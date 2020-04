FC Bayern - News und Gerüchte: Trainer Hansi Flick offenbar in direktem Kontakt mit Transferziel Leroy Sane

Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick und Leroy Sane standen offenbar vor wenigen Wochen in direktem Kontakt. Die Eltern von Neuzugang in spe Alexander Nübel sollen bedroht worden sein. Alphonso Davies plaudert aus dem Nähkästchen. Hier gibt es alle aktuellen News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Offenbar direkter Kontakt zwischen Flick und Sane

Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick (55) und Leroy Sane (24) standen offenbar in den vergangenen Wochen in direktem Kontakt. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtet, habe es ein 30-minütiges Telefonat der beiden gegeben. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt.

Vor dem Hintergrund, dass Flick zuletzt als Skeptiker eines möglichen Transfers des Nationalspielers zum deutschen Rekordmeister galt und jene Haltung zu Misstönen in der Beziehung zu Sportdirektor Hasan Salihamdizic gesorgt haben soll, ist der direkte Kontakt zwischen dem Trainer und dem Spieler von Manchester City zumindest bemerkenswert.

Flick soll sich nach Sport-Bild-Angaben besonders lobend über Kai Havertz (20) und Timo Werner (24) geäußert haben, während Sane bei Salihamidzic absolute Priorität habe. Zugespitzt hatte sich die Frage der Kompetenzen in puncto Transfers und Kaderplanung, als Flick öffentlich ein Veto-Recht eingefordert hatte. Unter der Leitung von Neu-Vorstand Oliver Kahn sollen beide jedoch ihre Differenzen vor der Vertragsverlängerung von Flick ausgeräumt haben. Grundsätzlich, so heißt es in dem Sport-Bild-Bericht, sei Flick ohnehin nicht gegen eine Verpflichtung Sanes gewesen.

