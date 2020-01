Leon Goretzka vom FC Bayern exklusiv: Nübel-Wechsel? "Der Schritt ist logisch"

Leon Goretzka sprach in Doha mit SPOX und Goal über den Nübel-Transfer sowie Bayerns Saisonziele. Zudem gab es ein großes Lob für Trainer Hansi Flick.

Wenn jemand die Expertise besitzt, wie es sich anfühlt, ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern zu wechseln, dann Leon Goretzka. Im Sommer 2018 kehrte der gebürtige Bochumer dem Ruhrgebiet den Rücken, um im Süden der Republik beim deutschen Rekordmeister anzuheuern. Wie Alexander Nübel also, dessen Transfer von Gelsenkirchen nach München am Saisonende vor knapp einer Woche als fix vermeldet wurde und in Fußball-Deutschland für Kontroversen sorgte.

Warum den Stammtorwart-Posten bei einem Bundesliga-Klub von internationalem Format aufgeben, um sich womöglich für drei Jahre bei den Bayern hinter der unangefochtenen Nummer eins Manuel Neuer einzureihen? So der Tenor bei einigen Fans und Experten.

Während auch Neuer die Entscheidung Nübels nicht gänzlich zu verstehen scheint, gab sich Goretzka im Bayern-Trainingslager in Doha diplomatisch. "Es ist doch egal, ob ich das nachvollziehen kann", sagte der deutsche Nationalspieler im Gespräch mit SPOX und Goal. Er ergänzte: "Alex strebt nach dem Maximum und in Deutschland gibt es nun einmal nichts über dem FC Bayern." Nübels Intention sei es, "beim besten deutschen Verein zu spielen. Dementsprechend ist der Schritt daher auch logisch aus meiner Sicht." Angeblich hat Nübel eine gewisse Anzahl an Einsätzen beim FC Bayern vertraglich zugesichert.

Leon Goretzka: Nübel hat "klaren Kopf und klare Gedanken

Goretzka, der immerhin drei Jahre gemeinsam mit dem Schlussmann auf Schalke spielte, ist sich sicher, dass sein ehemaliger Mannschaftskamerad das nötige Rüstzeug, sowohl aus psychischer als auch sportlicher Sicht mitbringt, um beim Klassenprimus der vergangenen sieben Spielzeiten Fuß zu fassen.

"Ich finde, dass Alex ein Top-Torwart ist. Das hat man schon damals gemerkt, als er aus Paderborn zu uns zu Schalke kam. Man hat schnell gemerkt, dass er auch mental ein gewisses Niveau hat. Das ist die Grundvoraussetzung, um es bei Bayern zu schaffen", erklärte Goretzka und führte aus: "Es ist sicherlich nicht einfach, einen Top-Bundesligatorwart wie Ralf Fährmann zu verdrängen. Er hat bei Schalke bewiesen, dass er mit Drucksituationen umgehen kann. Er hat den Mut, von hinten raus zu spielen. Das erwartet man von einem modernen Torhüter. Ich habe ihn als sehr, sehr guten Spieler kennengelernt, mit klarem Kopf und klaren Gedanken."

