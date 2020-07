FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick im Liveticker

Um 13 Uhr hält der FC Bayern München eine Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick ab. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Die PK mit Hansi Flick im Liveticker

Vor Beginn:

Die Bayern trainierten bereits in dieser Woche wieder in Kleingruppen und via Cyber-Training. Am heutigen Sonntag stiegen die Münchner jedoch wieder ins Mannschaftstraining ein. Am 31. Juli wird der FC Bayern am FC Bayern Campus in einem Testspiel gegen Olympique Marseille antreten.

Vor Beginn:

Anlass zur PK gibt der Trainingsauftakt des FC Bayern. Der Double-Sieger startete am Sonntagvormittag in die Vorbereitung für den Champions-League-Restart. Am 8. August empfangen die Bayern den FC Chelsea zum Achtelfinal-Rückspiel in München (Hinspiel: 3:0).

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Hansi Flick.

FC Bayern in der Champions League: Die Gegner bis zum möglichen Finale

Runde Gegner Achtelfinale FC Chelsea Viertelfinale Napoli, Barcelona Halbfinale Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus

Champions League: Die Achtelfinal-Ergebnisse