FC Bayern München - Transferpläne im Check: Der Stand bei Werner, Dybala, Upamecano und Co. © imago images 1/27 "Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuletzt der Welt am Sonntag bezüglich möglicher Transfers im Sommer. © imago images 2/27 Zahlreiche große Namen werden aktuell mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Wie ist der Stand der Dinge bei Sane, Havertz, Upamecano und Co.? Was spricht für und gegen Wechsel? Ein Überblick. © imago images 3/27 DAYOT UPAMECANO - Was berichtet wurde: Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der FC Bayern klarer Favorit auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen, sollte er RB Leipzig verlassen. Laut Bild wurde bereits Einigung über einen Wechsel erzielt. © imago images 4/27 Was dafür spricht: Der Franzose hat sich zu einem der gefragtesten Innenverteidiger Europas entwickelt und zeigt konstant Leistungen auf höchstem Niveau. In München könnte er die Nachfolge von Boateng und Martinez antreten. © imago images 5/27 RB will Upamecano nur ungern nach Ablauf seines Vertrags 2021 ablösefrei ziehen lassen. Sollte die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro Interessenten abschrecken, wären auch Verhandlungen über einen niedrigeren Betrag denkbar. © imago images 6/27 Was dagegen spricht: Upamecano steckt noch mitten in seiner Entwicklung, weshalb Spielpraxis an erster Stelle steht. Diese erhält er in Leipzig en masse, in München wäre die Konkurrenz in Person von Süle, Pavard, Hernandez und Alaba deutlich größer. © imago images 7/27 LEROY SANE - Was berichtet wurde: Der Flügelflitzer gilt nach Informationen von SPOX und Goal weiterhin als Transferziel Nummer eins. Aufgrund der Corona-Krise wäre wohl eine deutlich geringere Ablöse fällig als zuletzt kolportiert. © imago images 8/27 Was dafür spricht: Mit Salihamidzic hat Sane einen großen Befürworter unter den Entscheidern. Klar ist auch: Er würde mit seinem Tempo exakt dem Suchprofil eines schnellen Außenbahnspielers in Ergänzung zu Coman und Gnabry entsprechen. © imago images 9/27 Was dagegen spricht: Nachdem im vergangenen Sommer Sanes Verletzung einen Transfer verhinderte, sorgte ein Beraterwechsel im Januar dafür, dass die Verhandlungen erneut neu aufgerollt werden mussten und einen Transfer zumindest erschweren. © imago images 10/27 Konkrete Gespräche soll es seither noch nicht gegeben haben, den Bayern bieten sich zahlreiche Alternativen. Mit einem Gesamtpaket von bis zu 200 Millionen (Ablöse, Gehalt, Boni) wäre Sane der teuerste aller Wechselkandidaten. © imago images 11/27 TIMO WERNER - Was berichtet wurde: Der Knipser verlängerte zwar vor der Saison seinen Vertrag bis 2023, dennoch kann er den Verein per Ausstiegsklausel verlassen. Neben dem FCB wird auch dem FC Liverpool großes Interesse nachgesagt. © imago images 12/27 Was dafür spricht: Soll wohl vor allem bei Trainer Hansi Flick hoch im Kurs stehen, da er im Vergleich zu Sane als pflegeleichter und variabler eingeschätzt wird. Könnte die zweite Spitze neben Lewandowski bilden oder auch auf dem Flügel auflaufen. © imago images 13/27 Bringt im Gegensatz zu Sane keinerlei Verletzungsprobleme mit und traf zuletzt nach Belieben. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro würde für die Bayern trotz Corona-Krise kein Problem darstellen. © imago images 14/27 Was dagegen spricht: Neben der Tatsache, dass Werner mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt und Sympathien für die Reds hegt, ist auch ein Verbleib in Leipzig vorstellbar. ''Niemand ist auf uns zugekommen", erklärte Berater Förster. © imago images 15/27 KAI HAVERTZ - Was berichtet wurde: Erst 20 und bereits 139 Pflichtsiele (68 Scorerpunkte) für Bayer absolviert - die Top-Teams stehen beim Spielmacher Schlange. Neben dem FCB brachte The Athletic zuletzt auch den FC Chelsea ins Spiel. © imago images 16/27 Was dafür spricht: Die größten deutschen Talente gehen zum größten deutschen Verein? In der Vergangenheit traf dies regelmäßig zu. Coutinho und (möglicherweise) Tolisso könnten den Klub im Sommer verlassen und Platz für Havertz schaffen. © imago images 17/27 Was dagegen spricht: Havertz stehen alle Türen offen, dies ist ihm auch bewusst. "Ich bin bereit, einen großen Schritt zu machen. Dazu zählt für mich auch das Ausland“, erklärte er Mitte April der Sport Bild. © imago images 18/27 Obwohl Flick seine Qualitäten sehr schätzt, wäre die finanzielle Hürde enorm. Vor Corona verkündete Bayer-Coach Bosz, dass "mehr als 100 Millionen" für Havertz gezahlt werden müssten. Sein Vertrag läuft bis 2022. © imago images 19/27 PAULO DYBALA - Was berichtet wurde: Erneut soll der Juve-Stürmer das FCB-Interesse geweckt haben. Nach Angaben der Tuttosport bereite Bayern ein Mega-Angebot vor. Laut der SportBild sei dies jedoch falsch. © imago images 20/27 Was dafür spricht: Juve könnte durch die Corona-Krise auf hohe Ablösesummen angewiesen sein, Bayern-Boss Rummenigge soll Dybala schon lange auf seiner Wunschliste haben. Denkbar wäre eine Systemumstellung auf 4-4-2, die für Flick eine Option ist. © imago images 21/27 Was dagegen spricht: Juventus denkt momentan trotz der finanziellen Lage nicht an einen Abgang des formstarken Dybalas, der in der laufenden Spielzeit schon 25 Scorerpunkte sammelte. Wohl nur eine Option, sollten andere Transfers fehlschlagen. © imago images 22/27 FERRAN TORRES - Was berichtet wurde: "Bayern will Ferran unbedingt“, schrieb das Online-Portal Golsmediasports und berichtete von einem Netto-Gehalt von 3,5 Millionen Euro. SPOX und Goal können diese Meldung dementieren. © imago images 23/27 Was dafür spricht: Bayern-Chefscout Neppe ließ Torres im vergangenen Jahr mehrfach beobachten, als dieser die spanische U19 zum EM-Titel schoss. Da sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft wäre er eine günstige Alternative. © imago images 24/27 Was dagegen spricht: Nach Informationen von SPOX und Goal existiert weder ein Angebot für den Spanier noch herrscht Kontakt zwischen dem Torres-Management und dem FC Bayern. Der Spieler ist europaweit begehrt, auch der BVB zeigt Interesse. © imago images 25/27 SERGINO DEST - Was berichtet wurde: Das Ajax-Talent gilt als Alternative für die rechte Abwehrseite, im Februar besuchte er sogar die Allianz Arena. Ajax will ihn laut Voetbal International trotz Gesprächen nicht ziehen lassen. © imago images 26/27 Was dafür spricht: Joshua Kimmich ist fest in der Mittelfeldzentrale eingeplant, Pavard teilweise als Innenverteidiger. Real-Leihgabe Odriozola wird den Verein im Sommer verlassen. Der FCB hat Bedarf und sieht in Dest seine Wunschlösung. © imago images 27/27 Was dagegen spricht: Bereits im Winter blitzte Bayern wohl mit einem Angebot in Höhe von 20 Millionen ab, der Stadionbesuch fand lediglich im Rahmen eines Familientreffens statt. Dest ist erst 19 und könnte seine Entwicklung vorerst bei Ajax fortsetzen.

