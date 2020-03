FC Bayern: Warum David Alaba grübelt - und ein Wechsel nach Spanien dennoch kompliziert wäre

Mit der Anstellung von Star-Berater Pini Zahavi nehmen die Spekulationen um einen Wechsel von David Alaba nach Spanien an Fahrt auf. Der Defensivmann grübelt schon länger über seine Zukunft. Ein Transfer zu Real Madrid oder dem FC Barcelona wäre jedoch kompliziert.

Kaum Verkehr, kaum Menschen: Selten war es so an der Säbener Straße so ruhig wie in diesen Tagen. Die Verantwortlichen des FC Bayern um Sportdirektor Hasan Salihamidzic haben aber auch während der Corona-Krise alle Hände voll zu tun. Ein zentrales Thema im Home-Office von "Brazzo" und Co. ist die Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison.

Neben Verhandlungen mit potenziellen Neuzugängen stehen auch Gespräche mit den Spielern an, deren Verträge 2021 auslaufen. Allen voran mit den Leistungsträgern Manuel Neuer, Thiago, Thomas Müller und David Alaba. Letzterer gab in den vergangenen Wochen mehrfach in der Öffentlichkeit zu, einer neuen Herausforderung nicht abgeneigt zu sein.

"Ich fühle mich wohl in München, kann mir grundsätzlich aber vorstellen, einen anderen Weg einzuschlagen", sagte der 27-Jährige am 20. März in einem Interview mit der GQ. Dass er es ernst meinte, wurde nur wenige Tage später deutlich, als er sein Berater-Team um einen der gerissensten Branchenkenner erweiterte: Pini Zahavi.

Pini Zahavi: Ein Mann für große Transfers

Der Israeli ist vor allem in England für seine spektakulären Transfers bekannt. Als enger Vertrauter von Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch tütete er zu Beginn des Jahrtausends fast alle Deals der Blues ein, außerdem transferierte er die englische Abwehr-Legende Rio Ferdinand 2002 für fast 50 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester United.

Heute tritt der 76 Jahre alte Zahavi in der Regel nur noch als Vermittler im Hintergrund auf. Weil er aber beste Kontakte in alle europäischen Top-Ligen unterhält und die Interessen seiner Klienten konsequent durchboxt, ist er bei den meisten seiner Verhandlungspartner kein gern gesehener Gast. Dass der brasilianische Superstar Neymar etwa 2017 für eine Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, war auch Zahavi geschuldet, der sich in der Rolle des umtriebigen Mittelsmanns mit Vertretern beider Klubs traf, um Neymars Interessen darzulegen.

Alabas Grübeleien: Geld spielt nicht die wichtigste Rolle

Auch beim FC Bayern kennen sie Zahavi, der vor seiner Berater-Karriere als Journalist arbeitete. Im Sommer 2018 heuerte Robert Lewandowski den Super-Agenten ursprünglich mit dem Ziel an, zu Real Madrid zu wechseln. Am Ende verlängerte der polnische Torjäger seinen Vertrag in München aber zu deutlich besseren Bezügen, weil die Bayern-Bosse ihr Veto für einen Transfer einlegten. Gleichwohl war das Interesse der Madrilenen an Lewandowski nach Informationen von SPOX und Goal in jenem Sommer nicht mehr so stark wie 2013 oder 2017, als sich sogar noch diverse Real-Führungsspieler wie Sergio Ramos oder Cristiano Ronaldo für dessen Verpflichtung stark gemacht hatten.

Es muss also nicht heißen, dass Alaba zwingend wechseln möchte, nur weil er fortan auf Zahavis Dienste zurückgreift. Der Österreicher fühlt sich in München wohl und identifiziert sich mit dem Verein, zu dem er im Alter von 16 Jahren gekommen war. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der gebürtige Wiener schon länger über seine Zukunft grübelt. Bei diesen Gedankenspielen geht es nach Informationen von SPOX und Goal aber eher darum, im besten Fußballer-Alter noch einmal ein neues Abenteuer in einer neuen Liga Angriff zu nehmen und den persönlichen Horizont in einem neuen Land mit einer neuen Sprache und einer neuen Kultur zu erweitern.

Geld spielt dabei auch eine Rolle, aber gewiss nicht die wichtigste, denn Alaba gehört in München zwar nicht zu den Topverdienern wie Müller, Neuer oder Lewandowski, ist aber auch alles andere als unterbezahlt.

