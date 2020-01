FC Bayerns neuer Rechtsverteidiger: Das ist Alvaro Odriozola

Der FC Bayern München wird laut übereinstimmender Medienberichte Alvaro Odriozola verpflichten. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles über den neuen Rechtsverteidiger.

Laut verschiedener Medienberichte wird Alvaro Odriozola bis Saisonende an den FC Bayern München ausgeliehen. Weil der Spanier nicht am heutigen Mannschaftstraining teilnahm, mehrten sich die Anzeichen auf einen bevorstehenden Wechsel. "Es besteht für Alvaro die Möglichkeit, uns zu verlassen", erklärte Zidane auf einer Pressekonferenz am Dienstag, betonte aber, dass noch nichts offiziell sei.

Alvaro Odriozola: Alter, Position, Ex-Vereine

Alvaro Odriozola Arzallus wurde am 14. Dezember 1995 in San Sebastian (Spanien) geboren. Bei Real Sociedad, dem Klub aus San Sebastian, durchlief er die Jugendabteilungen. Bereits damals fungierte er als Rechtsverteidiger. In Saison 2016/2017 gehörte er erstmals dem Kader der ersten Mannschaft an. Am 16. Januar 2017 debütierte er für den Klub.

© getty

Wenig später, am 23. März 2017, debütierte Odriozola für die spanische U21-Nationalmannschaft. Im Juni 2017 nahm er für Spanien an der U21-Europameisterschaft teil, kam allerdings nur einmal zum Einsatz. Seit dem 6. Oktober 2017 gehört er dem A-Nationalmannschaftskader an. Für die Spanier reiste er mit zur Weltmeisterschaft 2018, wurde allerdings nicht eingesetzt.

Zur Saison 2018/2019 wechselte er von Real Sociedad für rund 30 Millionen Euro zur Real Madrid.

Vollständiger Name Alvaro Odriozola Arzallus Alter 24 Größe 1,76 m Position Rechter Verteidiger Vertrag bis 30.06.2024 Vorheriger Verein Real Sociedad (2014-2018) Länderspiele 4

Bis wann Alvaro Odriozola noch bei Real Madrid einen Vertrag?

Odriozola wechselte am 5. Juli 2018 zu Real Madrid, wo er einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieb. Was er bei Real Madrid verdient, ist unklar.

Besitzt der FC Bayern eine Kaufoption für Alvaro Odriozola?

Da die Leihe noch nicht offiziell, ist es bislang reine Spekulation, ob sich der FC Bayern eine Kaufoption für Alvaro Odriozola sichern konnte. Zunächst, so heißt es, wird der Rechtsverteidiger bis Ende der Saison ausgeliehen.

Eine Kaufoption ist aber nicht unwahrscheinlich, da bei Real Madrid im Sommer Achraf Hakimi, der zurzeit noch an Borussia Dortmund ausgeliehen ist, zurückkehren könnte. Außerdem ist normalerweise Daniel Carvajal auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt.

FC Bayern: Diese Verteidiger sind zurzeit im Kader

Bayern-Trainer Fink erklärte vor dem Spiel bei Hertha BSC bei Sky, dass "wir in der Defensive einen Mangel an Spielern haben".

Diese Verteidiger stehen zurzeit beim FC Bayern im Kader: