zirkzee © getty 1/21 Joshua Zirkzee hat den FC Bayern am 18. Dezember 2019 beim SC Freiburg in der Nachspielzeit den Sieg gesichert und ist damit einer der jüngsten Torschützen des FCB in der Bundesliga. Wer war noch jünger bei seinem Tordebüt? Das Ranking im Überblick. © getty 2/21 Platz 20: Paul Breitner am 15. Mai 1971 gegen den 1. FC Köln (19 Jahre, 8 Monate, 10 Tage). © getty 3/21 Platz 19: Alexander Zickler am 9. Oktober 1993 gegen den 1. FC Köln (19 Jahre, 7 Monate, 11 Tage). © imago images 4/21 Platz 18: Erhan Önal am 7. April 1977 gegen den 1. FC Kaiserslautern (19 Jahre, 7 Monate, 4 Tage). © imago images 5/21 Platz 17: Michael Rummenigge am 31. August 1983 gegen die Kickers Offenbach (19 Jahre, 6 Monate, 28 Tage). © getty 6/21 Platz 16: David Alaba am 23. Oktober 2011 gegen Hannover 96 (19 Jahre, 3 Monate, 29 Tage). © imago images 7/21 Platz 15: Hans Rigotti am 10. September 1966 gegen den Karlsruher SC (19 Jahre, 3 Monate, 26 Tage). © getty 8/21 Platz 14: Christian Ziege am 17. Mai 1991 gegen Borussia Dortmund (19 Jahre, 3 Monate, 16 Tage). © getty 9/21 Platz 13: Emre Can am 27. April 2013 gegen den SC Freiburg (19 Jahre, 3 Monate, 15 Tage). © getty 10/21 Platz 12: Kingsley Coman am 19. September 2015 gegen Darmstadt 98 (19 Jahre, 3 Monate, 6 Tage). © imago images 11/21 Platz 11: Günther Michl am 27. August 1969 gegen Eintracht Frankfurt (19 Jahre, 2 Monate, 28 Tage). © imago images 12/21 Platz 10: Ludwig Kögl am 21. Mai 1985 gegen den Karlsruher SC (19 Jahre, 2 Monate, 14 Tage). © imago images 13/21 Platz 9: Harald Cerny am 31. Oktober 1992 gegen den VfB Stuttgart (19 Jahre, 1 Monat, 18 Tage). © getty 14/21 Platz 8: Bastian Schweinsteiger am 13. September 2003 gegen den VfL Wolfsburg (19 Jahre, 1 Monat, 12 Tage). © getty 15/21 Platz 7: Bernd Dürnberger am 4. Oktober 1972 gegen den Wuppertaler SV (19 Jahre, 17 Tage). © imago images 16/21 Platz 6: Reinhold Mathy am 11. April 1981 gegen den MSV Duisburg (18 Jahre, 11 Monate, 30 Tage). © imago images 17/21 Platz 5: Karl-Heinz Rummenigge am 14. September 1974 gegen den 1. FC Köln (18 Jahre, 11 Monate, 20 Tage). © imago images 18/21 Platz 4: Uli Hoeneß am 28. November 1970 gegen Eintracht Braunschweig (18 Jahre, 10 Monate, 23 Tage). © getty 19/21 Platz 3: Joshua Zirkzee am 18. Dezember 2019 gegen den SC Freiburg (18 Jahre, 6 Monate, 26 Tage). © getty 20/21 Platz 2: Alphonso Davies am 17. März 2019 gegen den 1. FSV Mainz 05 (18 Jahre, 4 Monate, 15 Tage). © getty 21/21 Platz 1: Roque Santa Cruz am 28. August 1999 gegen die SpVgg Unterhaching (18 Jahre, 12 Tage).

FC Bayern: So plant der FCB wohl mit Leroy Sane

Seit vergangener Woche steht Leroy Sane erstmals mit seinen neuen Kollegen vom FC Bayern gemeinsam auf dem Trainingsplatz, für die neue Saison sollen die Verantwortlichen in München bereits konkrete Pläne mit dem Neuzugang haben.

Wie Sport1 berichtet, ist Sane für die kommende Saison fest auf der linken Außenbahn eingeplant. Damit wird der Linksfuß, anders als Ex-Flügelspieler Arjen Robben, nicht von der rechten Seite in die Mitte ziehen, um so für Gefahr zu sorgen, sondern seine Stärken im Zug zum Tor oder zur Grundlinie ausspielen.

Bereits auf seiner Vorstellung verriet Sane aber, dass er trotzdem an der Verbesserung seines schwachen Fußes arbeiten möchte. "Es gibt einige Sachen, wo ich mich verbessern kann: Mein rechter Fuß zum Beispiel", sagte er.

© imago images / Jan Huebner

FC Bayern: Mark van Bommel soll nach Streit mit van Gaal in Tränen ausgebrochen sein

Mark van Bommel war jahrelang Stammspieler und Kapitän des FC Bayern, ehe er unter Louis van Gaal aussortiert wurde. In seinem Buch "Inside FC Bayern", aus dem die Bild vor der Veröffentlichung Ausschnitte präsentiert, schreibt Sport-Bild-Reporter Christian Falk von einem emotionalen Streit zwischen den beiden Niederländern.

Beim letzten Spiel des Jahres 2010 (DFB-Pokal gegen Stuttgart) wurde van Bommel kurz nach der Halbzeit beim Stand von 3:2 für Verteidiger Daniel van Buyten ausgewechselt. Darüber soll der damalige Kapitän erbost gewesen sein, im Anschluss soll es zu einem Streit im Trainerzimmer van Gaals gekommen sein.

"Du hast keinen Stammplatz mehr. In der Rückrunde wirst du nicht mehr so oft spielen", habe Van Gaal demnach gesagt, woraufhin es einen hitzigen Streit auf Niederländisch gegeben haben soll.

Kurz darauf soll van Bommel die Kabine verlassen haben, um sich in den Physioraum zurückzuziehen und in Tränen auszubrechen. Einem guten Vertrauten soll er verraten haben: "Das war's für mich beim FC Bayern." Noch in der Winterpause verließ er die Bayern dann in Richtung AC Mailand.

FC Bayern: Der Plan für das CL-Finalturnier in Lissabon