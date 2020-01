Ivan Perisic beim FC Bayern München: Erfolgreiche Zweckbeziehung

Mit seinem Leistungsanstieg in der zweiten Halbzeit war Ivan Perisic (30) einer der Hauptverantwortlichen für den 4:0-Sieg des FC Bayern München bei Hertha BSC. Spieler und Verein führen aktuell eine durchaus erfolgreiche Zweckbeziehung.

Beim FC Bayern wird derzeit eigentlich ausschließlich über zwei Kategorien von Spielern gesprochen. Es geht entweder um Spieler, die nicht da sind, weil sie gerade verletzt sind. Oder um Spieler, die nicht da sind, weil sie gerade bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen.

Da Ivan Perisic keiner dieser beiden Kategorien zuzuordnen ist, wird über ihn folgerichtig relativ wenig bis gar nicht gesprochen. Nach diesem 4:0-Sieg bei Hertha BSC zum Rückrundenauftakt sollte man aber unbedingt mal über ihn sprechen: Perisics plötzlicher Leistungsanstieg in der zweiten Halbzeit war nämlich einer der Hauptgründe für den letztlich deutlichen Sieg.

Ihm unterliefen zwar wie schon in der ersten Halbzeit weiterhin einige einfache technische Fehler, aber er zeigte von seinem linken Flügel aus auf einmal Zug zum Tor. In der 53. und 58. vergab er noch gute Chancen, ehe er in der 60. mit einem Kopfball Thomas Müllers Treffer zum 1:0 vorbereitete und in der 84. mit einem weiteren Kopfball das abschließende 4:0 erzielte.

Für Perisic waren es in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei 20 Einsätzen die Scorerpunkte elf und zwölf. Er ist alle 87 Spielminuten an einem Treffer direkt beteiligt und somit nach Robert Lewandowski sowie Müller und gleichauf mit Serge Gnabry der dritteffizienteste Bayern-Spieler.

FC Bayern München: Die Noten der FCB-Spieler gegen Hertha © getty 1/15 Thiago organisierte das Spiel und schoss ein Tor. Perisic vertändelte stets aufs Neue, verzeichnete aber trotzdem zwei Scorerpunkte. Lewandowski traf nur vom Punkt. Die Noten und Einzelkritiken zu den FCB-Spielern beim 4:0-Sieg gegen Hertha BSC. © getty 2/15 Manuel Neuer: Erlebte einen beschäftigungslosen Nachmittag und musste bis zur 85. Minute keinen einzigen Schuss halten. Dann war er aber gegen Köpke zur Stelle. Note: 3. © getty 3/15 Benjamin Pavard: War offensiv weniger auffällig als sein Pendant auf links Davies. Mit einer starken Flanke bereitete er Lewandowskis vermeintliches 2:0 vor, das letztlich aber nicht zählte. Früh sah er eine Gelbe Karte. Note: 3. © getty 4/15 Jerome Boateng: Mit einem kapitalen Fehlpass ermöglichte Boateng der Hertha in der ersten Halbzeit eine große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Generell wenig gefordert. Note: 3,5. © getty 5/15 David Alaba: Spielte keinen kapitalen Fehlpass, ansonsten aber alles wie bei Boateng. Souveräne Vorstellung jedoch wenig gefordert. Note: 3. © getty 6/15 Alphonso Davies: Von Beginn an agierte er sehr aktiv über seine linke Seite, ließ mit zunehmender Spieldauer aber etwas nach. Davies bestritt 23 Zweikämpfe und gewann fast zwei Drittel davon. Note: 3. © getty 7/15 Leon Goretzka: Kämpfte im Mittelfeld mehr als er spielte. In der 72. wurde er an einem Fallrückzieher gehindert und bekam dafür einen Elfmeter. Note: 3. © getty 8/15 Thiago: Organisierte das Spiel des FC Bayern aus der Tiefe. In Erinnerung blieben einige gute Diagonalpässe – und sein sehenswertes Tor zum 3:0. Verzeichnete die meisten Ballaktionen und Pässe beim FC Bayern. Note: 2,5. © getty 9/15 Philippe Coutinho: Zeigte sich sehr bemüht und war vor allem in der ersten Halbzeit an fast jedem Angriff beteiligt. Seinen zweifellos guten Ideen fehlte aber oftmals eine präzise Umsetzung. Note: 3,5. © getty 10/15 Thomas Müller: Mit seiner Direktabnahme brachte er den FC Bayern in der 60. in Führung. Bis dahin fiel er mit einigen guten Hereingaben von der rechten Seite auf – und danach ebenfalls. Eine führte zu Perisics 4:0. Note: 2,5. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Bewies seine Klasse zunächst weniger im Toreschießen als viel mehr im Bällefestmachen mit dem Rücken zum Tor. In der zweiten Hälfte traf er, doch das Tor zählte wegen eines Fouls nicht. Später verwandelte er einen Elfmeter. Note: 2,5. © getty 12/15 Ivan Perisic: Kam immer wieder in aussichtsreichen Positionen an den Ball und schaffte es dann stets, die Chancen irgendwie zu vertändeln. Am Ende aber trotzdem mit zwei Scorerepunkten: Bereitete Müllers 1:0 vor und traf selbst zum 4:0. Note: 2,5. © getty 13/15 Leon Dajaku: Kam in der 79. für Davies ins Spiel und fiel in der Folge nicht auf. Keine Bewertung. © getty 14/15 Michael Cuisance: In der Schlussphase für Coutinho eingewechselt. War kürzer als Dajaku auf dem Platz, zeigte sich aber trotzdem bemühter. Keine Bewertung. © getty 15/15 Serge Gnabry: Kickte nach Wiedergenesung in der Schlussphase einige Sekunden mit. Keine Bewertung.

