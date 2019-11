Robert Lewandowski vom FC Bayern: "Flick hat uns neues Leben eingehaucht"

Robert Lewandowski hat die Arbeit von Bayerns Interimstrainer Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt. "Er hat uns taktisch sehr gut eingestellt. Die Spieler haben direkt an ihn und seine Worte geglaubt, er hat uns neues Leben eingehaucht", erklärte der Pole im Interview mit der Sport Bild.

"Er ist ehrlich und direkt. Das haben die Spieler sofort gemerkt", führte Lewandowski aus. Flick hatte die Mannschaft des Rekordmeisters nach der 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt interimsweise übernommen und zu Siegen über Olympiakos in der Champions League und Borussia Dortmund in der Bundesliga geführt. Auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag bestätigte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, dass Flick mindestens bis Weihnachten Trainer bleibt.

Lewandowski kann sich sogar eine Zusammenarbeit mit Flick über den Winter hinaus vorstellen. "Es ist nicht leicht für den Verein, es gibt nicht viele Trainer auf dem Markt. Und welcher Trainer lässt seine Mannschaft während der Saison im Stich? Es wäre sicher sinnvoll, mit Hansi Flick weiterzumachen", sagte Lewandowski.

Für den 31-Jährigen müsse ein Trainer flexibel sein und die beste Taktik für die Spieler finden, welche in einem Klub vorhanden sind. Angesprochen, ob Pep Guardiola eine Option wäre, sagte Lewandowski: "Das ist natürlich nicht meine Entscheidung. Aber Pep Guardiola macht meiner Meinung nach fast jeden Spieler besser, deswegen kann sich jeder glücklich schätzen, unter ihm zu trainieren."

Lewandowski gegen den Rest der Welt: Diese Klubs schossen weniger Tore als der FCB-Stürmer © getty 1/14 Robert Lewandowski steht nach seinem Doppelpack beim 4:0 gegen den BVB nach elf Spieltagen in der Bundesliga bereits bei 16 Buden - und knackte somit den Uralt-Rekord von Gerd Müller (15). Doch nicht nur der "Bomber" hat gegen den Polen das Nachsehen ... © getty 2/14 ... auch zahlreiche berühmte Vereine stehen aktuell bei weniger oder gleich vielen Toren. Eine Auswahl. © getty 3/14 VfL Wolfsburg - 11 Tore nach elf Spielen. © getty 4/14 Fortuna Düsseldorf - 15 Tore nach elf Spielen. © getty 5/14 TSG Hoffenheim - 16 Tore nach elf Spielen. © getty 6/14 Besiktas Istanbul – 14 Tore nach elf Spielen. © getty 7/14 Galatasaray Istanbul – 13 Tore nach elf Spielen. © getty 8/14 Olympique Marseille - 16 Tore nach zwölf Spielen. © getty 9/14 Athletic Bilbao – 13 Tore nach 13 Spielen. © getty 10/14 FC Everton – 13 Tore nach zwölf Spielen. © getty 11/14 FC Arsenal – 16 Tore nach zwölf Spielen. © getty 12/14 AC Milan – 11 Tore nach zwölf Spielen. © getty 13/14 Atletico Madrid – 15 Tore nach 13 Spielen. © getty 14/14 Manchester United – 16 Tore nach zwölf Spielen.

FC Bayern: Lewandowski bestätigt Leistenbruch

Der Stürmer, der aktuell mit 16 Toren die Torjäger-Rangliste in der Bundesliga anführt, bestätigte darüber hinaus, dass er sich im Winter einer Operation unterziehen werde. "Es ist ein kleiner Leistenbruch, der durch einen minimalinvasiven Eingriff behoben werden muss. Das hat eine zehntägige Pause zur Folge. Ich werde das in der Winterpause machen lassen, damit ich kein Spiel verpasse."

Lewandowski glaubt nicht, dass die OP ihn behindern werde. Im Gegenteil: "In meinem Pass steht zwar: 'Robert Lewandowski, 31 Jahre.' Aber so fühle ich mich nicht. Meine beste Zeit beginnt erst jetzt und dauert hoffentlich noch einige Jahre. Das Beste kommt erst noch. [...] Ich war mein ganzes Leben lang ein Spätentwickler. Ich bin relativ spät gewachsen, habe meine Entwicklungsschritte immer mit etwas Verzögerung gemacht. Ich war immer zwei, drei Jahre hintendran", sagte Lewy.

Lewandowski kam im Alter von 26 Jahren ablösefrei nach München. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2023 aus.