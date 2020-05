Robert Lewandowski über BVB-Stürmer Erling Haaland: Er sollte in der Bundesliga bleiben

Robert Lewandowski (31) hat sich zu BVB-Juwel Erling Haaland (19) geäußert und ihm geraten, der Bundesliga weiter zu treu zu bleiben. Außerdem erklärte der Torjäger des FC Bayern, was die kommende Stürmer-Generation mitbringen müsse und reihte den deutschen Nationalspieler Timo Werner (24) in seine persönliche Auswahl der besten Angreifer der Welt ein.

Elf Spiele, zwölf Tore: Erling Haaland ist nach seinem Traum-Start bei Borussia Dortmund in aller Munde. Zuletzt wurden Spekulationen laut, wonach der Norweger bereits ein halbes Jahr nach seinem Transfer von RB Salzburg zum BVB schon wieder weiterziehen könnte. Allen voran der spanische Rekordmeister Real Madrid soll starkes Interesse an ihm zeigen.

Für Robert Lewandowski, von 2010 bis 2014 selbst beim BVB, käme ein Wechsel von Haaland in diesem Sommer zu früh. "Es wäre gut für ihn, wenn er noch länger in der Bundesliga bleiben würde, ehe er den nächsten Schritt macht", sagte der Bayern-Star bei einer Videokonferenz mit internationalen Medien, an der Goal und SPOX teilnahmen.

Haaland, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2024 läuft, habe "riesiges Potenzial, aber auch noch Zeit", betonte Lewandowski. "Ich will ihm mit meinen Aussagen keinen Druck auferlegen. Wenn er hart arbeitet, kann er ein besserer Spieler werden und irgendwann das Top-Level erreichen."

Robert Lewandowski: Timo Werner zählt zu den fünf besten Stürmern

Mit seinen 31 Jahren gehört Lewandowski inzwischen schon der älteren Garde europäischer Top-Stürmer an. Von der kommenden Generation um Haaland erwartet der polnische Rekordspieler (61 Treffer in 112 Länderspielen), dass sie "aus taktischer Sicht noch flexibler" agiert.

"Der Fußball verändert sich stetig. Ich denke, man wird noch mehr als aktuell auf sämtliche taktische Ausrichtungen und Mittel des Gegners vorbereitet sein müssen, um wirklich auf dem höchsten Niveau zu bestehen. Das ist ebenso wichtig wie das Kopfballspiel, das Abschirmen des Balles mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Für mich muss ein Top-Stürmer auch immer mit beiden Füßen treffsicher sein", so Lewandowski, der nach 275 Pflichtspielen für die Münchner bei 230 Toren steht.

Der Angreifer wurde bei der Videokonferenz auch gefragt, welche fünf Neuner außer ihm derzeit die besten der Welt seien. "Schwierig zu beantworten" sei das, meinte Lewandowski grinsend. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo seien nicht als Mittelstürmer zu kategorisieren. "Wenn wir von Neunern sprechen, würde ich sagen: Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero und Kylian Mbappe."

