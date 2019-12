FC Bayern München - News und Gerüchte: Geht Jerome Boateng im Winter?

Jerome Boatengs Berater soll bereits Gespräche mit den Bayern geführt haben: Der Innenverteidiger will den FCB verlassen. Leroy Sane hat sich angeblich für den FC Bayern entschieden, Karl-Heinz Rummenigge erteilt einem Backup für Robert Lewandowski eine Absage. Und: Mehdi Benatia erinnert sich an die Zeit unter Pep Guardiola. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Bayern München.

FC Bayern, Gerücht: Geht Jerome Boateng im Winter?

Die Beziehung zwischen den Bayern und dem Innenverteidiger ist schon länger angespannt. Erste Wahl ist Boateng nur noch selten, den Klub verlassen durfte er bislang allerdings auch nicht. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat der 31-Jährige nun einen neuen Versuch unternommen, um sich mit der Vereinsführung auf einen Wechsel zu einigen.

So soll es bereits vor einigen Wochen Gespräche zwischen seinem neuem Berater Fali Ramadani und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegeben haben. Mögliches Ziel: ein Abschied im Winter. Boateng soll sich von den Verantwortlichen unfair behandelt fühlen, schreibt die SZ. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021.

FC Bayern, News: Boateng spricht sich für Flick aus

Im Interview mit der Münchner Abendzeitung lobte Boateng seinen derzeitigen Interimstrainer Hansi Flick. "Hansi ist einfach ein Top-Trainer, er hat sich das absolut verdient. Er ist menschlich top, hat ein super Gespür für uns". Flick gehe mit allen Profis "sehr respektvoll und professionell" um und sei in seinem Umgang mit den Spielern "nicht weit weg" von Jupp Heynckes. "Ich glaube, jeder von uns würde gern mit Hansi weitermachen", betonte Boateng, sagte aber auch: "Es liegt ja nicht in unserer Hand."

Der Zwischenfall mit Joshua Kimmich im Spiel gegen Bremen sei keine große Sache, erklärte der Abwehrspieler, angesprochen auf den Vorfall, als Kimmich und er sich Stirn and Stirn die Meinung gesagt hatten: "So etwas kommt im Fußball vor, da gibt es nix groß zu sagen. Das ist gegessen."

FC Bayern München: Die Vertragslaufzeiten der FCB-Profis © getty 1/26 Alaba hat offen über einen möglichen Abschied vom FC Bayern München nach seinem Vertragsende 2021 gesprochen. Aus diesem Anlass blicken wir auf die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis. Auf Salihamidzic kommt vor allem im Sommer 2021 viel Arbeit zu. © getty 2/26 Manuel Neuer (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 3/26 Sven Ulreich (TW, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 4/26 Christian Früchtl (TW, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 5/26 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 6/26 Jerome Boateng (IV, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 7/26 Niklas Süle (IV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 8/26 Lucas Hernandez (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 9/26 Benjamin Pavard (IV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 10/26 Lars Lukas Mai (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/26 David Alaba (LV, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 12/26 Alphonso Davies (LV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 13/26 Joshua Kimmich (RV, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 14/26 Thiago (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 15/26 Javi Martinez (ZM, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 16/26 Leon Goretzka (ZM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 17/26 Corentin Tolisso (ZM, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 18/26 Michael Cuisance (ZM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/26 Philippe Coutinho (OM, 27 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. © getty 20/26 Sarpreet Singh (OM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 21/26 Thomas Müller (OM, 30 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 22/26 Kingsley Coman (LF, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 23/26 Ivan Perisic (LF, 30 Jahre): Leihvertrag bis 30. Juni 2020 mit Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. © getty 24/26 Serge Gnabry (RF, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 25/26 Fiete Arp (ST, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 26/26 Robert Lewandowski (ST, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023.

FC Bayern, Gerücht: Leroy Sane hat sich für Wechsel zu Bayern entschieden

Einem Bericht der Sport Bild zufolge will Leroy Sane Manchester City verlassen und zu den Bayern wechseln - am liebsten schon im Transferfenster im Winter. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern, News: Karl-Heinz Rummenigge spricht über Kahn und Lewandowski

Der Vorstandsvorsitzende der Bayern hat in einem ausführlichen Interview über die Trainersuche des Klubs, die Einarbeitung von Oliver Kahn und die Konkurrenz in der Bundesliga gesprochen. Zu einem möglichen Backup für Robert Lewandowski hat er eine klare Meinung. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern, News: Mehdi Benatia spricht über Guardiola

Von 2014 bis 2016 hatte Mehdi Benatia bei den Bayern gespielt. Sein Trainer damals: Pep Guardiola. In einem Interview mit Radio Monte Carlo gab der 32-Jährige nun Einblicke in die damalige Zeit. "Er ist vielleicht der beste Taktiker der Welt", lobte Benatia. "Taktisch wird er im Mittelfeld immer nach Überlegenheit streben, er will spielen. Auf Krafttraining habe Guardiola verzichtet, mit der Begründung: "Meine Mannschaft hat den Ball, also rennen wir mit dem Ball."

Menschlich schneidet Guardiola jedoch nicht so gut ab. "Guardiola ist jemand, der menschlichen Beziehungen nicht viel Bedeutung beimisst", sagte Benatia. Zu anderen Trainern habe er gute Beziehungen aufgebaut, "aber mit Pep, nein. Er ist der Boss, er ist derjenige, der entscheidet, er ist derjenige, der dir sagt, wie du spielen sollst."

FC Bayern, Spielplan: Heute Abend gegen den SC Freiburg

Am 16. Spieltag der Bundesliga trifft der FCB heute Abend um 20.30 Uhr (LIVETICKER) auswärts auf den SC Freiburg. 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die Highlights der Partie auf DAZN sehen.