FC Bayern München: Diese Spieler-Verträge laufen beim FCB 2020 und 2021 aus © getty 1/24 Am Saisonende 2019/20 laufen beim FC Bayern lediglich drei Verträge aus - die der Leihspieler nämlich. Im Jahr darauf endet dagegen der Kontrakt von gleich sieben Profis. Auf Sportdirektor Salihamidzic wird also Arbeit zukommen. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/24 "Wir werden mit allen irgendwann Gespräche führen und uns anhören, was sie in der Zukunft machen wollen. Dann werden wir irgendwann sicher auch Entscheidungen zu fällen haben", sagte FCB-Vorstandsboss Rummenigge zu den offenen Personalien. © getty 3/24 Der prominenteste Fall, dessen Vertrag am kommenden Saisonende ausläuft, ist Philippe Coutinho. Der Brasilianer kam zum Start der Spielzeit auf Leihbasis für 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona. © getty 4/24 120 Millionen Euro würde Coutinho kosten, wenn der FCB ihn von Barca verpflichten sollte. Das erscheint fraglich, schließlich ist das Bayern-Interesse an Kai Havertz und Leroy Sane verbürgt. Für Coutinho könnte dann kein Platz mehr sein. © getty 5/24 Ivan Perisic war der Erste, den die Bayern diese Saison ausliehen. Der Kroate kam von Inter Mailand für eine Gebühr von fünf Millionen Euro. © getty 6/24 20 Millionen wären für den Mittelfeldspieler fällig. Mit Trainer Kovac ist sein großer Unterstützer mittlerweile weg, unter Flick steht er dennoch regelmäßig in der Startelf. Perisic will bleiben - doch das wird von den Sommertransfers abhängen. © getty 7/24 Erst im Januar kam Alvaro Odriozola von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister. Der Spanier bleibt vorerst bis Saisonende. Nach Informationen von SPOX und Goal besitzt der FCB keine Kaufoption für den Rechtsverteidiger. © getty 8/24 Auf seine ersten Einsatzminuten im Bayern-Trikot muss Odriozola noch warten, bislang saß er zweimal auf der Bank. Es riecht bei ihm eher nach einem Not-Einkauf, so dass sich im Sommer die Wege wohl wieder trennen werden. © getty 9/24 Seit 2008 kickt David Alaba nun schon für den FC Bayern. Fast jeden Sommer gibt es Gerüchte um einen Abgang des Österreichers und so wird es nun, da 2021 sein Vertrag ausläuft, garantiert wieder kommen. © getty 10/24 Der FCB soll optimistisch sein, dass die Gespräche zu einem positiven Ende führen werden. Der Knackpunkt ist angeblich das Gehalt: Alaba würde gerne eine Gehaltsklasse steigen. Sehr wahrscheinlich, dass sich der FCB mit dem Abwehrspieler einigen wird. © getty 11/24 Seit 2013 ist Thiago für den FCB am Ball, auch sein Vertrag endet 2021. Immer wieder gibt es Gerüchte, wonach Thiago offen für eine Rückkehr in seine spanische Heimat sei. © getty 12/24 "Das werden wir intern klären", sagte Salihamidzic nach dem Mainz-Spiel hinsichtlich möglicher Vertragsgespräche mit Thiago, der unter Flick anfangs seltener spielte. Ausgang offen, vielleicht muss der Spanier Platz für Neues machen. © getty 13/24 Thomas Müller feiert im Sommer sein 20. Bayern-Jubiläum. Unter Kovac noch Ersatzspieler, blüht der Ex-Nationalkicker bei Flick wieder auf. 2021 endet sein Vertrag. © getty 14/24 Laut Sport Bild schließt Müller einen Abschied im Sommer nicht aus, Anfragen aus Italien und England sollen ihm vorliegen. Gespräche laufen derzeit nicht. Ausgang vollkommen offen. © getty 15/24 Javi Martinez kam 2012 zu den Bayern. Fällt seit Dezember mit einem Muskelbündelriss aus und stand zuvor nur unregelmäßig in der Startelf. © getty 16/24 Martinez' Comeback naht, laut Sport1 soll der Spanier seinen Vertrag gerne verlängern wollen. Gespräche finden aber derzeit nicht statt. Eine Verlängerung wird vor allem von seinen Einsatzzeiten unter Flick oder einem möglichen neuen Trainer abhängen. © getty 17/24 Kam 2011 nach München, stand zuletzt mehrfach vor einem Wechsel und nur noch selten in der Startelf. Kam auch aufgrund der Verletzenmisere zuletzt wieder häufiger zum Einsatz und überzeugte zum Start der Rückrunde. © getty 18/24 Die Wahrscheinlichkeit, dass Boateng noch einmal frühzeitig beim FCB verlängert, ist trotz seiner derzeitigen Leistungssteigerung nicht sehr hoch. Die Wege werden sich wohl trennen - im Sommer bekämen die Bayern noch eine Ablöse für den Innenverteidiger. © getty 19/24 Ron-Thorben Hoffmann kam 2015 aus der Jugend von RB Leipzig zum FCB. Der Torhüter trainiert bei den Profis mit, sitzt aber meist bei der zweiten Mannschaft auf der Bank. © getty 20/24 "Wenn mich der FC Bayern als dritter Torhüter sieht und wir in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen, bleibt Bayern eine Option für mich. Ansonsten bin ich weg. Dann möchte ich die Freigabe", sagte Hoffmann kürzlich der Bild. Noch Fragen? © getty 21/24 Auch die Situation von Profi-Ersatztorhüter Sven Ulreich, 2015 vom VfB Stuttgart gekommen, ist alles andere als befriedigend. Erst Recht, nachdem der FCB den Wechsel von Alexander Nübel für den kommenden Sommer verkündete. © getty 22/24 "Wenn sich für mich die Möglichkeit ergibt, woanders regelmäßig zu spielen oder zumindest regelmäßiger als hier, dann würde ich wechseln wollen", sagte Ulreich zu Sport1. Wird den FCB im Sommer daher wohl verlassen. © getty 23/24 Manuel Neuer spielt seit 2011 beim FC Bayern. Der Nübel-Transfer soll ihn etwas verstimmt haben, denn Neuer will keine Spiele an den aktuellen Schalker abtreten: "Ich will immer spielen. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist", sagte Neuer. © getty 24/24 Er habe keinen Zeitdruck in Sachen Verlängerung, so Neuer: "Die Faktoren, die mir wichtig sind, habe ich angedeutet." Ein Wechsel des Keepers ist unwahrscheinlich, eine Einigung wäre keine Überraschung.

