FC Bayern - News und Gerüchte: Rummenigge nennt Zeitpunkt für Trainerentscheidung

Karl-Heinz Rummenigge hat den Zeitpunkt der Trainerentscheidung beim FCB genannt. Hansi Flick lockert wohl die Regeln von Vorgänger Niko Kovac und Thiago kann sich einem Medienbericht zufolge eine Rückkehr nach Spanien vorstellen. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern: Rummenigge nennt Zeitpunkt für Trainerentscheidung

Karl-Heinz Rummenigge hat bestätigt, dass der FC Bayern nach dem letzten Hinrundenspiel gegen den Vfl Wolfsburg am 21. Dezember eine Entscheidung in der Trainerfrage treffen werden.

"Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", wird der Vorstandschef des FCB von der Sport Bild zitiert. Dies bekräftigte Trainer Hansi Flick zuletzt auch auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Flick werden gute Chance eingeräumt, dass er die Mannschaft auch über den Winter hinaus betreuen darf. Der 54-Jährige startete nach der Entlassung von Niko Kovac mit vier Siege und einem Torverhältnis von 16:0. Zuletzt setzte es aber zwei Niederlagen in der Bundesliga.

FC Bayern München: Spielplan bis zur Winterpause

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 11. Dezember 21 Uhr Champions League Tottenham Hotspur (H) 14. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen (H) 18. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 21. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H)

FCB: Flick lockert offenbar Regeln von Kovac

Flick hat nicht nur bei der Führungsriege des Rekordmeisters einen guten Stand, sondern auch bei den Spielern. Denen gewährt er einem Bericht der Sport Bild Zugeständnisse.

Der Coach lockerte offenbar die Regeln seines Vorgängers auf. Unter Kovac mussten sich die Spieler mindestens 1,5 Stunden vor Beginn einer Einheit an der Säbener Straße einfinden, unter Flick reicht eine Stunde vorher.

Außerdem soll mit dem Team diskutieren, ob die Übernachtungen im Hotel vor einem Heimspiel in der Bundesliga notwendig sind.

FC Bayern: Thiago kann sich wohl Rückkehr nach Spanien vorstellen

Thiago gilt als einer der Verlierer des Trainerwechsels. Der Spanier ist unter Flick nicht mehr gesetzt auf der Sechser-Position, die zuletzt meistens von Joshua Kimmich bekleidet wurde.

Nach Informationen der Sport Bild ist Thiago mit der aktuellen Situation alles andere als zufrieden. Der 28-Jährige liebäugle daher mit einer Rückkehr in seine Heimat Spanien, falls sich sein Standing auch in der Rückrunde nicht bessern solle.

Angeblich wollen die Bayern in der Winterpause das Gespräch suchen. Anschließend soll eine Entscheidung getroffen werden.

FC Bayern: Spieler mit Vertragsende im Sommer 2021

Name Alter Thiago 28 David Alaba 27 Thomas Müller 30 Javi Martinez 31 Jerome Boateng 31 Manuel Neuer 33 Sven Ulreich 31 Ron-Thorben Hoffmann 20

© getty

FCB: Neuer vor Verlängerung - Boateng vor Abschied

Neben der Situation von Thiago beleuchtet der Bericht der Sport Bild auch die anderen Bayern-Spieler, deren Verträge 2021 auslaufen. So steht Kapitän Manuel Neuer vor einer Vertragsverlängerung.

Bei Thomas Müller hängt diese offenbar vom neuen Trainer und den damit verbundenen Aussichten auf Spielzeit ab. David Alaba will dagegen in die Gehaltssphären der Führungsspieler aufsteigen. Angeblich fordert er ein Jahressalär von bis zu 15 Millionen Euro.

Derweil könnten Javi Martinez und Jerome Boateng den Klub im Sommer 2020 verlassen. Boateng gilt schon länger als Wechselkandidat.