FC Bayern: Alexander Nübels Berater deutet zugesicherte Einsätze beim FCB an

Berater Stefan Backs hat eine Absprache über zugesagte Einsätze zwischen seinem Klienten Alexander Nübel und dem FC Bayern München angedeutet, wollte eine entsprechende Vertragsklausel aber nicht bestätigen.

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich zu Vertragsinhalten nicht äußern werde. Aber es dürfte jedem klar sein, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt", sagte Backs dem Sport-Informations-Dienst.

Der 23 Jahre alte Schlussmann wechselt im Sommer ablösefrei von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag. In München steht Nationaltorhüter Manuel Neuer vor einer Vertragsverlängerung und erklärte zuletzt, er wolle nicht zugunsten des Neuzugangs auf Spiele verzichten.

"Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen. Es ist nicht meine Entscheidung als Spieler, sondern die des Trainers. So wird es auch in Zukunft immer sein", hatte Neuer am Rande des Bayern-Trainingslagers in Doha gesagt.

Daraufhin war spekuliert worden, dass Nübel eine bestimmte Anzahl von Spielen zugesichert worden sei. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestritt dies.

Manuel Neuer und Alexander Nübel im Vergleich: Statistiken der Hinrunde 19/20 © getty 1/19 Alexander Nübel geht zu den Bayern und trifft dort auf Manuel Neuer. Der Rest ist unklar: Sitzt Nübel nur auf der Bank? Wurden ihm Spiele vertraglich zugesichert? Wir vergleichen die beiden Keeper anhand ihrer OPTA-Daten aus der Hinrunde. © getty 2/19 SPIELE/GEGENTORE: Manuel Neuer - 17 Spiele/22 Gegentore © getty 3/19 Alexander Nübel: 15 Spiele/18 Gegentore © getty 4/19 SPIELE ZU NULL - Manuel Neuer: 5 Spiele ohne Gegentor © getty 5/19 Alexander Nübel: 4 Spiele ohne Gegentor © imago images 6/19 PARADEN - Manuel Neuer: 48 Paraden. © getty 7/19 Alexander Nübel: 46 Paraden. © getty 8/19 ABGEWEHRTE TORSCHÜSSE IN PROZENT - Manuel Neuer: 67,65 Prozent gehaltene Bälle. © getty 9/19 Alexander Nübel: 72,73 Prozent gehaltene Bälle. © getty 10/19 GEHALTENE ELFMETER - Manuel Neuer: Einen von vier Elfmetern pariert. © getty 11/19 Alexander Nübel: Keinen von vier Elfmetern pariert. © getty 12/19 PASSQUOTE - Manuel Neuer: 89,13 Prozent. © getty 13/19 Alexander Nübel: 66,47 Prozent. © getty 14/19 TORWARTFEHLER - Manuel Neuer: Kein Fehler, der zu einem Gegentor führte. © imago images 15/19 Alexander Nübel: Zwei Fehler, die zu Gegentoren führten. © getty 16/19 GEGENTORE VON AUSSERHALB DES STRAFRAUMES - Manuel Neuer: 4 Gegentore. © imago images 17/19 Alexander Nübel: Vier Gegentore von außerhalb des Strafraumes. © getty 18/19 KARTEN - Manuel Neuer: Keine Gelbe Karte, keine Rote Karte. © imago images 19/19 Alexander Nübel: Eine Gelbe Karte, eine Rote Karte.

Nübel-Wechsel erregt Schalke-Gemüter: "Kapiere es überhaupt nicht"

Neu-Vorstand Oliver Kahn betonte indes, dass sich Nübel hinter Neuer anstellen werde. Den vieldiskutierten Wechsel des U21-Vizeeuropameisters zum FCB verteidigte der ehemalige Welttorhüter als "kluge und strategische Entscheidung".

"Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und er hat deutlich gemacht, dass dies seiner ist und er sich in ein paar Jahren als Nummer eins beim FC Bayern sieht", sagte Kahn auf seiner Vorstellung als Vorstandsmitglied der Münchner Anfang Januar: "Dieser Schritt erfordert einen extremen Mut und diesen gilt es zu akzeptieren."

Auf wenig Verständnis stieß der Nübels Entscheidung bei der Vereinsführung der Knappen. "Ich kapiere überhaupt nicht, dass er geht - und dann noch zu den Bayern. Aber nun gut, es ist seine Entscheidung. Ich muss sie akzeptieren", sagte beispielsweise Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender von S04.