Luiz Gustavo, Sandro Wagner und Co.: Die Wintertransfers des FC Bayern München und was aus ihnen wurde © imago images 1/32 Während sich der BVB in diesem Winter bereits kostspielig mit dem Transfer von Haaland verstärkt hat, ist der FC Bayern auf dem Markt abgesehen von der Bestätigung des Wechsels von Alexander Nübel zum Rekordmeister im Sommer noch untätig geblieben. © getty 2/32 Allerdings suchen die Bayern wohl noch einen Rechtsverteidiger. Das betonte auch Trainer Hans-Dieter Flick nachdrücklich. Gerüchte um die Verpflichtung von Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs oder Joao Cancelo halten sich daher wacker. © getty 3/32 Dass der FC Bayern überhaupt auf dem Wintertransfermarkt zuschlägt, ist historisch gesehen eher eine Rarität und war nur selten von Erfolg gekrönt. Ein Rückblick auf die Wintertransfers der Bayern und was aus ihnen wurde. © imago images 4/32 BERND FÖRSTER: Kam als 18-Jähriger im Dezember 1974 von seinem Jugendverein Waldhof Mannheim ins damalige Starensemble der Münchner mit Sepp Maier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. © imago images 5/32 Gewann als Ergänzungsspieler (nur 11 BL-Spiele für die Bayern) zweimal den Europapokal der Landesmeister und wurde Deutscher Meister. So richtig durchgestartet ist Förster jedoch erst nach seinen zwei Jahren beim FCB. © imago images 6/32 In Saarbrücken und besonders beim VfB Stuttgart reifte der Innenverteidiger an der Seite von Bruder Karlheinz zum beinharten und gestandenen Bundesligaprofi und Nationalspieler, wurde 1980 sogar Europameister und beendete 1986 seine Karriere. © imago images 7/32 SLAWOMIR WOJCIECHOWSKI: Nur die eingefleischtesten Bayern-Fans werden sich an den kantigen Polen erinnern, der Anfang 2000 vom FC Aarau aus der Schweiz für umgerechnet 700.000 Euro zum deutschen Rekordmeister wechselte. © imago images 8/32 Einen bleibenden Eindruck hinterließ der linke Mittelfeldspieler mit dem komplizierten Namen tatsächlich nicht. Insgesamt machte er nur sieben Pflichtspiele für die Bayern, traf dabei aber immerhin einmal. © imago images 9/32 Nach einem halben Jahr ging es für 600.000 Euro zurück nach Aarau. Langfristig blieb er anschließend nur noch bei Lechia Gdansk, ehe er 2007 nochmal nach Deutschland kam, um bei Viktoria Köln unterklassig zu spielen. 2009 beendete er seine Karriere. © getty 10/32 BIXENTE LIZARAZU: War in seinen ersten sieben Jahren von 1997 bis 2004 unumstrittener Stammspieler, wurde beim FCB einer der besten Linksverteidiger der Welt, Weltmeister und Champions-League-Sieger. © getty 11/32 Im Sommer 2004 folgte die Trennung und der damals 34-Jährige ging zu Olympique Marseille - doch nicht lang. Weil weder Tobias Rau noch Hasan Salihamidzic überzeugen konnten, kehrte Lizarazu im Januar 2005 zurück. Die FAZ sprach von einem "Coup". © getty 12/32 Nach seiner Rückkehr war er wieder gesetzt, musste nur hin und wieder den Jüngeren wie Hargreaves oder Schweinsteiger weichen, ehe sich gegen Ende der Saison 2005/06 ein gewisser Philipp Lahm festspielte. Anschließend beendete er seine Karriere. © getty 13/32 JULIO DOS SANTOS: Galt als das größte paraguayische Talent der damaligen Zeit und kam im Frühjahr 2006 für 2,5 Millionen Euro als "Fußballer des Jahres" und designierter Nachfolger von Michael Ballack zum FC Bayern. © getty 14/32 Jetzt sei es so, "als ob wir den Himmel berühren dürfen", sagte die Mutter des damals 22-jährigen Mittelfeldstars. Doch der "Himmel" München wurde für dos Santos zur Hölle. Beim FCB machte er nur zehn Pflichtspiele und stand dabei einmal in der Startelf. © getty 15/32 Als er nach seinem ersten unglücklichen Jahr an der Isar im Januar 2007 zum VfL Wolfsburg verliehen werden sollte, brach er sich im letzten Training in München das Bein und machte kein Spiel für die Wölfe. © getty 16/32 Es folgten weitere (erfolglose) Leihgeschäfte, ehe er 2008 endgültig und ablösefrei zu Atletico Paranaense wechselte. Von dort aus ging es zurück zu seinem Heimatklub Cerro Porteno nach Paraguay, der ihn im Dezember 2018 erneut unter Vertrag nahm. © getty 17/32 BRENO: Er wurde zum Sinnbild der bajuwarischen Transferflops zwischen 2007 und 2009. Breno kam als hochgelobtes Defensiv-Juwel für zwölf Millionen Euro im Januar 2008 vom FC Sao Paulo zum FC Bayern und konnte den Vorschusslorbeeren nie gerecht werden. © getty 18/32 Heimweh, Alkoholprobleme und schwere Verletzungen machten der großen Karriere einen Strich durch die Rechnung. Für die Bayern absolvierte er nur 21 Pflichtspiele, 2012 wurde er wegen Brandstiftung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. © getty 19/32 Am 14. Dezember 2012 wurde Breno vorzeitig entlassen, kehrte nach Brasilien zurück und fand dort bei seinem Heimatklub Sao Paulo und heute bei Vasco da Gama wieder sein fußballerisches Glück. © getty 20/32 LANDON DONOVAN: Trainer Jürgen Klinsann holte den US-Amerikaner im Januar 2009 während der MLS-Pause per Leihe für zweieinhalb Monate von LA Galaxy. Sieben Mal kam er zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Scorerpunkt gelang ihm keiner. © getty 21/32 LUIZ GUSTAVO: Er war der Königstransfer im Januar 2011, kam für 17 Millionen Euro von Ligakonkurrent Hoffenheim und sollte den zu Milan abgewanderten Mark van Bommel als "Aggressive Leader" ersetzen. © getty 22/32 Der Brasilianer überzeugte, rückte mit guten Leistungen auch in den Fokus der Nationalmannschaft, für die er im August nach seinem Wechsel debütierte. Allerdings war seine gute Zeit beim FCB nach nur knapp eineinhalb Jahren schon wieder vorbei. © getty 23/32 Die Bayern rüsteten auf der Sechs nach, holten Javi Martinez für 40 Millionen Euro. Der Spanier verdrängte Luiz Gustavo besonders in den wichtigen K.o.-Spielen in der Champions League. Im Finale 2013 spielte Gustavo nur eine Minute. © getty 24/32 Nach der Triple-Saison und insgesamt 100 Pflichtspielen für den FCB verließ Luiz Gustavo München - auch weil dort Pep Guardiola als Trainer anheuerte, der "nicht die Absicht" gehabt habe, "mit mir zu arbeiten", so Luiz Gustavo. © getty 25/32 Im Sommer 2013 wechselte er für 16 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg, wurde dort Führungsspieler und verließ den Klub erst vier Jahre später Richtung Olympique Marseille. Mittlerweile steht er bei Fenerbahce in der Süper Lig unter Vertrag. © getty 26/32 SERDAR TASCI: Im Januar 2016 wollte der FC Bayern seine verletzungsbedingt ausgedünnte Defensive nochmal verstärken - und holte Tasci per Leihe von Spartak Moskau. In der Rückrunde reichte es jedoch nur zu 220 Bundesligaminuten. © getty 27/32 SANDRO WAGNER: Erlebte bei Darmstadt 98 und Hoffenheim seinen zweiten Karriere-Frühling und wechselte im Januar 2018 zum FC Bayern, wo er einst 2007 sein Bundesliga-Debüt nach Jahren in der Jugendabteilung des FCB gab. © getty 28/32 Wagner sollte als Backup für Robert Lewandowski fungieren, was unter Interimstrainer Jupp Heynckes gut funktionierte. Die 13 Millionen Euro für den Mittelstürmer schienen angesichts seiner neun Tore gut angelegtes Geld zu sein. © imago images 29/32 Doch Wagners Einsatzzeiten litten unter Heynckes-Nachfolger Niko Kovac. In der Hinrunde 18/19 stand er nur noch selten auf dem Platz und flüchtete im Januar 2019 nach China zu Tianjin Teda. Dort steht er aktuell bei zwölf Treffern in 26 Spielen. © getty 30/32 ALPHONSO DAVIES: Bereits im Sommer 2018 gab der FC Bayern die Verpflichtung des MLS-Juwels von den Vancouver Whitecaps bekannt. Davies stieß jedoch erst im Winter 2019 nach Ende der MLS-Saison zum Rekordmeister. © getty 31/32 Davies wurde langsam an die erste Mannschaft des FCB herangeführt, sammelte vorwiegend Spielzeit in der Reserve und ist nun nach rund einem Jahr bei den Bayern endgültig angekommen. © getty 32/32 Nach zahlreichen Verletzungen von Defensiv-Leistungsträgern wie Süle und Hernandez spielte sich Davies als Linksverteidiger fest und überzeugte dort über weite Strecken. Die 10 Millionen Euro, die der FCB an die Whitecaps überwies, dürften sich auszahlen.

