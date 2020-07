FC Bayern München: Chris Richards offenbar im Fokus einiger Bundesligisten

Innenverteidiger-Talent Chris Richards vom FC Bayern München (20) hat offenbar das Interesse einiger Bundesligaklubs geweckt. Das berichtet der kicker.

Richards war in der vergangenen Saison Stammspieler und Leistungsträger der Reservemannschaft des FC Bayern, die sich den Titel in der 3. Liga sicherte. Am 33. Spieltag der Bundesliga feierte er beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg per Einwechslung sein Debüt für die Profis.

Im Januar 2019 war der US-Amerikaner Richards für 1,1 Millionen Euro vom FC Dallas zum FC Bayern gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.