Nach Informationen von SPOX und Goal ist der 25-Jährige Flügelspieler, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2021 läuft, nach wie vor das Münchner Transferziel Nummer eins, zumal er dem von Salihamidzic in der Welt am Sonntag geschärften Transferprofil ("internationaler Star") entsprechen würde.

Aufgrund seines Berater-Wechsels mussten die Verhandlungen neu aufgerollt werden. Allerdings bestätigte Damir Smoljan, Geschäftsführer von LIAN SPORTS, dass der FC Bayern "der einzige Klub in Deutschland" sei, "den sich Leroy als nächsten Karriere-Schritt vorstellen kann. Dort sieht er die Voraussetzungen, um sein großes Ziel, die Champions League zu gewinnen, erreichen zu können."

FCB, News: Hasan Salihamidzic verteidigt Lucas Hernandez

Die ersten Monate von Rekordneuzugang Lucas Hernandez standen im Zeichen seiner Kreuzband-OP, als Stammkraft konnte sich der französische Weltmeister noch nicht etablieren. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat dem 24-Jährigen den Rücken gestärkt: "Dass er verletzungsbedingt keinen guten Start bei uns erwischt hat, ist bedauerlich, aber so etwas passiert", sagte Salihamidzic in der Sport Bild. Man sei "überzeugt, dass er unserer Mannschaft noch sehr helfen wird."

FC Bayern, News: Drohungen gegen Schalke-Neuzugang Alexander Nübel

Alexander Nübel wird zur kommenden Saison von S04 in die Isar wechseln und den Konkurrenzkampf im Tor des FC Bayern befeuern. Der im Januar bekanntgegebene Wechsel sorgte für viel Kritik. Dabei wurde aber offenbar eine Grenze überschritten: Laut Sport Bild wurden die Eltern des 23-Jährigen in der Folge des Transfers sogar von Schalke-Fans bedroht. Daraufhin hätten die beiden erst einmal den Kreis Paderborn, wo sie ansässig sind, verlassen und eine Kreuzfahrt angetreten. Nübels Berater Stefan Backs kritisiert die Anfeindungen gegen seinen Spieler derweil scharf. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern, News: Alphonso Davies über den FCB und seine Position

Bayerns Durchstarter Alphonso Davies hat in einem Pressegespräch am Dienstag aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei unter anderem verraten, dass er sich auch in Zukunft weiter als Linksverteidiger sieht. "Ich denke, das wird sich so schnell nicht ändern", sagte der 19-Jährige. Außerdem sprach er über David Alaba, seinen Einsatz für Flüchtlinge - und seine Zeit über 100 Meter. Hier geht es zu unserer ausführlichen Zusammenfassung.

Alphonso Davies: Seine Statistiken in der Saison 2019/2020