Bundesliga - Die Top 11 der aktuellen Legionäre © imago images 1/20 Die ganz großen Stars wählen oftmals den Weg in die Premier League oder LaLiga. Dennoch lässt sich auch aus den Legionären in Deutschland eine beachtliche Mannschaft formen. Die ausländische SPOX-Top-11 der Bundesliga - Ersatzspieler inklusive. © imago images 2/20 Tor - ROMAN BÜRKI (Borussia Dortmund): Der Schweizer hat sich seit seinem Wechsel von Freiburg zum BVB als sicherer Rückhalt erwiesen und hütete bereits 199-mal den Dortmunder Kasten. Als Lohn winkt eine langfristige Vertragsverlängerung. © imago images 3/20 Abwehr - ACHRAF HAKIMI (Borussia Dortmund): Ob in Vierer-, Fünferkette oder im Mittelfeld: Der von Real ausgeliehene Marokkaner hat sich mit seinem Offensivdrang zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt - ist aber wohl nicht zu halten. © imago images 4/20 DAYOT UPAMECANO (RB Leipzig): Zweikampfstark, robust, schnell - mit erst 21 Jahren bringt der Innenverteidiger alles mit, was ein Top-Spieler auf seiner Position benötigt. Kein Wunder, dass halb Europa hinter dem Franzosen her ist - auch der FC Bayern. © imago images 5/20 DAVID ALABA (FC Bayern): Verletzungsbedingt in die Zentrale gerückt, machte der eigentliche Linksverteidiger seine Sache so gut, dass ihn Kollege Kimmich dort gar als einen „der Besten der Welt“ sieht. Eine Position mit Zukunft? © imago images 6/20 ALPHONSO DAVIES (FC Bayern): Alabas kanadischer Teamkamerad ist der Grund dafür, dass die Antwort auf diese Frage wohl ja lautet: Der offensive Flügelspieler hat sich zu DER Überraschung der Saison entwickelt und bis 2025 verlängert. © imago images 7/20 MARCEL SABITZER (RB Leipzig): Aus einem guten Bundesliga-Spieler wurde in den vergangenen Monaten ein sehr guter, insbesondere mit seinen Leistungen gegen die Spurs hat er sich in die Notizbücher der Top-Klubs gespielt. Bereits mit 23 Torbeteiligungen. © imago images 8/20 Mittelfeld - AXEL WITSEL (Borussia Dortmund): Seine erste Saison beim BVB war noch etwas dominanter, dennoch Anführer der Borussia und aus der Schaltzentrale nicht wegzudenken. Zudem mit acht Scorerpunkten in der laufenden Saison. © imago images 9/20 THIAGO (FC Bayern): Teilweise unterschätzt, aber bei den Münchnern unersetzbar. Vereint spielerische Klasse und aggressive Zweikampfführung. Eine Vertragsverlängerung steht unmittelbar bevor, auch ein Karriereende beim FCB ist denkbar. © imago images 10/20 JADON SANCHO (Borussia Dortmund): Der wohl begehrteste Youngster Europas hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert (mehr als ein Scorerpunkt pro Spiel) und hat im Sommer die Qual der Wahl: BVB, United oder eine Überraschung? © imago images 11/20 Sturm - ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern): Auf den Polen ist seit Jahren Verlass, auch in dieser Saison führt er mit 25 Treffern die Torjägerliste an und wird seinem Ruf als Dauerbrenner gerecht. In der Champions League steht er sogar schon bei elf Toren. © imago images 12/20 ERLING HAALAND (Borussia Dortmund): Dachten einige, der Sprung nach Deutschland könnte für den Norweger zu groß sein, strafte er alle Zweifler bereits nach wenigen Einsätzen Lügen. Kaum beim BVB angekommen, wird er schon von Real gejagt. © SPOX 13/20 Und so könnte die Top 11 der Legionäre in der Bundesliga aussehen. © imago images 14/20 Ersatz - BENJAMIN PAVARD (FC Bayern): Die 35 Millionen, die der FCB für den Weltmeister an den VfB Stuttgart gezahlt hat, haben sich längst ausgezahlt. Zeigt rechts und in der Mitte grundsolide Leistungen und stand (fast) in jeder Partie auf dem Platz. © imago images 15/20 DENIS ZAKARIA (Borussia Mönchengladbach): Im Alter von 23 Jahren bereits das Herzstück der Borussia und im Fokus zahlreicher Spitzenteams. Könnte aufgrund einer Knochenabsplitterung im Knie die restlichen Saisonspiele verpassen. © imago images 16/20 FILIP KOSTIC (Eintracht Frankfurt): Der serbische Dauerläufer spielt eine weitere starke Saison in einer schwächelnden Eintracht-Mannschaft. An seinen 13 Scorerpunkten liegt es nicht, dass die SGE im hinteren Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle steht. © imago images 17/20 KINGSLEY COMAN (FC Bayern): Ein Spieler, der in jeder Mannschaft den Unterschied machen kann - wenn er denn dauerhaft fit ist. Verpasste in der aktuellen Saison bereits elf Partien, nachdem er bis Anfang Dezember konstant gute Leistungen zeigte. © imago images 18/20 MILOT RASHICA (Werder Bremen): In einer kriselnden Bremer Mannschaft klar der beste Spieler (zehn Tore, fünf Vorlagen). Sein Abgang nach Saisonende ist auch im Falle des Klassenerhalts wahrscheinlich, beim BVB könnte er die Nachfolge von Sancho antreten. © imago images 19/20 MARCUS THURAM (Borussia Mönchengladbach): Für neun Millionen vor der Saison aus Guingamp gekommen, sollte Jahr eins zur Eingewöhnung dienen. Mit beherzten Auftritten hat sich der 22-Jährige schnell als Knipser und Vorbereiter unverzichtbar gemacht. © imago images 20/20 PATRIK SCHICK (RB Leipzig): Der Leihspieler der Roma hatte verletzungsbedingt Anlaufschwierigkeiten, zeigte sich zuletzt aber in Topform. RB kann den Tschechen für knapp 30 Millionen Euro fest verpflichten - in Zeiten der Corona-Krise eine stolze Summe.