Ivan Perisic macht das, wofür er geholt wurde

Perisic macht seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer genau das, wofür er geholt wurde: Er beklagt sich nicht, wenn er mal nicht gebraucht wird, und wenn er dann doch gebraucht wird, dann zeigt er solide Leistungen. Und ob der aktuellen personellen Not wird er gerade sehr oft gebraucht. Perisic ist schließlich der einzige fitte Flügelstürmer.

Kingsley Coman fehlt wegen einer Kapselverletzung und wird auch noch länger fehlen, Serge Gnabry kehrte gerade erst nach ausgestandenen Achillessehnenproblemen zurück und spielte in Berlin lediglich am Ende ein paar Minuten lang mit. Einsätze von Perisic sind für Trainer Hansi Flick aktuell alternativlos und so stand er bei den vergangenen drei Bundesligaspielen jeweils über die volle Distanz auf dem Platz.

Selbst sprechen will Perisic nicht über seine Rolle, aber er spricht ja generell nicht so gerne öffentlich. "Ich mag es einfach nicht, meinen Kopf jeden Tag in der Zeitung zu sehen. Das ist nicht mein Ding", sagte er im Herbst dem Bayern-Magazin 51. "Wenn du als Fußballer so tickst, hast du keine große Lobby. Als ich jetzt zu Bayern gekommen bin, hieß es: Er ist schon 30 und bestimmt nicht mehr der Frischeste. Aber das ist mir egal. Der Fußballplatz ist der einzige Ort, an dem ich meine Antworten gebe."

Ivan Perisic: Platzhalter für Leroy Sane

Ob seine Antworten überzeugend genug sind, dass er auch noch mit 32 Jahren beim FC Bayern spielen darf, ist jedoch äußerst fraglich. Das liegt aber weniger an seinen Antworten selbst, als vielmehr an einem Spieler, über den beim FC Bayern mehr gesprochen wird als über Perisic und der sogar beiden Nichtanwesenheits-Kategorien zuzuordnen ist. Er ist verletzt UND steht bei einem anderen Verein unter Vertrag: Leroy Sane von Manchester City.

Schon im vergangenen Sommer wollte ihn der FC Bayern bekanntlich verpflichten, doch dann riss er sich das Kreuzband und so holte der Klub statt eines verletzten Sane lieber einen fitten Perisic. Er kam für eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro von Inter Mailand. Im kommenden Sommer besteht eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro, die Stand jetzt wohl eher nicht gezogen wird.

"Man kann nicht über eine B-, C- oder D-Lösung sprechen", empörte sich der damalige Trainer Niko Kovac nach Perisics Verpflichtung. Von einer A-Lösung konnte aber auch keine Rede sein. Es war von Anfang an klar, dass Perisic eine Art Platzhalter für Sane ist. Es war klar, dass sich Spieler und Verein auf keine Liebes-, sondern eine Zweckbeziehung eingelassen haben. Ob der aktuellen personellen Lage darf sich der FC Bayern ob dieser Zweckbeziehung aber absolut glücklich schätzen.

Ivan Perisics Leistungsdaten beim FC Bayern München