England-Wechsel keine Option für Alaba

Stünde der finanzielle Aspekt für ihn an erster Stelle, würde er wohl einen Wechsel in die wirtschaftlich starke Premier League favorisieren. Nach Angaben der Münchner tz und des Fernsehsenders Sport1 schlug Alaba aber kürzlich einen Deal mit Manchester City aus, nachdem der FCB Gespräche über ein Tauschgeschäft mit Leroy Sane geführt hatte. Sollte eine Verlängerung in München scheitern, wäre Alabas Wunschziel Spanien. Und in diesem Zusammenhang taucht in den Medien auch einmal mehr der Name Real Madrid auf.

Die Königlichen hatten Alaba in den vergangenen Jahren zwar schon häufiger auf ihrem Zettel, konkret war ihr Interesse jedoch nie. Gerade in der Corona-Krise stellt sich die Frage, ob sie den Bayern-Profi trotz dessen Vielseitigkeit bräuchten - und wenn ja, ob sie sich ihn überhaupt leisten könnten.

Könnte sich Real Madrid Alaba überhaupt leisten?

Marcelo, langjähriger Stamm-Linksverteidiger und Publikumsliebling, könnte möglicherweise wechseln, doch mit Ferland Mendy kam auf Wunsch von Trainer Zinedine Zidane erst im vergangenen Sommer ein neuer Linksverteidiger für stolze 50 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Madrid und zeigte bislang zufriedenstellende Leistungen.

Darüber hinaus steht mit Sergio Reguilon noch ein Mann aus der eigenen Jugend für die linke Abwehrseite zur Verfügung, der bei seinem Leih-Arbeitgeber FC Sevilla überzeugt und planmäßig Anfang Juli zurück in die spanische Hauptstadt kehren soll. Auch der noch an den BVB verliehene Achraf Hakimi könnte im Falle einer Rückkehr zur Not als Linksverteidiger auflaufen.

Und da Präsident Florentino Perez auf der Zielgerade seines Schaffens unbedingt den französischen Superstar Kylian Mbappe von PSG verpflichten sowie den über 500 Millionen Euro schweren Umbau des Estadio Santiago Bernabeu abschließen möchte, drängt sich die Frage auf, ob Real genug Geld für Alaba in der Hinterhand hätte. Zumal sich nach wie vor das Gerücht hält, Zidane poche intern vehement auf eine Verpflichtung von Manchester Uniteds wechselwilligem Mittelfeldmann Paul Pogba. Sollte sich Zidanes Wunsch erfüllen und Perez seinen Wunschspieler Mbappe bekommen, müssten sie in Madrid auch auf das Financial Fairplay achten.

Der FC Barcelona hat andere Kader-Baustellen

Ähnliches würde übrigens auch für den FC Barcelona gelten, der ebenfalls als möglicher Abnehmer für Alaba gehandelt wird. Die Katalanen arbeiten bekanntlich seit einem Jahr an einer Rückholaktion von Neymar und hegen zudem Absichten, Lautaro Martinez von Inter Mailand als Nachfolger für den mittlerweile 33-jährigen Luis Suarez unter Vertrag zu nehmen, sofern sie aussortierte Spieler wie Philippe Coutinho oder Ivan Rakitic für genügend Geld loswerden.

Die von Alaba hauptsächlich bekleidete linke Abwehrseite ist gewiss nicht die erste Baustelle der Barca-Bosse. Und auch im Mittelfeld, wo der Linksfuß in der österreichischen Nationalelf spielt, herrscht aktuell nicht so viel Handlungsbedarf wie im Angriff, der in dieser Saison abhängiger denn je von Weltfußballer Lionel Messi ist.

Die Wahrscheinlichkeit, wonach sich Alaba nach elf Jahren tatsächlich vom FC Bayern verabschieden könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt daher eher als gering einzustufen. Bayern-Coach Hansi Flick will das zum Abwehrchef aufgestiegene Eigengewächs halten. Einen Schnellschuss in der Causa Alaba ist ohnehin nicht zu erwarten. Erst recht nicht in Zeiten wie diesen.

Saison 2019/20: David Alaba in Zahlen