Leon Goretzka über den Bundesliga-Titelkampf

Ehe der Noch-Königsblaue sein Können beim FCB unter Beweis stellen darf, steht zunächst aber noch die Rückrunde aus, in der das Hauptaugenmerk für die Münchner darauf liegt, den auf vier Punkte vorausgeeilten Herbstmeister RB Leipzig vom Thron zu stoßen.

Wie das gelingen soll? "Indem wir ein gutes Spiel gegen sie machen", sagte Goretzka. "Die Saison ist noch sehr lang und es sind noch viele Punkte zu vergeben. Ich glaube nicht, dass Leipzig in der Rückrunde jedes Spiel gewinnt. Wir müssen unsere Punkte holen und unsere Aufgabe machen. Ich denke, es ist realistisch, dass wir das noch schaffen."

Doch nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League sind die Bayern gefordert, wollen unbedingt eine bessere Runde abliefern als in der Vorsaison, in der erstmals seit acht Jahren im Achtelfinale Endstation war. "Wir wollen weiterkommen als im letzten Jahr, als wir sofort im Achtelfinale den späteren Sieger zugelost bekamen", machte der 24-Jährige deutlich und schob mit Blick auf den kommenden Kontrahenten nach: "Ich habe mich sehr über das Los gefreut. Chelsea ist ein attraktiver Gegner. Wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen."

Leon Goretzka lobt "hohe soziale Kompetenz" von Hansi Flick

Der Optimismus nährt sich wohl nicht zuletzt aus den bisher gezeigten Leistungen unter Trainer Hansi Flick, der die Geschicke im Oktober von Niko Kovac übernahm und mittlerweile enormen Rückhalt in der Mannschaft genießt. Auch Goretzka zeigte sich von der Art und Weise, wie Flick das Team führt, angetan.

"Er arbeitet sehr akribisch, sehr ruhig und mit einer hohen sozialen Kompetenz. Er sucht die Gespräche mit den Spielern und gibt jedem ein gutes Gefühl", verriet er. "Das funktioniert im Moment sehr gut."

Folglich hätte der Mittelfeldmann auch nichts gegen ein längerfristiges Flick-Engagement, eine Anstellung, die über den Sommer hinausgeht. "Natürlich kann ich mir das vorstellen", stellte Goretzka auf eine entsprechende Nachfrage klar. "Ich kenne ihn schon sehr, sehr lange und denke, dass er sich in die Aufgabe reinbeißen wird.

Leon Goretzka: Statistiken bei seinen Vereinen